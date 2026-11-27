Da Macron a Erdogan, passando per Stati Uniti e Regno Unito, Haftar è da tempo un interlocutore internazionale. Il raid di Kiev a Bengasi rischia di destabilizzare ulteriormente la Libia, minacciando gli interessi strategici italiani nel Mediterraneo.

Il recente raid ucraino nel porto di Bengasi continua a preoccupare l’Italia. Eppure, secondo certi ambienti, il nostro governo non avrebbe diritto a lamentarsi dell’operazione di Kiev in Libia. Anzi, accusano l’attuale esecutivo di essersi messo da solo nei pasticci, riconoscendo a Khalifa Haftar il ruolo di interlocutore. Una mossa – sostengono – sconsiderata, visti gli storici legami che il generale della Cirenaica intrattiene con la Russia. Eppure, a ben vedere, questa vulgata fa acqua da tutte le parti.

Innanzitutto, fu il governo Conte II a inginocchiarsi letteralmente ad Haftar nel dicembre 2020, dopo non essere riuscito a liberare i pescatori italiani che il generale aveva tenuto prigionieri per oltre 100 giorni: un governo, il Conte II, di cui, oltre al Movimento 5 Stelle, faceva parte anche il Pd.

In secondo luogo, è stato il sedicente europeista Emmanuel Macron a sostenere per lungo tempo Haftar. Il presidente francese iniziò il suo avvicinamento al generale già nel 2017 e gli ha fornito sostegno almeno fino al 2020. Nel 2019, Parigi dovette addirittura ammettere che alcuni missili trovati in una base di Haftar erano suoi. Quello stesso anno, la Tunisia arrestò dei cittadini francesi armati che cercavano di entrare nel suo territorio dalla Libia.

L’aspetto interessante è che, secondo il Warsaw Institute, i legami tra il generale della Cirenaica e la Russia risalirebbero al 2015. Questo significa che, quando l’Eliseo lo appoggiava, Haftar vantava già solidi legami con il Cremlino.

Non solo. Era febbraio dell’anno scorso, quando Macron ricevette il generale a Parigi, per discutere degli «sviluppi del processo politico in Libia e dell’importanza di sostenere gli sforzi della missione Onu». È interessante notare come, proprio nei primi mesi del 2025, la Russia stesse trasferendo i propri asset militari dalla Siria all’Est della Libia, in conseguenza della caduta di Bashar al Assad, avvenuta nel dicembre 2024.

Ma non è tutto. Secondo Libya Observer, ad aprile scorso, Haftar ha ricevuto a Bengasi l’ambasciatore di Londra in Libia, Martin Reynolds, che era accompagnato da una delegazione militare britannica. Anche in questo caso, si è parlato della «necessità di far progredire il processo politico».

Non bisogna poi dimenticare Massad Boulos: l’inviato per gli affari africani della Casa Bianca che sta da mesi cercando di mediare un accordo volto alla riunificazione della Libia. Il suo piano, in particolare, prevedrebbe di conferire la presidenza al figlio di Haftar, Saddam, e la premiership all’attuale primo ministro di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah. Senza infine trascurare che, appena l’altro ieri, il generale della Cirenaica è stato calorosamente accolto in Turchia dal suo vecchio nemico, Recep Tayyip Erdogan.

Il governo Meloni non ha quindi legittimato Haftar. Lo ha semmai riconosciuto come interlocutore perché, piaccia o meno, resta una figura ineludibile. Senza comunque dimenticare che l’Italia ha continuato a mantenere stretti legami anche con l’esecutivo di Tripoli. In secondo luogo, è vero che la presenza dei russi nell’Est libico è un grave problema.

Ciò detto, tale presenza va avanti da quasi dieci anni. E, in tutto questo tempo, la Nato non ha fatto granché per rafforzare il suo fianco meridionale, nonostante il governo Meloni la avesse più volte esortata ad agire in tal senso.

Gli odierni moralismi sull’«Haftar filorusso» sono quindi ipocriti, oltreché spinti, guarda caso, dagli stessi ambienti che generalmente idolatrano la Francia.

Una Francia che, in Libia, ha sempre agito in netta antitesi agli interessi italiani (si pensi a quando, nel 2019, sostenne Haftar contro l’allora premier di Tripoli Fayez al-Sarraj, che era appoggiato invece da Roma). Ecco perché l’endorsement di Parigi al raid ucraino nel porto di Bengasi è preoccupante per l’Italia: un endorsement arrivato ieri anche dal ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, che, pur dicendo di non auspicare un’escalation, ha definito «legittimo» l’attacco sferrato da Kiev.

L’Italia fornisce aiuti militari e umanitari all’Ucraina.

Ebbene, nelle alleanze è necessario che si tenga conto delle esigenze geostrategiche di tutti gli attori che ne fanno parte. Una Libia destabilizzata non è assolutamente nell’interesse del nostro Paese. La Meloni ha quindi tutto il diritto, e anche il dovere, di farlo fermamente presente a Volodymyr Zelensky, il quale, proprio perché riceve assistenza dall’Italia, non può permettersi di fare spallucce.

Del resto, nel 2011, Nicolas Sarkozy e Hillary Clinton giustificarono l’intervento bellico contro Muammar Gheddafi tirando in ballo la difesa dei diritti umani. Abbiamo visto come è andata a finire: un epilogo di anarchia e distruzione che ha aperto la Libia alle infiltrazioni di islamisti e di potenze tendenzialmente ostili (tra cui proprio la Russia), danneggiando l’Italia.

«Abbiamo già subito l’improvvida decisione di Sarkozy di eliminare Gheddafi, con Barack Obama che, a disastro avvenuto, ha detto che, se lo avesse immaginato, non avrebbe dato il via all’operazione. Oggi Zelensky, con i missili forniti dalla Nato, ci mette nelle stesse condizioni. Il nostro premier fa bene a protestare», ha detto ieri alla Verità Alberto Michelini, che è stato rappresentante personale in Africa dell’allora premier Silvio Berlusconi tra il 2001 e il 2006.

L’Italia non può permettersi ulteriore caos in Libia. E, nelle questioni geopolitiche, l’interesse nazionale viene prima di tutto.