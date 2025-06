Yara Gambirasio, il film su Canale 5: la storia, le indagini e i nuovi colpi di scena sul caso Bossetti

Il caso di Yara Gambirasio torna al centro dell’attenzione mediatica e pubblica, a quindici anni dall’atroce delitto che ha sconvolto Brembate di Sopra, piccolo paese in provincia di Bergamo. Dopo l’intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio della tredicenne, arriva una nuova svolta: la difesa di Bossetti potrà visionare copie ad alta risoluzione delle immagini fotografiche e delle rappresentazioni grafiche delle analisi del DNA effettuate dal RIS di Parma. A deciderlo è stato il Tribunale di Bergamo, che ha accolto la richiesta della difesa, affidando al consulente Marzio Capra l’esame di questi materiali, risalenti al provvedimento della Corte d’Assise del 27 novembre 2019.

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio, ha sempre sostenuto la propria innocenza. La prova regina alla base della condanna rimane la presenza del suo DNA nucleare sugli indumenti intimi di Yara, inizialmente identificato come “Ignoto 1” e solo successivamente ricondotto a lui, dopo il suo arresto il 16 giugno 2014.

Yara, il film

Questo rinnovato clamore ha spinto Canale 5 a dedicare la prima serata di lunedì 23 giugno, a uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, con la messa in onda del film Yara. Non un semplice documentario, ma un lungometraggio diretto da Marco Tullio Giordana, regista pluripremiato con quattro David di Donatello e cinque Nastri d’argento, che ripercorre le tappe cruciali di questa dolorosa vicenda.

Yara, uscito nel 2021, sarà trasmesso in prima visione assoluta alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Il film racconta le indagini che hanno portato all’incriminazione e alla condanna di Massimo Bossetti, responsabile dell’omicidio della giovane scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola. Al centro delle investigazioni la PM Letizia Ruggeri, che decise di sottoporre all’esame del DNA l’intera popolazione locale — una procedura mai tentata prima — permettendo così di arrivare alla soluzione del caso.

Cast

Tra gli interpreti principali troviamo:

Chiara Bono nei panni di Yara Gambirasio

nei panni di Yara Gambirasio Isabella Ragonese in quelli della PM Letizia Ruggeri

in quelli della PM Letizia Ruggeri Alessio Boni nel ruolo del colonnello Vitale

nel ruolo del colonnello Vitale Thomas Trabacchi come maresciallo Garro

come maresciallo Garro Roberto Zibetti nei panni di Massimo Bossetti

A completare il cast, personaggi chiave come Mohamed Fikri (Aiman Machhour), Fulvio Gambirasio (Mario Pirrello), Maura Panarese Gambirasio (Sandra Toffolatti), il cancelliere Edoardo Carlini (Miro Landoni) e molti altri, in una ricostruzione fedele e intensa.

Le riprese, pur ambientate tra Brembate di Sopra e Chignolo d’Isola, sono state girate alle porte di Roma, a Fiano Romano e San Vito Romano. Prodotto da Taodue, il film è stato distribuito nei cinema italiani il 18 ottobre 2021 e su Netflix a livello globale dal 5 novembre dello stesso anno.

La famiglia Gambirasio ha scelto di non collaborare con la produzione, essendo stata contattata dal regista Marco Tullio Giordana soltanto in alcune fasi finali della lavorazione.