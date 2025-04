“The Stolen Girl”, la serie thriller britannica in arrivo su Disney+: tutto quello che c’è da sapere

Debutta il 16 aprile su Disney+ The Stolen Girl, un dramma ad alta tensione tra sparizioni, indagini internazionali e il dolore di due genitori pronti a tutto per ritrovare la figlia. Scopri trama, cast e cosa aspettarti dalla serie.

In arrivo il 16 aprile su Disney+, The Stolen Girl è la nuova serie thriller ad alta tensione che trasporta lo spettatore in una corsa contro il tempo attraverso l’Europa. Un viaggio emotivo tra angoscia, speranza e disperazione, raccontato dal punto di vista di chi ha perso tutto in un attimo.

Basata sul romanzo Playdate di Alex Dahl, bestseller che fonde atmosfere noir scandinave con la narrazione classica del dramma psicologico, la serie è stata adattata per la TV da Catherine Moulton. Dietro la macchina da presa troviamo Eva Husson, regista dei cinque episodi che compongono la prima stagione.

La trama di The Stolen Girl

Elisa e Fred Blix sono due genitori come tanti, alle prese con le sfide quotidiane della genitorialità. Quando la loro figlia di nove anni, Lucia, chiede di partecipare al suo primo pigiama party a casa dell’amichetta Josie, tutto sembra sotto controllo. Dopo un rapido incontro con la madre della bambina ospitante, ogni perplessità svanisce. Ma ciò che doveva essere una serata innocente si trasforma in un incubo: al momento del rientro, di Lucia e Josie non c’è più traccia. Le due bambine sono scomparse.

Ha così inizio un’indagine serrata che valica i confini del Regno Unito per estendersi in tutta Europa. Mentre il tempo scorre inesorabile, i Blix affrontano una lotta disperata per ritrovare la figlia, immersi in un crescendo di tensione e incertezza.

Il cast di The Stolen Girl

Nel ruolo dei genitori devastati dalla scomparsa troviamo Denise Gough e Jim Sturgess, con la giovane Beatrice Cohen nei panni della piccola Lucia. Il cast è completato da Bronagh Waugh, Robyn Betteridge, Ambika Mod e Holliday Grainger, che arricchiscono la serie con interpretazioni intense e sfaccettate.

Un nuovo trend nella TV britannica

Con The Stolen Girl, il panorama televisivo britannico sembra ribadire un nuovo filone narrativo: quello della genitorialità sotto assedio. Come già visto in Adolescence, acclamata serie di Stephen Graham e Jack Thorne uscita all’inizio del 2025, il dramma non ruota tanto attorno ai giovani scomparsi, quanto alla frantumazione dell’identità genitoriale. Titoli che, pur riferendosi ai figli, raccontano in realtà il crollo degli adulti, catturati in tempo reale nel vortice dell’impotenza e del dolore.