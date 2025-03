Le migliori serie tv da vedere in streaming ad aprile

The last of us 2, Black Mirror, Etoile e Pulse. Ecco le migliori serie tv che debutteranno ad aprile sulle principali piattaforme di streaming

Dalla suspense ai drammi, dalle storie di resistenza alle vicende distopiche,… ce n’è davvero per tutti i gusti. Che si tratti di ritorni attesissimi come The Last of Us 2 e You 5, o di nuove avventure mozzafiato come Etoile e Pulse, le principali piattaforme streaming ad aprile promettono di regalare ore di intrattenimento indimenticabili. Mettetevi comodi e scoprite le 10 serie tv che non potete perdere questo mese.

Pulse

Dove e quando: dal 3 aprile su Netflix

Immaginatevi l’ambulanza che arriva a sirene spiegate, la barella che viene trasportata in fretta, il codice rosso lanciato a gran voce e poi la fatidica frase: “Lo stiamo perdendo”. I medical drama ci hanno abituato a scenari ad alta tensione, ma Pulse sembra pronto a superare ogni limite. Ambientato nel frenetico pronto soccorso di Netflix, la serie porterà gli spettatori in un turbine di emergenze, dove una tempesta improvvisa farà saltare l’elettricità, mettendo il personale sotto enorme pressione e lasciando i pazienti in bilico tra la vita e la morte. Non mancheranno, però, momenti più leggeri, con una toccante storia romantica che si sviluppa nel bel mezzo del caos.

The Bondsman

Dove e quando: dal 3 aprile su Prime Video

Kevin Bacon in chiave sci-fi. In The Bondsman, l’iconica star di Footloose si trasforma in un sicario al servizio del… diavolo. Dopo essere stato resuscitato dal re dell’inferno, Bacon riceve una missione infernale: catturare i demoni fuggiti dall’aldilà e riportarli nel loro regno. Ma la sua impresa non si limita solo a questo. Mentre è impegnato nella sua pericolosa missione, la sua vita familiare entra in gioco, costringendolo a confrontarsi con i legami che spera di rimettere insieme.

Dying for Sex

Dove e quando: dal 4 aprile su Disney+

Una protagonista, venuta a sapere di essere malata terminale, stila una lista di cose da fare prima di morire. Di fatto Dying for Sex segue questa trama, ma con una differenza: la protagonista non ha un elenco qualsiasi. Dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore al seno in fase terminale, Molly decide di lasciarsi alle spalle il suo matrimonio e di concentrarsi su una lista di desideri… decisamente più intimi. La sua ultima volontà è vivere intensamente, senza inibizioni e pregiudizi, dedicandosi esclusivamente al piacere sessuale, per provare ogni emozione che la vita le offre per un’ultima volta. Quella che potrebbe sembrare una trama surreale si ispira invece alla vera storia di Molly Kochan, che ha condiviso la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato insieme alla sua migliore amica Nikki Boyer. Michelle Williams interpreta Molly, mentre Jenny Slate dà volto a Nikki.

The Handmaid’s Tale 6

Dove e quando: dall’8 aprile 2025 su TimVision, con i primi tre episodi. Proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana fino al 27 maggio.

Ad aprile arriva la sesta e ultima stagione di The Handmaid’s Tale, la serie ispirata al romanzo distopico Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood. In questo capitolo finale, vedremo June continuare la sua lotta contro il regime di Gilead. Luke e Moira si uniscono alla resistenza, mentre Serena tenta di influenzare Gilead. Il comandante Lawrence e zia Lydia si confrontano con le conseguenze delle loro azioni, mentre Nick affronta dure prove personali. Questa stagione conclusiva mette in evidenza temi fondamentali come la speranza, il coraggio, la solidarietà e la resilienza nella lotta per la giustizia e la libertà. Nel cast Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.

Black Mirror 7

Dove e quando: dal 10 aprile 2025 in streaming su Netflix

Torna Black Mirror, la serie antologica che esplora i lati più oscuri della natura umana e le innovazioni tecnologiche più inquietanti. La settima stagione porterà sei nuove storie, e il creatore e showrunner Charlie Brooker ha promesso di riportare la serie alle sue origini: un mix di fantascienza e suspense terrificante. Tra i protagonisti di questa stagione troveremo Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti e Rashida Jones. Preparatevi a essere di nuovo spiazzati e affascinati dai racconti disturbanti che solo Black Mirror sa offrire.

The Last of Us 2

Dove e quando: dal 14 aprile 2025 su Sky e in streaming su NOW

Torna The Last of Us, la serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award, ispirata al celebre videogioco di Naughty Dog per PlayStation. n questi nuovi sette episodi, Pedro Pascal ed Ellie Ramsey tornano nei panni di Joel ed Ellie, affiancati da Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley in quello di Maria. A cinque anni dal finale della prima stagione, i due protagonisti si ritrovano immersi in un conflitto che metterà a dura prova il loro legame, mentre si troveranno a fronteggiare un mondo ancora più ostile e imprevedibile. Tra le new entry spiccano Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez e Jeffrey Wright, con una guest star d’eccezione: Catherine O’Hara.

The Stolen Girl

Dove e quando: dal 16 aprile su Disney +

Dopo aver visto The Stolen Girl, sicuramente cambierete idea sui pigiama party per i vostri figli. La serie racconta la storia di Elisa, una madre di due bambini, che vive una vita tranquilla e felice con il marito. Ma tutto cambia quando permette alla figlia di nove anni di dormire a casa della sua nuova amichetta. Il giorno successivo, però, la bambina scompare senza lasciare tracce, e la casa della vicina risulta essere in affitto. Quello che doveva essere un semplice pigiama party si trasforma in un incubo di rapimento. Più Elisa cerca la figlia, più scopre inquietanti segreti che la portano a capire che la bambina è stata portata via per un motivo ben preciso. Nel cast anche Ambika Mod, nota per One Day.

Andor 2

Dove e quando: dal 23 aprile 2025 in streaming su Disney+, con il primo capitolo (episodi 1-3), seguito dai successivi tre capitoli, ciascuno composto da tre episodi, ogni mercoledì.

La serie Andor, thriller politico di Lucasfilm, torna per il suo atto finale. Prequel di Rogue One: A Star Wars Story, la serie esplora intrighi, pericoli e tensioni, seguendo il viaggio di un gruppo di ribelli che, rubando i piani per costruire la Morte Nera, l’arma di distruzione di massa dell’Impero, pongono le basi per gli eventi del celebre film del 1977. Questa seconda stagione riporta la trama indietro di cinque anni rispetto a Rogue One, per raccontare la trasformazione di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, da un cinico e disinteressato “signor nessuno” a un eroe ribelle, destinato a cambiare le sorti della galassia.

Nel cast anche Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn e Forest Whitaker. La seconda e ultima stagione si comporrà di 12 episodi, suddivisi in quattro capitoli, ognuno da tre episodi.

You 5

Dove e quando: dal 24 aprile 2025 in streaming su Netflix

Penn Badgley torna a vestire i panni di Joe Goldberg, l’inquietante e torbido protagonista di You, in una delle serie più attese di aprile 2025. Nella quinta e ultima stagione, composta da dieci episodi, Joe fa ritorno a New York con l’intento di godersi finalmente il suo “lieto fine”. Tuttavia, la sua vita apparentemente perfetta è minacciata dai fantasmi del passato e dai suoi oscuri desideri. Dopo aver lasciato Londra con sua moglie Kate (Charlotte Ritchie), l’istinto omicida che aveva cercato di reprimere riemerge, mettendo a rischio tutto ciò che ha costruito.

Étoile

Dove e quando: dal 24 aprile su Prime Video

Amy Sherman-Palladino è finalmente tornata, e lo fa con una serie che promette scintille. Dopo il successo di Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel, la creatrice ci regala Etoile, una dramedy ambientata nel mondo affascinante e competitivo della danza. La trama ruota attorno a due compagnie di ballo, una parigina e l’altra newyorkese, entrambe in difficoltà. Per rilanciarsi, decidono di scambiarsi i ballerini di punta, con tutte le conseguenze che ne derivano. Etoile debutterà su Prime Video il 24 aprile, con un cast che vede Luke Kirby (già in La fantastica signora Maisel) e Lou de Laâge (protagonista di The Innocents) tra i protagonisti.

Good American Family

Dove e quando: dal 9 aprile 2025 in streaming su Disney+

Basata sull’adozione di Natalia Grace, Good American Family esplora il mistero di una bambina con nanismo adottata da una coppia del Midwest. Quando iniziano a sospettare che non sia chi dice di essere, la loro vita si trasforma in un incubo tra scandali e battaglie legali. Il cast stellare include Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Reid, con la partecipazione straordinaria di Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue e Jenny O’Hara. Prodotta da 20th Television, Good American Family è una delle serie più attese dell’anno, pronta a conquistare il pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente.