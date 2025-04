“The Stolen Girl”, il trailer della nuova serie thriller britannica

In arrivo il 16 aprile su Disney+, le prime immagini di The Stolen Girl

The Stolen Girl è la nuova serie thriller britannica in arrivo il 16 aprile su Disney+, tratta dal romanzo noir Playdate di Alex Dahl. Al centro della storia ci sono Elisa e Fred Blix, genitori della piccola Lucia, scomparsa misteriosamente dopo un pigiama party. Quello che doveva essere un semplice incontro tra bambini si trasforma in un incubo che spingerà i protagonisti in una frenetica caccia attraverso l’Europa, tra indagini, segreti e sospetti sempre più inquietanti. Scritta da Catherine Moulton e diretta da Eva Husson, la serie si articola in cinque episodi e vede nel cast Denise Gough, Jim Sturgess e la giovane Beatrice Cohen.