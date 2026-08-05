Recensione Motorola Razr Fold: il pieghevole potente, sottile e senza compromessi

Motorola Fold conferma la maturità degli smartphone pieghevoli con un design sottile, display di altissima qualità, prestazioni da top di gamma e un’esperienza ideale per produttività, multimedia e multitasking.

Con Motorola Razr Fold, il mercato degli smartphone pieghevoli entra definitivamente nella sua fase di maturità. Se fino a pochi anni fa i dispositivi foldable rappresentavano soprattutto una dimostrazione tecnologica, oggi sono diventati prodotti completi, affidabili e perfettamente utilizzabili nella vita quotidiana.

In questo senso, il nuovo modello di Motorola conferma una tendenza già evidente con Honor Magic V6 e il recente Samsung Galaxy Z Fold8: i pieghevoli non sono più un esercizio di stile, ma veri smartphone premium capaci di offrire un’esperienza superiore rispetto ai tradizionali fattori di forma. Con il debutto del primo foldable di Apple ormai atteso a breve, il segmento è destinato a diventare ancora più competitivo.

La vera forza di Motorola Razr Fold è quella di amplificare tutto ciò che facciamo con uno smartphone. Il grande display interno valorizza il multimedia, rende il multitasking finalmente naturale e trasforma applicazioni professionali, documenti, fogli di calcolo e videoconferenze in un’esperienza molto più vicina a quella di un tablet compatto.

Rimane un prodotto destinato a una fascia premium, con un prezzo importante, ma oggi il valore aggiunto rispetto a uno smartphone tradizionale è decisamente più evidente.

Solido ed elegante

Il primo impatto con Motorola Razr Fold è estremamente positivo. Motorola è riuscita a realizzare uno dei pieghevoli più convincenti della categoria grazie a uno chassis sottile, materiali premium e una cerniera che trasmette immediatamente una sensazione di solidità.

Da chiuso, il dispositivo assomiglia a un normale smartphone di fascia alta grazie al display esterno da 6,6 pollici, sufficientemente ampio da evitare la sensazione di utilizzare un telefono “di emergenza”.

Una volta aperto, compare invece un ampio pannello interno da 8,1 pollici, ideale per lavorare, leggere documenti, modificare fotografie o guardare contenuti video. Lo spessore contenuto, pari a circa 4,6 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso, contribuisce a renderlo sorprendentemente maneggevole per la categoria.

La cerniera convince anche sotto il profilo estetico: la piega rimane visibile solo in determinate condizioni di luce e risulta meno percepibile durante l’utilizzo rispetto alle prime generazioni di smartphone pieghevoli. Non elimina completamente il fenomeno, ma dimostra quanto questa tecnologia sia ormai evoluta.

Multimedia e office panoramici

Il comparto display rappresenta uno dei maggiori punti di forza di Motorola Razr Fold. Il pannello esterno pOLED da 6,6 pollici offre refresh rate fino a 165 Hz, ottima luminosità e una leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Il display interno LTPO OLED da 8,1 pollici, con risoluzione 2484 × 2232 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, restituisce immagini estremamente definite, colori ricchi e un contrasto praticamente perfetto. Sono presenti il supporto a HDR10+, Dolby Vision e la certificazione Pantone per una riproduzione cromatica molto accurata.

È soprattutto nell’utilizzo quotidiano che emerge il vantaggio del formato foldable. Navigare sul web, leggere PDF, lavorare su presentazioni, utilizzare due o tre applicazioni contemporaneamente oppure modificare immagini risulta decisamente più comodo rispetto a qualsiasi smartphone tradizionale.

Software e prestazioni

Dal punto di vista hardware, Motorola Razr Fold utilizza il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, una piattaforma che garantisce prestazioni di assoluto livello sia nelle applicazioni professionali sia nel gaming più impegnativo.

L’interfaccia Hello UI, basata su Android 16, introduce numerose ottimizzazioni dedicate al grande display. La gestione delle finestre multiple è intuitiva, il passaggio tra schermo esterno e interno avviene senza interruzioni e le funzioni dedicate alla produttività sono tra le migliori viste su uno smartphone Motorola.

Molto interessante anche il supporto software promesso dall’azienda, con sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza, un elemento che contribuisce a rendere il dispositivo un investimento più duraturo nel tempo.

Foto e video di qualità

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo pieghevole riguarda il comparto fotografico ed è anche uno dei vantaggi competitivi principali rispetto ai diretti rivali. L’azienda ha scelto una configurazione composta da tre sensori da 50 megapixel: fotocamera principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x.

Si tratta di una soluzione molto equilibrata che permette di ottenere immagini convincenti praticamente in ogni situazione. Molto convincente lo zoom con un 10x interpolato di qualità che è una rarità in questa tipologia di prodotti. Anche la registrazione video convince per stabilizzazione e qualità complessiva.

Super autonomia

Un’altra piacevole sorpresa di questo Fold riguarda la batteria. L’unità da 6.000 mAh garantisce un’autonomia superiore alla media dei pieghevoli, arrivando tranquillamente a coprire una giornata molto intensa e, in molti casi, anche due giornate di utilizzo moderato. La ricarica rapida da 80 W, insieme alla ricarica wireless da 50 W, permette inoltre di recuperare energia in tempi molto contenuti.

Un prodotto maturo ma non per tutti

Motorola Razr Fold rappresenta probabilmente uno dei debutti più riusciti degli ultimi anni nel segmento dei pieghevoli a libro. Motorola non ha cercato di rivoluzionare la categoria, ma ha realizzato un dispositivo estremamente equilibrato, capace di competere ad armi pari con i migliori modelli oggi disponibili.

I suoi punti di forza sono numerosi: design sottile, display eccellenti, prestazioni da vero top di gamma, fotocamere di alto livello e un’autonomia finalmente convincente per un foldable.

L’esperienza d’uso è quella di uno smartphone premium che, all’occorrenza, si trasforma in un piccolo tablet perfetto per lavorare, leggere, guardare video e sfruttare realmente il multitasking. L’unico vero limite rimane il prezzo elevato, comune però a tutta la categoria. Il listino ufficiale segna 1999 euro, ma online il prezzo diventa più interessante.