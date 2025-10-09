Monster: la storia di Ed Gein, il serial killer protagonista della terza stagione di Ryan Murphy

Dalla terribile infanzia in Wisconsin ai crimini che hanno ispirato film come Psycho, scopri chi era Ed Gein e cosa aspettarsi dalla nuova stagione dell’antologia horror di Netflix.

La serie Monster di Ryan Murphy, celebre per la sua capacità di trasformare crimini reali in narrazioni avvincenti, torna con una nuova stagione su Netflix: Monster: La storia di Ed Gein. Questa terza stagione esplora la vita e i crimini di Ed Gein, un nome che ha ispirato alcuni dei più iconici personaggi dell’horror, come Norman Bates in Psycho e Buffalo Bill in Il silenzio degli innocenti.

La serie

Il ruolo di Ed Gein è interpretato da Charlie Hunnam, noto per le sue performance in Sons of Anarchy e Pacific Rim. Hunnam ha dichiarato: «Conoscevo poco di Ed Gein prima di questo progetto», ha dichiarato l’attore «Sapevo solo che era considerato uno dei primi serial killer, attivo nell’America rurale del dopoguerra». Al suo fianco, Laurie Metcalf interpreta Augusta Gein, la madre di Ed, una figura centrale nella sua vita e nei suoi crimini. Altri membri del cast includono Suzanna Son nel ruolo di Adeline Watkins, una donna che avrebbe avuto una relazione con Ed dopo il suo arresto, e Tom Hollander nei panni di Alfred Hitchcock.

Chi era Ed Gein

Ed Gein, nato nel 1906 in Wisconsin, è stato un serial killer e necrofilo la cui notorietà è legata alla scoperta di macabri trofei umani nella sua abitazione. Dopo l’arresto nel 1957 per l’omicidio di Bernice Worden, le indagini rivelarono che Gein aveva dissotterrato cadaveri da cimiteri locali e utilizzato le loro parti per creare oggetti come lampade e cinture. La sua figura ha ispirato numerosi film horror e personaggi iconici del genere.

Monster, l’antologia firmata Ryan Murphy

La serie Monster è un’antologia che esplora le vite di figure criminali reali, con ogni stagione dedicata a un diverso “mostro”. La prima stagione, Monster: La storia di Jeffrey Dahmer, ha raccontato la vita e i crimini del noto serial killer. La seconda stagione, Monster: La storia dei fratelli Menendez, ha focalizzato l’attenzione sugli omicidi dei genitori da parte dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, portando a una forte attenzione mediatica nonché alla riapertura del caso.