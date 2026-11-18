Risultato operativo in crescita di 134 milioni di euro. Entertainment: EBIT più che triplicato e costi ridotti di 260 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) ha approvato oggi le informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026.

MFE-MEDIAFOREUROPE chiude i primi nove mesi del 2026 con un forte miglioramento della redditività. Nonostante la debolezza del mercato pubblicitario nei Paesi di riferimento, il Gruppo torna a un risultato operativo adjusted (EBIT) nettamente positivo: 110 milioni di euro, con una crescita di 134 milioni rispetto ai -23,7 milioni del pari periodo Pro Forma 2025.

Il comparto Entertainment, vero core business del Gruppo, raggiunge un risultato operativo adjusted di 122 milioni di euro, pari a 3,5 volte quello del corrispondente periodo 2025 pro forma.

A trainare la crescita della redditività sono soprattutto le sinergie industriali e le efficienze operative, che avanzano a un ritmo nettamente superiore alle stime. A fronte di un obiettivo iniziale di 35-40 milioni di euro di risparmi per l’intero 2026, successivamente elevato a 120 milioni, nei primi nove mesi la riduzione complessiva dei costi dell’Entertainment ha già raggiunto i 260 milioni. Una conferma concreta della rapidità del processo di integrazione europea.

Sul fronte degli ascolti televisivi, l’Italia si conferma un punto di forza del Gruppo. Mediaset è per il quarto anno consecutivo il primo editore televisivo anche sul totale pubblico, con il 38,2% di share nelle 24 ore e il 39,6% in prima serata, secondo i dati Auditel. Una leadership ulteriormente rafforzata nel corso del 2026, nonostante i grandi eventi sportivi trasmessi dalla concorrenza.

Il primato di Mediaset nel panorama televisivo nazionale è stato certificato anche dalle analisi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

I ricavi consolidati dei primi nove mesi si attestano a 4,1 miliardi di euro, rispetto ai 4,5 miliardi del 2025 su base Pro Forma. La flessione riflette principalmente la cessione di attività non strategiche e solo in parte la debolezza dei mercati pubblicitari europei, in particolare quello tedesco.

Parallelamente, i costi adjusted complessivi del Gruppo si riducono di 468 milioni di euro, pari al 10,4%, a conferma del significativo percorso di razionalizzazione ed efficientamento già realizzato.

Il report relativo alle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026 è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, sezione “Investors/ Risultati finanziari”.