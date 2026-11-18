Motorola lancia “Non sono solo parole”, videogioco mobile in pixel art sviluppato con Telefono Rosa e Polizia di Stato contro il linguaggio tossico. A marzo diventerà un giardino vero a Milano. Giorgia Bulgarella, responsabile Marketing di Motorola Italia, racconta a che punto è il marchio tra i colori Pantone, intelligenza artificiale e terzo posto sul mercato.

Al parco giochi, a scuola, in ufficio: i mostri del nuovo videogioco di Motorola scagliano contro la protagonista stereotipi e frasi denigratorie prese dalla realtà. Una volta sconfitti, diventano fiori.

Si gioca dallo smartphone, in pixel art, su motorola.com/it/it/nonsonosoloparole, e il titolo dichiara subito l’obiettivo: “Non sono solo parole. Semina rispetto, un fiore alla volta”. Il progetto, presentato allo Spazio Lenovo di Milano in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è nato con Telefono Rosa e Polizia di Stato ed è promosso da Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.

Perché proprio un videogioco

Partiamo dai numeri, secondo l’indagine Istat del 2025, il 31,9% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito violenza nel corso della vita. La Survey Teen 2024 di Fondazione Libellula aggiunge che un adolescente su cinque non riconosce gli abusi nelle relazioni di coppia. E oltre sette ragazzi su dieci tra gli 11 e i 17 anni giocano regolarmente ai videogiochi, quasi tutti sul telefono: Motorola è andata a cercarli lì, partendo dal linguaggio quotidiano, dove il controllo e il possesso possono passare per normalità.

I livelli sono tre, di difficoltà crescente, e accompagnano la protagonista dall’infanzia all’età adulta. Lei rappresenta chi subisce quelle frasi: il compito di riconoscerle e disinnescarle spetta a chi gioca, ragazze e ragazzi insieme. Ogni mostro battuto lascia un fiore e un messaggio di rispetto. Condividendo il punteggio, il proprio giardino si unisce a quello degli altri fino a formarne uno digitale, visibile a tutti.

Dal gioco si scarica anche una guida pratica che aiuta a distinguere l’affetto dal controllo, a cogliere i segnali di pericolo e a capire a chi chiedere aiuto. L’approfondimento vero, precisa l’azienda, resta affidato a istituzioni ed esperti.

Il calendario passa dalle iniziative della Polizia Postale a Lecco (19 novembre) e Varese (20), dal convegno nazionale di Telefono Rosa il 25 e dalla Milan Games Week (27-29 novembre), poi dalle scuole e da una presentazione istituzionale a Roma. A marzo, in uno spazio verde del Comune di Milano, aprirà un giardino vero. Motorola aveva già trasformato nel 2023 lo spazio sponsor sulle maglie dell’AC Monza in una piattaforma contro la violenza sulle donne (“Responsible Jersey”) e nel 2024 aveva distribuito oltre 70.000 copie di una guida contro il revenge porn (“NonMiViolare”).

Giorgia Bulgarella, responsabile Marketing di Motorola Italia

Il telefono dello zio e il terzo posto

Dietro la campagna c’è un marchio che ha rischiato di restare un ricordo e oggi, in Italia, è tornato sul podio. Ne abbiamo parlato con Giorgia Bulgarella, responsabile Marketing di Motorola Italia.

Motorola ha attraversato una fase difficile e, a differenza di Nokia, è tornata protagonista. Come ci siete riusciti?

«Dire “ce l’abbiamo fatta” è ancora un parolone, diciamo che ce la stiamo facendo: è un percorso tuttora in corso, ma oggi siamo il terzo player sul mercato della telefonia in Italia, sia a volume che a valore. Motorola aveva già un portato positivo per chi l’aveva avuto come primo telefono. Il rischio era restare “il telefono dello zio”, poco attrattivo per i più giovani. Per questo abbiamo convertito chi già ci conosceva, ma raccontandoci in modo totalmente nuovo alle nuove generazioni».

L’accordo con Pantone ha portato il colore nel tech. Oggi un dispositivo deve convincere prima con le sensazioni e poi con le specifiche?

«Assolutamente sì. Ci definiamo un brand lifestyle tech: non raccontiamo soltanto le funzionalità, ma tutto ciò che significa tenere in mano per oltre sei ore al giorno un oggetto con cui conviviamo. L’Italia, da questo punto di vista, è un paese in cui sensorialità, materiali ed estetica contano molto più che altrove, ed è anche per questo che qui la ripartenza è stata più rapida rispetto ad altri mercati. Poiché i prodotti si equivalgono, ci differenziamo attraverso il design e i materiali. La collaborazione con Pantone ci guida non solo sulle cromie, ma anche sulle finiture e sui trend futuri: oggi il 70% delle colorazioni vendute è firmato Pantone, mentre dieci anni fa dominavano quasi solo il bianco e il nero».

Quanto conta, per il marchio, il dialogo con ragazzi, genitori e insegnanti?

«È fondamentale, perché il successo passa dalla contaminazione tra mondi diversi e dall’ascolto della società. I messaggi uguali per tutti non funzionano più nel rumore generale. Iniziative di responsabilità sociale come il gioco sul linguaggio contro la violenza di genere nascono dal confronto con le associazioni e dall’intuizione di raggiungere i giovani in modo concreto e coraggioso. Qui emerge anche il valore di far parte di un gruppo come Lenovo: una realtà snella e flessibile che ti lascia sperimentare e mettere a terra buone idee senza blocchi burocratici globali».

Intelligenza artificiale: opportunità o minaccia?

«Un’opportunità. Rispetto a un anno fa è cambiato tutto: prima l’AI era solo un’etichetta sul volantino per indicare una novità tecnologica, mentre oggi sta entrando concretamente nella nostra vita quotidiana. Siamo solo all’inizio di una trasformazione molto più profonda e disruptive».

Al CES di gennaio Lenovo e Motorola hanno lanciato Qira, la loro AI agentica. Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima edizione?

«Per policy aziendale non posso svelare nulla in anticipo, ma vedremo tutto molto presto. L’ambizione è continuare a crescere puntando sull’ecosistema e su una sempre maggiore integrazione tra Motorola e Lenovo. A Las Vegas arriveranno grandi novità e il nostro obiettivo resta continuare a fare bene e scalare ancora».