Sebbene l’argento venga solitamente visto come un semplice bene rifugio e un metallo per la gioielleria al pari dell’oro, nasconde invece caratteristiche uniche che ne fanno una risorsa industriale ormai insostituibile.

Le caratteristiche dell’argento

Tale ruolo è principalmente dovuto alle sue eccezionali qualità, in particolare quella relativa alla conducibilità elettrica e termica, che ne fanno un componente essenziale per le nuove tecnologie di punta.

La conducibilità elettrica, infatti, permette alla corrente di scorrere con la minima resistenza possibile. Questo riduce la dispersione di energia e garantisce segnali velocissimi nei circuiti elettronici e nei pannelli solari.

Quella termica, invece, consente di assorbire e dissipare il calore in modo estremamente rapido, oltre ad evitare il surriscaldamento dei componenti microscopici nei computer, negli smartphone e nei motori.

A queste caratteristiche dell’argento si aggiungono una grande duttilità e un’azione antibatterica che lo rende prezioso anche in ambito medico.

I suoi utilizzi

Date le sue caratteristiche uniche, si può ben comprendere il perché l’argento sia presente in quasi tutti i dispositivi elettronici moderni. Dai circuiti stampati ai contatti elettrici, oltre a interruttori, relè e microprocessori.

Anche il settore automobilistico ne fa impiego, ogni veicolo moderno contiene infatti diverse decine di grammi d’argento, essendo fondamentale nei sistemi di controllo motore, nei sensori di sicurezza, nei vetri termici e nelle centraline dei veicoli elettrici e ibridi.

Sul fronte delle rinnovabili, è il settore solare ad essere uno dei maggiori consumatori. La pasta d’argento viene infatti stampata sulle celle fotovoltaiche al silicio per raccogliere e trasportare la corrente elettrica generata dalla luce solare.

Arriviamo infine all’utilizzo medico, che vede il metallo impiegato grazie alla sua naturale azione antimicrobica. L’argento (spesso sotto forma di nanoparticelle o ioni) viene impiegato in bendaggi per ustioni, rivestimenti per cateteri, strumenti chirurgici e filtri per la purificazione dell’acqua.

Un metallo “critico”

Non è quindi certo un caso che gli Stati Uniti abbiano deciso nel novembre dello scorso anno di inserire l’argento nella lista dei minerali critici dello US Geological Survey. Una lista che sancisce il ruolo strategico del metallo bianco per la sicurezza nazionale e l’autonomia delle filiere produttive.

Con tale definizione i progetti di estrazione e raffinazione dell’argento sul territorio statunitense ottengono una corsia preferenziale per ridurre i tempi burocratici e ambientali di approvazione, mentre le aziende minerarie e di riciclo attive nella filiera dell’argento possono accedere più facilmente a sovvenzioni federali e prestiti agevolati.

L’entrata del metallo nella lista dei minerali critici permette inoltre all’amministrazione americana di avviare indagini sulla sicurezza nazionale e di introdurre eventuali dazi o restrizioni all’importazione per ridurre la dipendenza dall’estero (anche perché gli Usa importano oltre il 75% del loro fabbisogno di argento).

L’altalena dei prezzi

Se le premesse industriali sono solide, il percorso del prezzo dell’argento nell’ultimo anno è stato tutto fuorché lineare. Dopo aver guadagnato il 147% nel 2025, il metallo bianco ha toccato a gennaio 2026 il record storico di 121,6 dollari l’oncia, spinto dagli acquisti degli investitori e da una forte stretta di liquidità sul mercato londinese.

Da quel picco, però, è iniziata una correzione raida e violenta. Il prezzo è sceso di circa il 60%, scivolando sotto i 46 dollari l’oncia. A pesare sono stati il rafforzamento del dollaro, l’impennata dei rendimenti dei Treasury e il rallentamento della domanda industriale, in particolare dal comparto solare, con un calo previsto del 21% nel 2026.

Un’altalena tipica di una materia prima diventata insieme industriale e finanziaria: volatile per natura, ma sempre più centrale nell’economia del comparto tecnologico e della transizione energetica.