Il cinema del paese è una sala con le sedie di legno e una stufa in fondo. Il sabato sera si riempie: cappotti bagnati, fumo, bambini in braccio, il ronzio del proiettore che parte. Poi le luci si spengono e sul lenzuolo teso si apre l’America.

Una scalinata di marmo bianco porta dentro un salone di lampadari. Una donna la scende adagio: i capelli le brillano a ogni gradino, il raso le scivola sui fianchi, un boa di piume le dondola dal gomito, e in fondo l’orchestra attacca per lei sola. Poi si volta, e il viso riempie tutta la parete, alto sei metri: le ciglia si abbassano senza fretta, la bocca è disegnata a mano, la pelle non ha una sola ombra, e gli occhi tengono ferma la platea intera. Nessuno respira. Le ragazze della terza fila si sporgono in avanti, per vedere meglio.

Fuori ci sono le strade di ghiaia e le imposte chiuse alle nove. Dentro, per novanta minuti, si vive in un posto dove le donne camminano piano, ridono forte, entrano in una stanza e tutti si voltano. Nessuno, qui, ha mai visto tanta luce tutta insieme.

La ragazza di sedici anni seduta in terza fila guarda quel viso e capisce che qualcuno lo ha costruito: l’arco delle sopracciglia, l’ombra sotto lo zigomo, il lampo sui denti. Se lo hanno loro, allora potrei averlo anch’io. Esce che è quasi buio, passa davanti a una vetrina e si ferma. Quello che vede nel vetro, per la prima volta, è un punto di partenza.

Quei visi non si spengono con il proiettore: il lunedì mattina tornano in mente, mentre si stende il bucato. Negli studi, intanto, si affannano truccatori, parrucchieri, sarti e tecnici: ciglia finte, piume cucite sulle spalle, l’orchestra che prova il tempo della camminata. Marlene Dietrich impara dove va messa la lampada, poi lo spiega agli operatori: entra in scena sapendo già dove cadrà la luce, al centimetro. Greta Garbo fa chiudere il set e sceglie chi può guardarla attraverso l’obiettivo. Margarita Cansino, con i suoi capelli rossi e un nome nuovo, diventa Rita Hayworth: quella che anni dopo dirà, senza abbassare la voce, che gli uomini andavano a letto con Gilda e si svegliavano con lei.

La parola che tiene insieme tutto questo appartiene al teatro e alle donne di malaffare. Quando comincia a rendere, qualcuno la ripulisce, la incarta e la mette in vendita: make-up.

Il resto lo fanno le ragazze, da sole. Comprano l’acqua ossigenata in farmacia con la faccia di chi compra l’aspirina. In cucina, davanti a uno specchio appoggiato al pensile, allungano una matita sulla palpebra e provano il profilo buono, quello che al cinema prendeva la luce. Sbagliano, si lavano, ricominciano. Nessuna diventerà mai Greta Garbo, e lo sanno benissimo: quello che imparano è il gesto, e il gesto si può ripetere ovunque, anche in una casa che sa di soffritto.

La bellezza smette di essere una fortuna assegnata alla nascita e diventa una cosa che si fa, la sera, prima di uscire. Costa poco, non chiede il permesso a nessuno, e non finisce in nessuna cronaca.

In Europa, negli anni Trenta, la cosa piace molto meno. Alla ragazza magra che esce dal cinema con la piega nuova i giornali appiccicano un’etichetta che suona come una diagnosi: donna-crisi. Cosmopolita, decadente, sterile. Il modello buono resta l’altro, la donna florida che sta in casa, tiene la famiglia e non si guarda troppo allo specchio. I medici mettono in guardia. Le zie sorvegliano. Le vicine tengono il conto di chi esce truccata e a che ora rientra. Una ragazza con le sopracciglia rifatte se lo sente chiedere in cucina, per chi si è messa in ghingheri.

Poi, una sera, sul lenzuolo non arriva più l’America. Un decreto consegna a un ente di stato le chiavi di tutto quello che entra nelle sale, e le grandi case di Hollywood ritirano i loro film e se ne vanno: Fox, Metro, Paramount, Warner, tutte insieme, da un capodanno all’altro. Fuori dal cinema del paese i manifesti cambiano faccia. Le ragazze della terza fila si siedono lo stesso, il sabato, davanti a storie girate in Italia, e tengono per sé quello che si ricordano: la piega, la bocca, il modo di entrare in una stanza. In Irlanda, l’uomo incaricato di tagliare le pellicole spiega che il suo paese rischia meno dall’anglicizzazione che dalla Los Angelesation. Ha capito benissimo: da quelle sale passa un modo di stare al mondo, e quello non si taglia.

A Parigi, invece, lo scandalo dura il tempo di una risata. Marlene Dietrich scende dal treno vestita da giovanotto elegante e la città si spacca in due: titoli, vignette, signore scandalizzate all’uscita del teatro. In qualche archivio dorme un’ordinanza di polizia di oltre un secolo prima, quella che obbliga le donne in abiti maschili a chiedere il permesso al prefetto. Nessuno la sveglia. Si racconta che, due settimane dopo, la moglie del prefetto la inviti a una festa.

Le madri storcono il naso. Intanto, nelle mercerie di provincia, il rossetto finisce sempre prima della fine del mese.

Qualcuna di quelle ragazze attraversa tutto il secolo con quel gesto addosso. Le altre invecchiano in case dove la parola bellezza si pronuncia a voce bassa, e la sera continuano lo stesso, a girare la testa di tre quarti.

La sala buia ha chiuso da un pezzo. Il rossetto è rimasto, e adesso è lì, davanti allo specchio.