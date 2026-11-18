Emendamento al decreto sicurezza per vietare l’uso sotto i 13 anni e permettere solo profili collegati a un genitore fino ai 16 anni. Come funzionerà il controllo dell’età, quali siti restano fuori e quando può diventare legge

Stop ai socialsotto i 13 anni. E per i ragazzi fino ai 16 anni social sì, ma con un profilo agganciato a quello di un genitore. Il governo accelera e vuole inserire nel decreto sicurezza un emendamento che punta a trasformare in legge il divieto social di cui discute l’Europa e il mondo intero da mesi. Il testo non è ancora approvato e dovrà superare l’esame del Parlamento.

Divieto social agli under 13: cosa cambia per le famiglie

La norma, che diventerebbe l’articolo 7 bis della legge di conversione del decreto, distingue tre fasce d’età:

Sotto i 13 anni: nessun profilo personale.

nessun profilo personale. Dai 13 ai 16 anni: niente account autonomo. Si può usare un social solo con un profilo collegato a quello di un genitore, che lo gestisce.

niente account autonomo. Si può usare un social solo con un profilo collegato a quello di un genitore, che lo gestisce. Dai 16 anni: ci si può iscriversi da soli.

Il modello è quello del Kids Act, la proposta della Commissione europea che non è ancora legge. Ma Bruxelles fissa a 15 anni l’età dell’account autonomo, l’Italia la alzerebbe a 16.

Come funzionerà la verifica dell’età sui social

Il nodo più discusso è il controllo. A verificare l’età dovranno essere le piattaforme, non le famiglie: Instagram, TikTok e gli altri social dovranno accertarsi che chi si iscrive abbia l’età giusta. Il metodo lo deciderà l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un regolamento da emanare entro nove mesi. Dovrà indicare come fare i controlli tutelando la privacy dei minori. Chi non rispetta le regole rischia il blocco della piattaforma in Italia. Oggi non cambia nulla: le regole pratiche arriveranno solo dopo l’approvazione della legge e il regolamento dell’Agcom.

Quali siti non rientrano nel divieto

Il divieto non riguarda i servizi pensati per studiare, informarsi o fare ricerca. Restano fuori dallo stop all’uso in base all’età le enciclopedie online non commerciali; le piattaforme educative di scuole, università e altri enti di istruzione; le piattaforme open source per condividere software, se non basate su intelligenza artificiale e tutti i servizi di ricerca scientifica e i portali gestiti da enti pubblici.

Divieto social under 13: quando diventa legge e cosa succede in Europa

Il governo punta a chiudere entro fine novembre, senza attendere il regolamento europeo. A fine ottobre la Commissione aveva chiesto di fermare le leggi nazionali in attesa del Kids Act, e l’Austria ha dovuto rinviare la sua. Secondo la senatrice Lavinia Mennuni (Fratelli d’Italia), l’Italia può procedere perché la proposta bipartisan sul tema fu notificata a Bruxelles già l’anno scorso. Intanto altri Paesi si sono mossi. L’Australia è stata la prima: lo stop ai social sotto i 16 anni è in vigore dal 10 dicembre 2025. In Grecia il divieto sotto i 15 anni scatterà da gennaio 2027.