Mercoledì 2, cosa aspettarsi dalla nuova stagione della serie tv di Tim Burton

I fan di Mercoledì sono in trepidante attesa e, dopo mesi di indiscrezioni, Netflix ha finalmente iniziato a scoprire le carte. Il primo assaggio della seconda stagione è arrivato a fine aprile con un teaser, ma il vero colpo di scena è stato durante l’evento TUDUM 2025, tenutosi il 31 maggio a Los Angeles. In quell’occasione la piattaforma ha deciso di regalare non un trailer, ma addirittura i primi sei minuti del nuovo capitolo, disponibili per tutti sul canale YouTube ufficiale di Netflix.

Un’apertura ricca di dettagli e ironia: scopriamo che Mercoledì ha passato le vacanze a studiare e perfezionare un nuovo “potere”, che Mano – compagno di avventure e valente aiutante – in caso di viaggio prepara un bagaglio minimal (inclusa la crema solare) e che insieme formano una coppia investigativa affiatata, pronta a cacciarsi nei guai pur di fare giustizia.

Mercoledì 2, quando esce

Netflix ha scelto di suddividere la stagione in due blocchi: la prima parte debutta il 6 agosto, la seconda il 3 settembre. L’annuncio è arrivato attraverso un trailer in cui Mercoledì torna alla Nevermore Academy e commenta: «un ritorno sulla scena di un crimine… so già dove sono sepolti i corpi».

Dalle immagini, si intravedono bambole inquietanti, creature misteriose e un imponente mostro da affrontare.

Il cast di Mercoledì 2

Oltre a Jenna Ortega nel ruolo della protagonista, rivedremo Emma Myers come la coinquilina licantropa Enid Sinclair, Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán in quelli di Gomez.

Tra le novità di stagione, annunciate con un video divertente in cui Mano distribuisce i copioni ai camerini – rivelando anche il titolo del primo episodio, Una tristezza senza fine – troviamo:

Steve Buscemi nel ruolo di Barry Dort

nel ruolo di Barry Dort Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie) come Capri

(Scoop, I Hate Suzie) come Capri Thandiwe Newton (Westworld) nei panni della dottoressa Fairburn

(Westworld) nei panni della dottoressa Fairburn Joanna Lumley nel ruolo della nonna

nel ruolo della nonna Lady Gaga, ciliegina sulla torta, nei panni di Rosaline Rotwood, un’icona della storia di Nevermore

Completano il cast Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor, con guest star come Frances O’Connor, Haley Joel Osment (il bambino de Il sesto senso), Heather Matarazzo e Joonas Suotamo.

Lady Gaga a Nevermore

L’arrivo di Lady Gaga non è un cameo, ma un vero ruolo che promette di avere un arco narrativo significativo. L’artista, già affermata sul grande schermo con performance che le sono valse nomination a Oscar e Golden Globe, potrebbe regalare un tocco unico alla serie. Il suo personaggio, insegnante di Nevermore (nel presente o nel passato?), potrebbe diventare tanto alleato quanto nemico di Mercoledì.

I primi sei minuti diffusi non forniscono indizi sul suo debutto, che secondo le indiscrezioni avverrà solo nella seconda parte della stagione. Non a caso, Variety ha rivelato che una nuova canzone della popstar, Dead Dance, sarà rilasciata con video ufficiale proprio il 3 settembre, in concomitanza con l’uscita degli ultimi episodi.

Mercoledì, dove eravamo rimasti

Per chi avesse bisogno di un ripasso, la prima stagione seguiva Mercoledì nella sua esperienza alla Nevermore Academy, tra misteri, amicizie difficili e la scoperta di poteri psichici in crescita.

Il finale rivelava che Tyler (Hunter Doohan), interesse amoroso della protagonista, era in realtà l’hyde responsabile di una serie di omicidi, manipolato da Miss Thornhill (Christina Ricci), alias Laurel Gates. Quest’ultima, evocando lo spirito di Joseph Crackstone, mirava a eliminare tutti gli “estranei” da Jericho. Il piano falliva grazie all’intervento di Mercoledì e dei suoi amici, ma non senza perdite: la preside Weems (Gwendoline Christie) moriva e la stessa Mercoledì veniva temporaneamente espulsa da Nevermore.

La stagione si chiudeva con la giovane Addams che, in auto, riceveva un inquietante messaggio: qualcuno la stava osservando.

La trama di Mercoledì 2

Nel nuovo capitolo, Mercoledì si ritrova di nuovo tra i corridoi gotici della Nevermore Academy, chiamata a destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi nemici. Con la sua proverbiale arguzia e il fascino imperturbabile, si troverà al centro di un nuovo mistero soprannaturale, affrontando un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro.