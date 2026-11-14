Kenneth Branagh e Ryan Reynolds, il retroscena di Mayday: «Sei più vicino a me delle mie mutande»

Sul set di Mayday, Kenneth Branagh ha scoperto che lavorare con Ryan Reynolds può diventare un problema quando bisogna mantenere la faccia seria. Durante una scena, i due attori si sono ritrovati nascosti nello stesso armadio, talmente vicini che Reynolds non ha resistito: «Oddio, sei più vicino a me delle mie mutande». Da quel momento, racconta Branagh durante la conferenza stampa internazionale del film, riuscire a portare a termine la ripresa è diventata un’impresa. «Ho dovuto pensare a cose terribili, mordermi l’interno del labbro e sperare che i registi accettassero il fatto che mi scorressero le lacrime sul viso».

La scena appartiene a Mayday, la commedia d’azione diretta da John Francis Daley e Jonathan Goldstein che riunisce due attori apparentemente lontanissimi per stile e formazione. Ambientato nel 1987, negli ultimi anni della Guerra fredda, il film segue Troy Kelly (Ryan Reynolds), un pilota militare americano la cui missione segreta in territorio sovietico prende una piega disastrosa. Rimasto isolato dietro le linee nemiche, Troy incontra Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un ex agente del KGB che vive in una sorta di esilio volontario nella campagna russa. L’uomo, nonostante il suo passato nei servizi segreti sovietici, nutre una vera ossessione per la cultura americana: adora Top Gun, ascolta Bruce Springsteen e sogna un Paese che conosce soprattutto attraverso il cinema e la musica.

Quello che comincia come un incontro tra due uomini cresciuti su fronti opposti si trasforma in un’improbabile alleanza, tra inseguimenti, situazioni assurde e un rapporto di fiducia che si costruisce mentre entrambi cercano di sopravvivere. È in questo contesto che si inserisce la scena dell’armadio: dall’altra parte della porta, i due protagonisti rischiano di essere scoperti da un temibile oligarca russo, dalla sua amante e dalla moglie dell’uomo. Una delle sequenze più divertenti del film si è rivelata anche una delle più difficili da girare. E non per gli effetti speciali.

Kenneth Branagh racconta Ryan Reynolds: «È generoso, sa ascoltare»

Mettere insieme Kenneth Branagh e Ryan Reynolds significa far incontrare due tradizioni recitative apparentemente lontane. Da una parte un attore cresciuto tra Shakespeare, teatro classico e grandi drammi cinematografici. Dall’altra uno dei volti più riconoscibili della commedia contemporanea, capace di trasformare l’ironia e la velocità delle battute in una cifra stilistica.

Eppure, secondo Branagh, la vera sorpresa è stata scoprire quanto Reynolds fosse disposto a rinunciare proprio a ciò che il pubblico considera il suo punto di forza.

«Ryan è molto libero, sempre presente e soprattutto un grande ascoltatore», racconta. «In questa commedia, che dipende interamente dalla chimica tra i due protagonisti, era disposto a interpretare quello che potremmo definire il personaggio serio della coppia».

Una scelta non così scontata per un attore abituato a dominare le scene attraverso la parola.

«Era felice di parlare meno rispetto a quanto fa normalmente nei suoi lavori, perché aveva capito che Nikolai era il motore comico della storia».

La descrizione che Branagh fa del collega è lontana dalle formule promozionali che accompagnano abitualmente le uscite cinematografiche.

«Era generoso, gentile, puntuale, completamente presente. Lavorare insieme è stato una gioia».

Ma la complicità tra i due, come dimostra la scena dell’armadio, non ha sempre reso le riprese più semplici.

La scena nell’armadio e le risate impossibili da trattenere

Branagh racconta che quella sequenza è stata particolarmente difficile da girare proprio per la vicinanza fisica con Reynolds.

«Eravamo così vicini che la situazione era già ridicola di per sé. Il fatto di essere costretti in uno spazio tanto piccolo rendeva tutto ancora più assurdo».

I registi avevano costruito la scena per sfruttare contemporaneamente paura e comicità. I due protagonisti dovevano rimanere nascosti, consapevoli del pericolo a pochi centimetri da loro.

«Anche sussurrare all’orecchio di Ryan lo faceva ridere», ricorda Branagh.

L’attore è arrivato a mordere l’interno del labbro pur di non interrompere la ripresa. Ma le lacrime, quelle, non riusciva a fermarle.

La soluzione? Lasciare che eventualmente fosse la postproduzione a sistemare il problema.

È un dettaglio divertente, ma racconta anche la natura della commedia di Daley e Goldstein: un film nel quale il meccanismo comico nasce spesso dalla tensione, invece di interromperla.

Mayday, un ex agente del KGB innamorato di Top Gun e dell’America

Nikolai Ustinov è probabilmente uno dei personaggi più eccentrici interpretati da Branagh negli ultimi anni. Un uomo che ha lavorato per il KGB, ma che ha progressivamente perso fiducia nel sistema sovietico, anche a causa delle conseguenze che quel mondo ha avuto sulla sua famiglia.

«Nikolai vive nell’isolamento, in una sorta di esilio. Cerca simboli di ciò che gli sembra rappresentare la libertà, il potere, la modernità e il progresso tecnologico», spiega Branagh. «Vede nella cultura americana un’espressione di quella libertà che non sente di aver avuto nella sua precedente vita nel KGB».

Quello di Nikolai non è però il solito personaggio russo costruito sugli stereotipi hollywoodiani. È eccentrico, idealista, a tratti ingenuo. Ma anche estremamente pericoloso.

«Può farti ridere con il suo modo innocente e meravigliato di guardare il mondo, ma quando si trova davanti a una minaccia diventa spietato. È addestrato a usare la violenza con un’efficienza letale».

Ed è proprio questa imprevedibilità a rendere complicato, almeno inizialmente, il rapporto con Troy. Lo spettatore non può essere completamente certo delle intenzioni dell’ex agente sovietico, né sapere fino a che punto la crescente amicizia tra i due sia destinata a resistere.

Nikolai è un uomo capace di passare rapidamente dalla tenerezza alla brutalità. Un personaggio che, secondo Branagh, riesce così ad allontanarsi dai cliché dei thriller ambientati durante la Guerra fredda.

«L’umorismo ci aiuta a capire più velocemente gli altri»

Per Branagh, tuttavia, Mayday non è soltanto una commedia d’azione. Ambientare una storia di amicizia tra un americano e un ex agente sovietico durante la Guerra fredda significa anche interrogarsi su cosa accada quando due persone cresciute in sistemi opposti sono costrette a conoscersi davvero.

«Credo che attraverso l’umorismo esista una strada più rapida verso la comprensione», osserva l’attore.

La ragione è semplice: ridere significa spesso riconoscere qualcosa che si ha in comune.

Nel film emergono anche le difficoltà dei rapporti familiari. Troy deve confrontarsi con la figura del padre, Nikolai con quella della figlia. Problemi che, sottolinea Branagh, non dipendono dall’appartenenza al KGB o all’aviazione americana.

«Riguardano semplicemente la comprensione di cosa significhi essere umani».

La commedia diventa così uno strumento per abbattere le distanze emotive, soprattutto tra uomini abituati a nascondere le proprie fragilità.

«In una storia in cui le persone rischiano continuamente la vita, le emozioni emergono molto più rapidamente. E la comicità permette ai personaggi di arrivare prima ai propri sentimenti».

Il riferimento alla contemporaneità è inevitabile. In un mondo attraversato da nuove polarizzazioni, Mayday sembra suggerire che il dialogo cominci proprio quando si smette di considerare l’altro esclusivamente come un avversario.

«A un certo punto non è più possibile continuare ad assumere posizioni estreme», spiega Branagh. «Bisogna entrare in una zona grigia, dove la domanda non è più: sei con me o contro di me? Ma: come possiamo capirci?».

Da Top Gun ai western: il cinema americano secondo Kenneth Branagh

Uno degli aspetti più curiosi del film è il modo in cui Nikolai costruisce la propria idea degli Stati Uniti attraverso il cinema e la musica.

Per lui Top Gun rappresenta una forma quasi assoluta di libertà: velocità, tecnologia, potenza e possibilità di realizzare i propri desideri. Un immaginario che acquista un significato particolare nella Russia sovietica del 1987, appena due anni prima della caduta del Muro di Berlino.

Ma quali erano i simboli dell’America per Kenneth Branagh?

La risposta arriva dal cinema western.

«I western americani mi mostravano immagini di una terra delle opportunità e di paesaggi mitici nei quali venivano affrontate grandi questioni morali».

L’attore cita Mezzogiorno di fuoco, Sentieri selvaggi e il cinema di John Wayne. Pellicole in cui la vastità dei paesaggi riesce a trasformare storie individuali in vicende di dimensione epica.

In particolare, Branagh ricorda l’impatto di Sentieri selvaggi, diretto da John Ford, e rivela che alcune delle suggestioni visive del film hanno influenzato anche il suo lavoro da regista.

«Tra le influenze di Thor, il mio film Marvel, c’erano Sentieri selvaggi e Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick».

Un accostamento sorprendente, che racconta quanto la sua idea di cinema sia costruita attraverso generi apparentemente distanti.

Branagh cita anche Nick mano fredda, con Paul Newman, e Lawrence d’Arabia di David Lean. Film capaci, ciascuno a modo proprio, di coniugare la potenza delle immagini con una profonda attenzione ai personaggi.

Tre settimane di preparazione per le scene d’azione di Mayday

Se sul piano comico Branagh ha dovuto imparare a controllare le risate, su quello fisico Mayday gli ha richiesto un altro tipo di disciplina.

L’attore racconta di essere arrivato sul set circa tre settimane prima dell’inizio delle riprese per prepararsi alle sequenze d’azione.

«Si trattava soprattutto di imparare lentamente le coreografie, abituarmi ad assorbire i colpi, aumentare progressivamente la velocità. Facevo molto yoga ed esercizi di stretching».

L’età, ammette con ironia, impone qualche attenzione in più.

«Un uomo di una certa età ha bisogno di più tempo per riscaldarsi e recuperare. E anche così finisce per procurarsi qualche graffio».

Daley e Goldstein volevano che molte sequenze fossero realizzate direttamente davanti alla macchina da presa, con inquadrature ampie nelle quali gli spettatori potessero riconoscere gli attori senza affidarsi eccessivamente agli effetti visivi.

«Erano balletti molto elaborati», racconta Branagh, che ha trovato nell’azione fisica un nuovo modo di costruire il proprio personaggio.

Nikolai, infatti, non combatte semplicemente perché è forte. Sopravvive grazie all’astuzia, all’improvvisazione, alla capacità di sfruttare ogni situazione.

Non a caso Branagh lo paragona a Ulisse: un uomo che deve essere intelligente e scaltro per riuscire a restare vivo.

L’attore sottolinea anche come le scene d’azione siano state pensate dai registi per richiamare il cinema degli anni Ottanta, quando un combattimento non serviva soltanto a mostrare la forza dei protagonisti, ma diventava un’occasione per raccontarne il carattere.

Il consiglio di Julie Christie che ha convinto Kenneth Branagh ad accettare Mayday

A convincerlo ad accettare il progetto non è stata soltanto la possibilità di lavorare con Ryan Reynolds, ma soprattutto la fiducia nei due registi.

Branagh racconta un consiglio ricevuto anni fa da Julie Christie durante la lavorazione di Hamlet. Parlando di un possibile nuovo film, l’attrice gli chiese chi lo avrebbe diretto.

Lui rispose che la sceneggiatura era eccellente. Ma Christie lo interruppe.

«Non importa. Chi è il regista?».

Il senso di quella conversazione, spiega Branagh, lo accompagna ancora oggi: anche la migliore sceneggiatura rischia di non funzionare se chi la dirige non è in grado di realizzarne la visione.

Con Daley e Goldstein, già autori di Game Night e Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, l’attore ha trovato esattamente ciò che cercava.

Due registi capaci di affrontare generi popolari senza renderli superficiali, con una particolare attenzione all’equilibrio tra spettacolo ed emozione.

«Penso che la cosa più difficile da realizzare sia un intrattenimento popolare che abbia sostanza, ma che appaia leggero e naturale», osserva Branagh.

Perché, alla fine, Mayday parla sì di spie, missioni segrete, inseguimenti e contrapposizioni ideologiche. Ma il suo centro è altrove: nella possibilità che due uomini convinti di appartenere a mondi inconciliabili scoprano di avere molto più in comune di quanto immaginassero.

In una storia ambientata nel momento in cui il mondo sembrava diviso in due, la domanda che resta non riguarda chi abbia ragione o chi debba vincere. È quella che Branagh stesso considera il cuore del film: come possiamo capirci?