Il letto che impara come dormi e cambia temperatura da solo: così l’intelligenza artificiale vuole rivoluzionare il sonno Sommario Yoast: Dormire meglio grazie all’intelligenza artificiale: Eight Sleep racconta come funziona Pod 6, il sistema che regola la temperatura del letto, analizza il sonno e punta a trasformare il riposo in uno strumento di prevenzione

Passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo, eppure il sonno continua a essere uno degli aspetti della salute sui quali esercitiamo meno controllo. Monitoriamo i passi, contiamo le calorie, misuriamo la frequenza cardiaca e organizziamo programmi di allenamento sempre più sofisticati, ma quando arriva il momento di andare a letto ci affidiamo, nella maggior parte dei casi, alla speranza di riuscire a riposare bene. E se fosse proprio il letto a poter cambiare questa situazione, imparando a conoscere il nostro organismo e modificando automaticamente le condizioni in cui dormiamo?

È da questa domanda che prende forma la visione di Eight Sleep, azienda tecnologica fondata nel 2014, tra i cui tre fondatori figurano due italiani, e oggi impegnata a trasformare il letto in un sistema intelligente capace di monitorare alcuni parametri biometrici e intervenire sulle condizioni del riposo. Al centro di questa evoluzione c’è Pod 6, un dispositivo che utilizza sensori e intelligenza artificiale per regolare la temperatura durante la notte, adattandola alle esigenze individuali senza richiedere l’utilizzo di smartwatch o altri dispositivi indossabili.

La filosofia dell’azienda si riassume in un’espressione, sleep fitness: considerare il sonno non più soltanto una necessità biologica, ma una funzione che può essere migliorata attraverso interventi mirati. Un approccio che si inserisce nel crescente interesse verso la longevità, la medicina preventiva e il recupero fisico, ma che solleva anche interrogativi importanti. Quanto possono realmente migliorare il sonno queste tecnologie? Quali risultati sono sostenuti dalla ricerca scientifica? E fino a che punto è opportuno affidare all’intelligenza artificiale informazioni così personali come quelle raccolte durante la notte?

Dalle collaborazioni con atleti come Charles Leclerc e Tadej Pogačar alle sperimentazioni sui disturbi del sonno legati alla menopausa, fino all’ipotesi di un letto capace, in futuro, di riconoscere alcuni segnali di alterazione dello stato di salute, Eight Sleep racconta a Panorama le possibilità e i limiti di una tecnologia che ambisce a cambiare il nostro rapporto con il riposo.

Il sonno come allenamento: che cosa significa sleep fitness

Avete introdotto il concetto di sleep fitness, mettendo in discussione l’idea che il sonno sia semplicemente una necessità biologica passiva. Da dove nasce questa visione e perché il sonno potrebbe diventare una delle prossime grandi frontiere della prevenzione, della longevità e delle prestazioni umane?

«Quando Matteo e Massimo hanno fondato Eight Sleep nel 2014, sono partiti da un’osservazione molto semplice: trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo, eppure trattiamo il sonno come qualcosa che ci accade, senza poter intervenire. Nessuno si preparerebbe a una maratona sperando semplicemente che tutto vada bene. Pianifichiamo l’allenamento, programmiamo l’alimentazione, ma poi lasciamo al caso quella che è probabilmente la finestra di recupero più importante della giornata.

Il concetto di sleep fitness nasce dall’idea che il sonno possa essere migliorato, e in un certo senso allenato, proprio come la forma fisica. Risponde a fattori quali temperatura, orari, luce, stress e carico di allenamento. Se riusciamo a misurare questi elementi e a intervenire ogni notte, il sonno smette di essere qualcosa di passivo e diventa una funzione sulla quale possiamo agire concretamente.

Quasi tutti i sistemi del nostro organismo dipendono dal sonno: dal recupero cardiovascolare al metabolismo, dal sistema immunitario alle capacità cognitive e all’umore. Inoltre, dormiamo ogni notte, per molte ore, nello stesso luogo. Questo rende il letto uno spazio particolarmente interessante per monitorare alcuni parametri e intervenire, senza chiedere alle persone di indossare dispositivi o modificare le proprie abitudini.

Allenarsi e mangiare correttamente richiedono forza di volontà. Lo sleep fitness, quando funziona davvero, dovrebbe invece lavorare mentre siamo incoscienti.

Personalmente, praticando la corsa sulle lunghe distanze, ho sempre considerato il sonno una componente fondamentale della mia preparazione, ma mi mancavano gli strumenti per comprendere e controllare ciò che accadeva durante quelle ore. Eight Sleep nasce anche per colmare questa mancanza».

Pod 6, il letto che modifica la temperatura durante la notte

Al di là delle specifiche tecnologiche, che cosa cambia concretamente per chi dorme? In che modo l’intelligenza artificiale impara a riconoscere le esigenze individuali e che cosa rende efficaci i suoi interventi?

«Il nostro obiettivo è che le persone notino sempre meno la tecnologia, non sempre di più. La versione migliore del prodotto è quella che lavora silenziosamente, notte dopo notte, senza chiedere di fare nulla. Ci si mette a letto, la temperatura è quella giusta e continua a esserlo mentre il corpo cambia durante il sonno.

Con Pod 6 abbiamo aumentato i sensori biometrici da due a diciotto. Questo ci permette di ottenere informazioni più precise e di distinguere, per esempio, i segnali di due persone che dormono vicine, ignorando quelli di un bambino o di un cane che salgono sul letto. La qualità dei dati raccolti migliora la rilevazione delle fasi del sonno, della frequenza cardiaca, della variabilità cardiaca e della frequenza respiratoria, con risultati che, secondo le nostre valutazioni, si avvicinano a quelli di riferimenti di livello medico.

Sul fronte della temperatura, il nuovo Hub riscalda e raffredda il letto il 20% più velocemente rispetto alle generazioni precedenti. È una differenza importante soprattutto nei momenti in cui una variazione termica rischia di interrompere il sonno, come durante una vampata di calore alle tre del mattino. Il dispositivo, inoltre, occupa la metà dello spazio rispetto al passato e può essere collocato sotto la maggior parte dei letti.

Il sistema di intelligenza artificiale che coordina tutto questo si chiama Autopilot. Utilizza i dati biometrici, le preferenze individuali e le informazioni sulla giornata per effettuare decine di regolazioni nel corso della notte. Può abbassare leggermente la temperatura nelle prime ore, con l’obiettivo di favorire il sonno profondo, e aumentarla successivamente per sostenere la fase REM.

Tiene conto anche della temperatura della stanza, di un allenamento intenso registrato attraverso un’app di fitness o di una notte precedente caratterizzata da poco sonno profondo. Ogni mattina mostra gli interventi effettuati e utilizza le informazioni raccolte per programmare la notte successiva.

È questo il passaggio fondamentale: la maggior parte delle tecnologie dedicate al sonno si limita a comunicare che abbiamo dormito male. Autopilot prova invece a intervenire mentre stiamo ancora dormendo, verificando successivamente gli effetti delle modifiche apportate».

Dormire meglio con la tecnologia: cosa dimostrano gli studi

Raccogliere dati e migliorare la salute sono due cose molto diverse. Quali evidenze scientifiche dimostrano che Eight Sleep può migliorare la qualità del sonno e il recupero fisico? E quali risultati vi hanno sorpreso maggiormente?

«È una distinzione fondamentale ed è proprio quella sulla quale abbiamo costruito l’azienda. Un dispositivo di monitoraggio restituisce un numero. Noi volevamo modificare quel numero.

Il Pod è stato oggetto di oltre cinquanta studi clinici. Uno dei più significativi, pubblicato nel 2024 sulla rivista scientifica Bioengineering, ha coinvolto 54 persone che hanno dormito nelle proprie abitazioni alternando settimane con il controllo della temperatura attivo e disattivo. I partecipanti indossavano anche un dispositivo indipendente per la misurazione del sonno.

Con il sistema attivo, gli uomini hanno registrato mediamente circa quattordici minuti aggiuntivi di sonno profondo per notte, pari a un aumento del 22%. Le donne hanno invece ottenuto circa nove minuti in più di sonno REM, con un incremento del 25%. Sono stati osservati anche indicatori favorevoli del recupero cardiovascolare, tra cui una frequenza cardiaca notturna più bassa e una maggiore variabilità della frequenza cardiaca.

Abbiamo successivamente studiato gli aggiustamenti in tempo reale effettuati da Autopilot in base alle fasi del sonno, presentando i risultati al congresso SLEEP 2025. In questa analisi, il sonno profondo è aumentato mediamente del 10%, con incrementi del 16% nelle persone che inizialmente dormivano meno della media e del 19% nelle donne.

Un elemento interessante riguarda proprio le differenze individuali. Nei risultati del primo studio, gli uomini mostravano soprattutto un aumento del sonno profondo, mentre le donne beneficiavano maggiormente del miglioramento della fase REM. Questo rafforza la nostra convinzione che non possa esistere un’unica soluzione valida per tutti.

Un’altra ricerca, condotta su novanta persone, comprese sessanta donne in postmenopausa, ha analizzato oltre 1.400 notti. Attraverso capsule ingeribili capaci di misurare la temperatura corporea interna, abbiamo osservato che la regolazione termica attiva del Pod riduceva mediamente la temperatura interna di 0,2 gradi, un risultato compatibile con un migliore andamento del ritmo circadiano della temperatura corporea.

Nello stesso studio abbiamo rilevato una riduzione del 56% delle vampate di calore notturne riportate dalle partecipanti.

È importante essere trasparenti: una parte significativa di queste ricerche è stata realizzata direttamente da noi e condotta nelle abitazioni delle persone, anziché nei laboratori del sonno. Consideriamo questo approccio utile per osservare ciò che accade nella vita reale e rendiamo pubblici i risultati perché possano essere esaminati anche da altri ricercatori».

I dati citati dall’azienda, pur offrendo indicazioni interessanti, richiedono alcune distinzioni. Lo studio del 2024 è stato pubblicato su una rivista scientifica sottoposta a revisione tra pari, mentre altre analisi sono state presentate a congressi oppure diffuse come preprint, cioè lavori non ancora sottoposti alla medesima procedura di revisione. Inoltre, l’ampiezza relativamente contenuta dei campioni e il coinvolgimento dell’azienda nella ricerca rendono importante proseguire con studi indipendenti e su popolazioni più numerose.

Da Charles Leclerc a Tadej Pogačar: cosa insegnano gli atleti professionisti

Che cosa avete imparato lavorando con atleti d’élite e squadre sportive professionistiche? E una tecnologia che aiuta un pilota di Formula 1 o un campione del Tour de France può davvero cambiare anche la vita quotidiana delle persone comuni?

«Gli atleti sono gli utilizzatori più esigenti che abbiamo. Le loro prestazioni vengono misurate al centesimo di secondo e, se qualcosa non funziona, smettono semplicemente di utilizzarlo.

Oltre trecento atleti di livello mondiale utilizzano il Pod. Squadre come UAE Team Emirates XRG lo impiegano durante ritiri, allenamenti in quota e competizioni. Tadej Pogačar aveva iniziato a utilizzarlo personalmente prima ancora della partnership con la squadra, trovandolo particolarmente utile nelle corse a tappe.

Abbiamo imparato innanzitutto che la costanza è fondamentale. Anche un atleta straordinario può sopportare una notte difficile. Il problema è mantenere un recupero adeguato durante settimane di allenamenti, gare che terminano tardi, viaggi, soggiorni in hotel e livelli elevati di adrenalina.

Charles Leclerc, per esempio, affronta un calendario che lo porta ad attraversare numerosi fusi orari ogni anno. Eight Sleep lo aiuta a gestire una routine di sonno particolarmente complessa.

Abbiamo poi capito quanto le esigenze di recupero possano cambiare da un giorno all’altro, e persino durante la stessa notte. Dopo un allenamento intenso, l’organismo ha necessità diverse rispetto a una giornata di riposo. Per questo Autopilot può reagire automaticamente anche alle informazioni relative all’attività fisica.

Infine, gli atleti tendono ad avere una temperatura corporea elevata, soprattutto nelle ore successive a sforzi intensi. Controllare attentamente la temperatura può contribuire a evitare che questo interferisca con il riposo.

Ma la questione riguarda anche le persone comuni, che sotto certi aspetti possono avere ancora più bisogno di supporto. Un atleta professionista può contare su medici, fisioterapisti e nutrizionisti. Un genitore con un neonato, un’infermiera che lavora di notte, un manager che vola frequentemente a New York o una donna che attraversa la menopausa affrontano situazioni altrettanto complesse, senza avere a disposizione lo stesso personale specializzato.

Gli atleti rappresentano per noi un banco di prova, ma il prodotto è pensato per tutti. Anche per questo Pod 6 è il modello più accessibile che abbiamo realizzato».

Menopausa, stress e jet lag: quando il sonno cambia insieme al corpo

Le nostre esigenze cambiano continuamente in funzione dello stress, dei viaggi, delle fluttuazioni ormonali e dello stile di vita. Come si adatta Eight Sleep? Quali miglioramenti concreti può aspettarsi chi soffre di jet lag, sudorazioni notturne o difficoltà persistenti nel dormire, e in quanto tempo?

«È proprio per questo che impostare una temperatura fissa non è sufficiente. Il nostro corpo non è identico per due notti consecutive, quindi non dovrebbe esserlo nemmeno l’ambiente in cui dormiamo.

Il sistema può rilevare una frequenza cardiaca a riposo più elevata e una variabilità cardiaca inferiore dopo una giornata stressante, un allenamento intenso, una stanza più calda del solito oppure un cambiamento negli orari del sonno. Autopilot utilizza questi segnali per adattare automaticamente la regolazione termica.

Abbiamo sviluppato anche modalità dedicate a fasi della vita durante le quali le esigenze cambiano in maniera prevedibile. Pregnancy Mode adatta il raffreddamento dal primo trimestre di gravidanza fino al periodo successivo al parto.

Per la menopausa, il sistema interviene soprattutto sul raffreddamento notturno. Secondo i nostri dati, l’85% delle donne che lo hanno utilizzato ha riferito una diminuzione delle vampate di calore durante la notte.

Per chi necessita di un intervento più immediato esiste inoltre Rapid Cooling Mode, una funzione di raffreddamento rapido che può essere attivata manualmente attraverso l’app Eight Sleep oppure tramite i comandi integrati sul lato del Pod.

Naturalmente l’esperienza varia da persona a persona, ma osserviamo alcuni benefici più ricorrenti. Chi tende a soffrire il caldo durante il sonno o a svegliarsi a causa delle vampate può percepire un miglioramento del comfort termico già dalla prima notte.

Nelle nostre ricerche, inoltre, le persone che inizialmente presentavano una qualità del sonno inferiore alla media hanno registrato i miglioramenti più consistenti del sonno profondo, mentre Autopilot apprende progressivamente le loro abitudini».

Resta fondamentale una precisazione: Pod non è un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie. Il miglioramento del comfort termico e di alcuni parametri del sonno non deve quindi essere confuso con una terapia per l’insonnia, i disturbi respiratori notturni o altre condizioni cliniche.

Privacy e dati biometrici: quanto è sicuro un letto che monitora la salute?

Il sonno produce informazioni estremamente personali. Come proteggete i dati sanitari degli utenti e dove tracciate il confine tra un prodotto dedicato al benessere e un dispositivo medico? Eight Sleep potrebbe contribuire a individuare problemi di salute prima della comparsa dei sintomi?

«I dati relativi al sonno sono tra i più personali che esistano. Vengono raccolti nella camera da letto, ogni notte, potenzialmente per anni. Per questo li trattiamo con particolare attenzione.

Tutti i dati sono crittografati sia durante la trasmissione sia quando vengono conservati. Nessuna informazione personale viene memorizzata direttamente sul Pod e, quando utilizziamo i dati per migliorare gli algoritmi, questi vengono completamente anonimizzati.

Non vendiamo le informazioni personali dei nostri utenti. Ogni membro può richiedere, attraverso l’applicazione, una copia dei propri dati oppure la loro completa cancellazione. Anche il supporto tecnico non può accedere al Pod di una persona senza il suo consenso esplicito.

Per quanto riguarda la distinzione tra benessere e medicina, il confine è soprattutto regolatorio. Le funzionalità mediche devono avere indicazioni specifiche e affrontare apposite procedure di valutazione e autorizzazione.

Le funzioni dedicate al benessere, come Health Check, possono segnalare quando alcuni parametri biometrici, respiratori o relativi al ritmo cardiaco risultano insoliti rispetto ai valori abituali della persona, invitandola eventualmente a consultare un medico.

Separatamente, il Pod ha ricevuto un’approvazione dal Dipartimento della Salute di Abu Dhabi per contribuire alla diagnosi dell’apnea del sonno. Continueremo a sviluppare funzionalità validate clinicamente, in grado di supportare la salute delle persone oltre alla qualità del loro riposo».

La possibilità di individuare variazioni nei parametri fisiologici rappresenta uno degli sviluppi più interessanti di queste tecnologie, ma anche uno degli ambiti nei quali sarà indispensabile distinguere con attenzione tra informazioni orientative, strumenti di monitoraggio e vere capacità diagnostiche.

Il futuro del sonno: un letto capace di anticipare i problemi di salute?

Due dei tre fondatori di Eight Sleep sono italiani, ma l’Italia resta un mercato piuttosto tradizionale quando si parla di tecnologie per il sonno. Che cosa dovrebbe cambiare? E guardando ai prossimi cinque o dieci anni, Eight Sleep resterà un sistema intelligente dedicato al riposo oppure diventerà una piattaforma sanitaria alimentata dall’intelligenza artificiale?

«L’Italia rappresenta un caso interessante. Gli italiani comprendono già molto bene che la salute si costruisce attraverso le abitudini quotidiane: la dieta mediterranea, le passeggiate, il tempo trascorso a tavola con la famiglia. È esattamente la stessa filosofia alla base dello sleep fitness.

Quello che manca è la consapevolezza che anche il sonno dovrebbe essere inserito in questo elenco e che possa essere migliorato, anziché semplicemente sopportato. Esiste inoltre uno scetticismo comprensibile verso la presenza della tecnologia in camera da letto.

Credo che tre elementi contribuiranno a cambiare questa percezione.

Il primo riguarda le evidenze scientifiche: servono dati affidabili, spiegati con chiarezza, senza ricorrere al linguaggio dei gadget tecnologici.

Il secondo è la capacità dei dispositivi di integrarsi negli ambienti domestici fino quasi a scomparire. Il nuovo Hub di Pod 6 può essere collocato sotto il letto, un dettaglio importante anche nelle abitazioni italiane.

Il terzo elemento è l’accessibilità. La versione Solo ha permesso di abbassare il prezzo di partenza e vogliamo continuare in questa direzione.

Guardando più avanti, il letto è probabilmente uno dei luoghi più interessanti per monitorare il corpo in modo continuativo, per diverse ore ogni notte, senza richiedere alcuna azione consapevole.

Oggi utilizziamo questa possibilità per cercare di migliorare il sonno. Nei prossimi cinque o dieci anni immagino che possa evolvere in una sorta di controllo quotidiano e silenzioso dello stato di salute: un sistema che conosce i parametri abituali della persona, riconosce quando qualcosa cambia, anticipa una notte difficile o individua segnali compatibili con un possibile problema di salute, intervenendo prima che si manifesti pienamente.

È la direzione che abbiamo indicato anche con il nostro più recente round di finanziamento: passare dall’ottimizzazione del sonno a una gestione della salute sempre più predittiva e guidata dall’intelligenza artificiale.

Ma il letto rimarrà al centro di tutto. Non vogliamo creare un’altra applicazione che compete per la nostra attenzione durante il giorno. Vogliamo che una parte importante del lavoro dedicato alla salute possa avvenire mentre dormiamo».

È una prospettiva ancora in parte futuristica, che dovrà confrontarsi con la validazione scientifica, le autorizzazioni mediche e la tutela dei dati personali. Ma racconta anche un cambiamento più ampio nel rapporto tra tecnologia e benessere. Per anni abbiamo cercato di misurare ogni attività della nostra giornata. Ora l’intelligenza artificiale prova a intervenire anche nelle ore in cui smettiamo di essere attivi.

Con una differenza sostanziale: l’obiettivo non è chiederci di fare qualcosa in più, ma capire se la tecnologia possa aiutarci a riposare meglio mentre non facciamo assolutamente nulla.