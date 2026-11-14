Corsa alla Figc, Malagò e Galliani ufficialmente candidati. Via alla battaglia (senza esclusione di colpi)

Il conto alla rovescia verso l’assemblea elettorale del prossimo 14 dicembre è ufficialmente scattato. Il Segretario Generale della Figc, Marco Brunelli, ha validato le candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani: entrambi possono correre per il posto di presidente della Federcalcio, rimasto vacante dopo la decadenza dello stesso Malagò nominato commissario straordinario dal Coni con il compito di gestire l’ordinaria amministrazione e indire nuove elezioni entro il gennaio 2027.

Due candidati e una data, a meno di colpi di scena e senza esclusione di colpi. Le settimane che hanno portato alla doppia candidatura sono state torride, con schieramenti che si sono spaccati e delineati e con un primo passaggio presso il Tribunale federale per la questione della commissione elettorale che Malagò aveva messo in piedi come affiancamento (versione Figc) a Brunelli in vista della validazione dei due dossier.

Ricorso nemmeno discusso nel merito, al momento, preludio di quello che potrà capitare da qui al momento dell’assemblea elettiva. In ballo c’è la presidenza della Figc, sistema spaccato verticalmente al suo interno. Nello scorso mese di giugno, dopo il passo indietro di Gabriele Gravina seguito al disastro mondiale di Zenica, Malagò era stato candidato dalla quasi totalità della Lega Calcio Serie A (19 club su 20) e aveva ottenuto oltre il 68% dei consensi. Ora la sua candidatura è appesa alla firma del Genoa, undicesima società a sottoscrivere il suo nome, sulla quale però lo schieramento opposto discute perché in un primo tempo indirizzata proprio a Galliani. Non un dettaglio, visto che senza l’autografo del proprietario del Grifone Malagò non si sarebbe potuto candidare, al contrario dell’attuale senatore di Forza Italia che è stato formalmente accreditato da AIC (Assocalciatori) e AIAC (Assoallenatori), queste ultime protagoniste di un voltafaccia essendo state sostenitrici di Malagò a giugno.

Tutta materia per possibili ricorsi, prima o dopo il 14 dicembre. Intanto la validazione della candidature da parte del Segretario Generale Brunelli ha fatto scattare il periodo di una settimana all’interno del quale i contendenti o la Procura della Figc hanno la possibilità di chiedere approfondimenti o impugnare i documenti.

Malagò e Galliani, invece, sono impegnati in una strenua campagna elettorale. Ad oggi è ancora senza padrone oltre la metà dei voti dei delegati dell’assemblea elettiva, quelli espressione di Dilettanti, Lega Pro e Lega Serie B: chi riuscirà a convincerli, avrà chance di vincere la guerra al netto dei ricorsi.