Irma Cantoni fa rivivere la musica della Scapigliatura

“Una certa razza di gente fra i venti e i trentacinque anni, non più, pieni d’ingegno quasi sempre, più avanzati del loro secolo. Indipendenti come l’aquila delle Alpi, pronti al bene quanto al male: inquieti, travagliati, turbolenti…”

Ecco come Cletto Arrighi raccontava gli artisti anticonformisti e inqueti della Scapigliatura: quel movimento che nella Milano del secondo Ottocento fece della ribellione alle convenzioni borghesi e dell’osmosi tra le diverse forme d’arte il proprio tratto peculiare.

Proprio in questo fermento culturale si muoveva tal Gian Raimondo Serponti di Mirasole, marchese lombardo, pianista e compositore le cui melodie sono rimaste silenziose per oltre un secolo tra gli spartiti di famiglia. Fino a oggi, quando il suo discendente Giovanni Favero ha deciso di donargli una vita oltre la carta, facendo risorgere la sua musica grazie al pianoforte e alla sensibilità interpretativa della giovanissima musicista Irma Cantoni.

Lo scorso 6 novembre è uscito “Onda Melodica”, sei brani per piano solo che riportano alla luce la musica dell’aristocratico lecchese. Pur non avendo intrapreso una carriera professionistica, Serponti seppe coniugare la tradizione aristocratica con lo spirito di ricerca del suo tempo, conquistando la critica ottocentesca, fino all’approdo al Teatro La Fenice di Venezia nel 1886 con l’opera Leonora.”

Ci siamo fatti raccontare da Irma Cantoni questo viaggio di riscoperta la cui voce emozionata lascia comunque trasparire una maturità e una padronanza musicale già ben definite.

Irma, come sei entrata in contatto con la musica di Gian Raimondo Serponti di Mirasole?

“L’incontro con la sua musica è avvenuto grazie a un suo discendente, Giovanni Favero, che aveva il desiderio di tutelarne la memoria. Il tempo ne aveva stemperato il ricordo lasciando solo una vaga conoscenza del suo essere compositore. Giovanni ha deciso quindi di riportare in vita le sue opere, di cui non esistevano registrazioni, ma solo spartiti.

È stato un lavoro corale che ha unito il mio contributo di interprete – ho curato anche la selezione dei brani – all’impegno della famiglia e all’intensa ricerca storiografica di Francesco D’Alessio, fondamentale per ricostruire il contesto storico e culturale. Il lavoro sullo scenario mi ha aiutato davvero molto, consentendomi di costruire intorno alla musica una meravigliosa cornice di arte, storia e sentimenti di quel contesto di fine ‘800.”

Come ti sei trovata a suonare queste pagine? C’è qualcosa che senti particolarmente affine nonostante la distanza di quasi due secoli?

“Al primo sguardo, la scrittura di Serponti mi ha colpito per la ricchezza di dettagli, contrasti e sfumature, pur mantenendo una grande naturalezza e facilità di ascolto anche per chi non è un addetto ai lavori. Mi è piaciuta moltissimo la sua dimensione narrativa: sono brani semplici e immediati da seguire, sia per chi li esegue sia per chi li ascolta. Quasi tutti i pezzi che ho selezionato – tranne uno – appartengono alla cosiddetta musica a programma, hanno cioè titoli e riferimenti extramusicali come Dolci chimere o Giunchiglia, che aiutano a entrare subito in un immaginario preciso. Sono composizioni nate per i salotti privati tardo-ottocenteschi, come dimostrano le dediche alla contessa Guglielmina Durini e alla cugina Margherita Rusca.”

Perché hai scelto di intitolare l’album proprio “Onda melodica”?

“Il titolo riprende uno dei sei brani del disco, che ci è sembrato particolarmente rappresentativo. Si distingue dagli altri per uno stile più moderno e coinvolgente: alterna momenti drammatici ad altri più allegri, chiudendosi con un finale del tutto inaspettato rispetto alla tensione che lo precede. In generale, comunque, tutti i sei brani scelti offrono una grande varietà di caratteri e contrasti – si passa dal gioioso al triste, fino al dolce – creando un vero e proprio arco narrativo.

Serponti era un marchese e non un musicista di professione. Cosa gli ha tolto o cosa gli ha aggiunto questa condizione?

“Il fatto di appartenere a una famiglia aristocratica e di avere una solidità economica gli permetteva di non avere preoccupazioni. Era un “dilettante” nel senso più alto e nobile del termine. Come sottolineava la stampa dell’epoca, per figure come lui la musica era una speciale occupazione elettiva. Non avendo vincoli economici o committenze obbligate, aveva l’enorme libertà di scrivere e comporre esattamente ciò che desiderava, senza condizionamenti. La sua opera più significativa è Leonora, rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 17 febbraio 1886: fu accolta favorevolmente dalla critica, che riconobbe in Serponti un talento musicale capace di andare oltre i limiti del dilettantismo aristocratico.”

Incidere un repertorio per la prima volta assoluta significa non avere riferimenti precedenti. Hai sentito più difficoltà o libertà?

“Direi entrambe le cose. Ma soprattutto questa esperienza mi ha reso consapevole della grande responsabilità che abbiamo noi musicisti – responsabilità che dovrebbe in realtà riguardare chiunque – nel coltivare la curiosità di esplorare il nostro patrimonio musicale, andando a riscoprire anche le pagine più nascoste e meno frequentate.” Per chi volesse ascoltare dal vivo queste melodie ritrovate e respirare quell’aria un po’ retrò dei salotti tardo ottocenteschi, l’appuntamento è per domenica 22 novembre alle ore 18.15 nella cornice di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo.