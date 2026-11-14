Gli occhi delle star K-pop nascondono un segreto: il nuovo trend della K-beauty

Dalla Corea arriva il nuovo trend delle lenti colorate: riflessi luminosi, effetti naturali e tecnologie innovative. Come il K-pop sta trasformando lo sguardo

Non è un filtro di Instagram. Non è un effetto speciale. E non è nemmeno merito di un illuminante particolarmente sofisticato. Se gli occhi di alcune star del K-pop sembrano riflettere la luce anche quando non c’è, la spiegazione potrebbe trovarsi in un dettaglio minuscolo, quasi impossibile da individuare a prima vista: le lenti a contatto colorate.

Ma dimenticate quelle azzurre che trasformavano radicalmente gli occhi marroni, o i modelli eccentrici riservati a Halloween. In Corea del Sud le lenti cosmetiche stanno attraversando una trasformazione molto più interessante. Non servono necessariamente a cambiare il colore degli occhi. Possono renderli più profondi, accentuarne i riflessi naturali, definire il contorno dell’iride oppure creare l’illusione di un piccolo punto luce che rimane sempre nello stesso posto.

È una nuova frontiera della K-beauty, dove il trucco non si limita più alla pelle, alle labbra o alle palpebre. Arriva direttamente negli occhi.

E quello che per anni è stato un accessorio conosciuto soprattutto in Asia sta diventando un fenomeno capace di attirare l’attenzione dei mercati internazionali, sostenuto dalla diffusione del K-pop e da una generazione abituata a osservare i volti attraverso gli schermi degli smartphone.

Quando gli occhi diventano parte del make-up

Le lenti colorate esistono da decenni, ma il loro significato estetico è cambiato profondamente.

In Corea del Sud, già nei primi anni Duemila, si erano diffuse le cosiddette circle lenses, progettate per creare un contorno più definito intorno all’iride e far apparire gli occhi più grandi. Erano associate a un ideale di bellezza che privilegiava uno sguardo dolce, intenso e quasi infantile.

Oggi il fenomeno ha assunto una dimensione diversa.

L’obiettivo non è più necessariamente ingrandire gli occhi o sostituirne il colore originale. Al contrario, una parte crescente dell’innovazione estetica punta a ottenere risultati estremamente precisi attraverso modifiche minime.

Una sfumatura grigia su un’iride marrone, un riflesso color miele, un bordo leggermente più scuro, una gradazione capace di accentuare la profondità dello sguardo.

L’effetto può essere tanto discreto da sembrare naturale. Oppure trasformarsi in un elemento centrale del make-up, studiato per dialogare con il colore dei capelli, l’abbigliamento e persino la luce di un determinato ambiente.

La logica è quella della personalizzazione, già diventata uno dei punti di forza della cosmetica coreana.

Non si cerca più un unico risultato ideale. Si costruisce uno sguardo diverso a seconda dell’occasione, dello stile e dell’immagine che si vuole comunicare.

La vera novità sono le lenti che imitano la luce

La tendenza più interessante del 2026 riguarda le highlight lenses, lenti cosmetiche che utilizzano particolari disegni pigmentati per simulare un riflesso luminoso all’interno dell’iride.

L’effetto richiama quello della luce naturale che entra da una finestra e si riflette negli occhi. Una mezzaluna più chiara, una sfumatura concentrata in un punto, un motivo capace di suggerire una luminosità quasi liquida.

La lente non emette luce: è il disegno a crearne l’illusione.

Si tratta di una declinazione dell’estetica dewy, quella ricerca di freschezza e luminosità che ha già influenzato profondamente il mondo della skincare e del make-up coreano.

Ma c’è un problema tecnico. Una lente può ruotare leggermente sulla superficie oculare. E quando il motivo luminoso non è distribuito in maniera uniforme, anche il riflesso artificiale rischia di cambiare posizione.

Per questo alcuni produttori hanno sviluppato le cosiddette weighted highlight lenses, modelli che sfruttano sistemi di stabilizzazione per limitare la rotazione e mantenere l’effetto luminoso orientato nella posizione prevista.

Il principio richiama soluzioni utilizzate da tempo per alcune lenti destinate alla correzione dell’astigmatismo, ma viene applicato qui a una finalità estetica.

È una novità significativa perché cambia il rapporto tra tecnologia e bellezza: non si progetta soltanto il colore di una lente, ma anche il modo in cui lo sguardo apparirà nelle fotografie e nei video.

L’iride diventa una superficie sulla quale è possibile disegnare un effetto visivo.

Il K-pop e l’ossessione per il primo piano perfetto

Per comprendere perché questa tendenza abbia trovato proprio in Corea del Sud un terreno così fertile, bisogna guardare all’industria del K-pop.

Nel pop coreano il volto di un artista non viene semplicemente truccato. Viene costruito visivamente per raccontare il concept di una canzone, di un album o di un’intera fase della carriera.

Capelli, make-up, abbigliamento, accessori e fotografia fanno parte di un sistema estetico estremamente coordinato. E gli occhi sono diventati uno dei suoi elementi più importanti.

Le aespa hanno fatto dell’immaginario futuristico e digitale una parte riconoscibile della propria identità. Nelle immagini promozionali del gruppo, le lenti possono contribuire a creare effetti quasi surreali. Le BABYMONSTER, invece, mostrano come uno sguardo possa diventare particolarmente espressivo anche attraverso sfumature apparentemente naturali.

Il fenomeno è amplificato dalle fancam, i video dedicati ai singoli membri di un gruppo, e dalle riprese ravvicinate che accompagnano le esibizioni televisive.

Ogni dettaglio viene osservato, isolato e condiviso. Una sfumatura dell’iride che sul palco sarebbe quasi impercettibile diventa immediatamente riconoscibile in un fermo immagine.

Nell’agosto 2026 il Korea JoongAng Daily ha dedicato un approfondimento proprio a questa trasformazione, raccontando come i make-up artist scelgano le lenti considerando il concept musicale, la luce, gli abiti e l’effetto desiderato davanti alle telecamere.

La docente Han Ji-soo della Sungshin Women’s University ha sintetizzato il cambiamento osservando come le lenti stiano passando dall’essere uno strumento per cambiare il colore degli occhi a un mezzo per costruire uno sguardo.

È una distinzione che racconta molto dell’evoluzione del settore.

Perché, nell’industria della bellezza contemporanea, gli occhi non devono necessariamente apparire diversi. Devono trasmettere qualcosa di preciso.

Dalle BLACKPINK alle MEOVV: come nasce un fenomeno globale

Il rapporto tra K-pop e lenti cosmetiche non si limita alle scelte dei make-up artist.

Negli ultimi anni le collaborazioni tra marchi e idol hanno contribuito a trasformare questi prodotti in oggetti desiderabili anche per chi non aveva mai preso in considerazione l’idea di indossare lenti colorate.

Un esempio significativo è OLENS, marchio sudcoreano di Starvision, che ha costruito parte della propria riconoscibilità internazionale anche attraverso il rapporto con l’industria musicale.

Le BLACKPINK hanno prestato il proprio volto al brand tra il 2018 e il 2022, in una fase di forte espansione internazionale del gruppo. Nel febbraio 2026 è stata invece annunciata la collaborazione con le MEOVV, protagoniste di una nuova campagna dedicata all’eyestyling.

Non si tratta soltanto della tradizionale strategia del testimonial.

Il K-pop funziona come un laboratorio estetico osservato in tempo reale da milioni di persone. Il pubblico non si limita ad apprezzare un’immagine: cerca di ricostruirla, individuandone i singoli elementi.

Accade con i prodotti per le labbra, con il colore dei capelli e con le tecniche di applicazione del blush. Ora accade anche con le lenti.

La particolarità è che, mentre un rossetto viene generalmente identificato attraverso la sua tonalità, una lente cosmetica è definita da molti più elementi: disegno dell’iride, diametro dell’area colorata, sfumature, trasparenza e intensità del bordo.

Due modelli apparentemente simili possono quindi produrre risultati molto diversi.

È anche per questa ragione che la categoria sta sviluppando un linguaggio estetico autonomo, sempre più distante dall’idea tradizionale di lente colorata.

Glowy, dewy, naturale: il nuovo vocabolario dello sguardo

Basta osservare il linguaggio utilizzato dalle collezioni coreane per comprendere quanto sia cambiato il mercato.

Le parole più frequenti non descrivono necessariamente un colore.

Glowy richiama uno sguardo luminoso. Dewy suggerisce un effetto fresco, quasi umido. Soft indica contorni delicati e sfumature poco evidenti. Altre definizioni enfatizzano profondità, brillantezza o definizione.

All’interno del catalogo OLENS, per esempio, collezioni come Glowy Tear e Rain traducono questa ricerca estetica in motivi pigmentati e tonalità progettati per ottenere effetti differenti.

Il punto interessante non è il singolo prodotto, ma il cambiamento del linguaggio.

Fino a qualche anno fa la domanda più comune era quale colore scegliere. Oggi può diventare quale effetto ottenere.

Uno sguardo più caldo, più intenso, più luminoso, più misterioso.

È un passaggio che avvicina le lenti al trucco tradizionale. Non si sceglie più soltanto una caratteristica fisica da modificare, ma un risultato estetico da costruire.

Con un’ulteriore particolarità: il colore naturale dell’iride continua a influenzare l’effetto finale. Lo stesso modello può apparire molto diverso su occhi scuri e occhi chiari.

È una personalizzazione che non può essere separata completamente dalle caratteristiche individuali.

Un mercato che cresce insieme alla Korean Wave

La trasformazione delle lenti cosmetiche in accessori beauty ha anche una dimensione economica.

Secondo i dati dei bilanci societari riportati nell’aprile 2026 da ChosunBiz, Starvision, la società proprietaria di OLENS, ha registrato nel 2025 ricavi per 194,1 miliardi di won, in crescita del 26 per cento rispetto all’anno precedente.

Un risultato che indica la rilevanza economica raggiunta da uno degli operatori sudcoreani del settore, senza rappresentare da solo l’intero mercato delle lenti colorate.

Il quadro è più ampio. Secondo i dati del Korea Customs Service citati dalla stampa coreana, le esportazioni di lenti a contatto della Corea del Sud hanno raggiunto nel 2025 circa 217,6 milioni di dollari, con una crescita del 43 per cento rispetto al 2016. La cifra riguarda il settore delle lenti a contatto complessivamente, non soltanto quelle cosmetiche.

La crescita si inserisce in un movimento già osservato con la skincare e il make-up.

La Korean Wave non esporta soltanto musica e serie televisive. Contribuisce anche a diffondere abitudini di consumo, tecniche estetiche e nuovi ideali visivi.

Chi scopre una tendenza attraverso il volto di un idol può cercare di riprodurla indipendentemente dal Paese in cui vive.

In questo senso, le lenti cosmetiche rappresentano un’estensione particolarmente interessante della K-beauty: non aggiungono semplicemente un prodotto alla routine, ma ampliano la definizione stessa di trucco.

Bellezza e sicurezza: quello che il trend non può ignorare

C’è però un aspetto che distingue le lenti colorate da qualsiasi altro accessorio cosmetico.

Anche quando vengono utilizzate esclusivamente per ragioni estetiche, rimangono prodotti destinati al contatto diretto con l’occhio.

Nell’Unione europea, le lenti a contatto prive di finalità correttiva rientrano tra le categorie di prodotti senza destinazione medica disciplinate dal regolamento europeo sui dispositivi medici.

La loro scelta non dovrebbe quindi dipendere soltanto dal risultato visivo.

Prima dell’utilizzo occorre verificare con un professionista della vista l’idoneità delle lenti, il corretto adattamento alla superficie oculare e le condizioni di utilizzo. Materiale, curvatura, dimensioni e modalità di manutenzione sono aspetti importanti quanto il colore.

Un impiego scorretto può comportare irritazioni, abrasioni corneali e infezioni anche serie.

La diffusione internazionale del fenomeno rende questo punto particolarmente rilevante. Un accessorio visto sui social e percepito come un semplice prodotto beauty non perde le proprie caratteristiche tecniche quando entra nella quotidianità dei consumatori.

La novità estetica, per quanto affascinante, deve procedere insieme alla sicurezza.

Quando la bellezza supera i confini del visibile

C’è infine un elemento culturale che rende il fenomeno delle lenti colorate diverso da molte altre tendenze beauty.

Da anni siamo abituati a vedere il nostro volto modificato dai filtri digitali. Gli occhi possono diventare più grandi, più luminosi, più chiari. La pelle più uniforme, i lineamenti più simmetrici.

Ora una parte dell’industria cosmetica sta cercando di trasferire alcuni di questi effetti dalla dimensione digitale a quella fisica.

Le lenti capaci di simulare un riflesso luminoso sono forse l’esempio più interessante di questa evoluzione: non modificano una fotografia dopo che è stata scattata, ma intervengono direttamente sull’aspetto del soggetto fotografato.

È un cambiamento sottile, e proprio per questo significativo.

La K-beauty, che ha costruito parte della propria influenza internazionale sulla capacità di trasformare piccoli gesti quotidiani in rituali estetici, sta esplorando un territorio che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato marginale.

Non tutti vorranno indossare lenti colorate, naturalmente. E non è detto che il fenomeno abbia ovunque la stessa diffusione raggiunta in Corea.

Ma ciò che sta accadendo racconta qualcosa di più grande di una semplice moda.

Il trucco non serve più soltanto a colorare o definire ciò che già esiste. Può arrivare a progettare il modo in cui uno sguardo cattura la luce.

E forse è proprio questo il prossimo confine della bellezza: non cambiare necessariamente il volto, ma trasformare i dettagli attraverso cui viene percepito.