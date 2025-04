«Il Turco», la serie con Can Yaman da stasera in tv: trama, cast, anticipazioni

Debutta questa sera, martedì 8 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, la prima parte della serie evento “Il Turco“, con protagonista Can Yaman. La miniserie, in prima visione assoluta ed esclusiva, è un period drama avvincente ambientato tra le montagne trentine, che racconta la storia di un giannizzero in fuga e la nascita di una ribellione popolare. Produzione turco-ungherese del 2025, la serie è ispirata al romanzo “El Turco: Un’avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna” di Orhan Yeniaras.

Il racconto prende il via quando Hasan Balaban, un ufficiale dell’Impero Ottomano, viene accusato ingiustamente della morte dei suoi compagni. Ferito e braccato, riesce a rifugiarsi nel villaggio di Moena, in Val di Fassa, dove trova aiuto in Gloria, una donna emarginata dalla comunità perché ritenuta una strega. Nonostante la diffidenza iniziale, tra i due nasce un legame profondo, che porterà Gloria a rischiare tutto per proteggerlo e difendere il villaggio da un pericolo imminente.

Per Can Yaman si tratta del primo ruolo in lingua inglese, una sfida che ha accolto con entusiasmo: “Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono emozionato. Questo progetto rappresentava tutto ciò che cercavo: un’opera internazionale, intensa e impegnativa anche sul piano fisico,” ha raccontato l’attore.

La serie è firmata da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, con la regia di Uluç Bayraktar, già noto per altri successi internazionali.

Trama

Il turco Balaban, ingiustamente accusato, fugge e trova riparo a Moena. Gloria, inizialmente ostile verso gli Ottomani, decide di curarlo e aiutarlo. Dietro le accuse, però, si nasconde un complotto ordito dal suo fratellastro Mete, conosciuto nel villaggio come Marco Benedetti, che trama nell’ombra per consolidare il proprio potere.

Mentre Marco chiede la mano di Diana, osteggiato dal padre di lei, Francesco, la tensione cresce. Gloria, dopo la morte del figlio Topo per mano dei soldati di Marco, si sacrifica per il bene della comunità, consegnandosi al Gran Inquisitore. Ma Balaban non è disposto a lasciarla sola.

Nel frattempo, Gunther, escluso dal consiglio del villaggio, torna per aiutare Gloria. Il nemico è ormai alle porte e Moena rischia di essere distrutta. Solo un’alleanza tra i villani e i turchi guidati da Hasan potrà fermare la tirannia di Marco.

Cast