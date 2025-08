«If You Love»: la nuova rom-com turca con Kerem Bürsin in arrivo su Canale 5

Dal 4 agosto, ogni pomeriggio alle 15.15, debutta su Canale 5 If You Love, la serie turca girata tra Istanbul e Muğla, premiata ai Golden Butterfly Awards e con protagonisti Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan

Dal 4 agosto, ogni pomeriggio alle 15.15 su Canale 5, arriva in prima visione assoluta If You Love, la nuova serie turca che segna il ritorno sul piccolo schermo di Kerem Bürsin (Love Is in the Air) accanto a Hafsanur Sancaktutan (La notte nel cuore).

Girata tra Istanbul e la suggestiva Muğla, celebre per i suoi centri storici e le spiagge spettacolari, la serie porta sullo schermo una rom-com brillante e piena di contrasti, capace di mescolare emozione, ritmo e paesaggi mozzafiato.

Conosciuta in Turchia come Ya Çok Seversen, la produzione ha conquistato il pubblico aggiudicandosi tre Pantene Golden Butterfly Awards: Miglior serie romantica, Miglior attore di rom-com (Kerem Bürsin) e Miglior attrice di rom-com (Hafsanur Sancaktutan).

Sinossi

La storia segue le vite di Ateş Arcal (Bürsin), un giovane cresciuto lontano dalla Turchia dopo la perdita della madre, tra collegi e anni trascorsi all’estero per inseguire la carriera, e Leyla Kökdal (Sancaktutan), una ragazza che non ha mai conosciuto la sua vera famiglia e sopravvive con piccole truffe e inganni quotidiani.