Harry Potter torna a Londra: le prime immagini dal set della serie TV

In un’estate dominata dai ritorni nostalgici – da Il Diavolo veste Prada che torna a camminare per le strade di New York all’uscita di Quel Pazzo Venerdì – è l’intramontabile Harry Potter a rubare la scena. Arrivano infatti da Londra i primi scatti che svelano il set della nuova serie TV dedicata al maghetto più famoso del mondo.

A catturare l’attenzione è la possente figura di Rubeus Hagrid, interpretato dal comico Nick Frost, che blocca il traffico londinese tra autobus rossi a due piani, auto anni ’90 e non-maghi impegnati nelle loro “robe da babbani”. Il gigante dal cuore d’oro accompagna il giovane e ancora inesperto Harry Potter – interpretato dallo scozzese Dominic McLaughlin – per gli acquisti indispensabili alla sua nuova avventura alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Sono passati quattordici anni dall’ultima apparizione cinematografica di Harry e dei suoi amici, con il finale di Harry Potter e I Doni della Morte: Parte 2. Nel frattempo, il mondo magico di J.K. Rowling si è arricchito con le saghe di Animali Fantastici e adattamenti teatrali, tra cui il più recente, Harry Potter and The Cursed Child – Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, che ha visto Tom Felton, alias Draco Malfoy, calcare i palchi di Broadway. Ora, dopo anni di voci e speculazioni, la storia di Harry Potter si adatta al presente con una serie TV: ogni libro corrisponderà a una stagione intera, dando finalmente spazio anche ai personaggi minori. Non resta che attendere il lancio e confrontare il reboot con le versioni precedenti, cartacee e cinematografiche.

Harry Potter, il cast della serie TV

Portare in vita una saga tanto iconica comporta due grandi sfide: la fedeltà alla narrazione originale e la scelta degli attori. Se sul primo punto bisogna attendere la messa in onda, sul secondo le informazioni non mancano.

Gli attori dei film sono cambiati: in più di dieci anni le persone crescono e purtroppo alcune ci lasciano, come Maggie Smith (professoressa McGranitt) e Michael Gambon (Silente). Per la serie targata HBO, l’undicenne Dominic McLaughlin interpreta il difficile e centrale ruolo di Harry Potter. Accanto a lui, Ron Weasley è affidato ad Alastair Stou e Hermione Granger a Arabella Stanton. Completano il cast: Rory Wilmot come Neville Paciock, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, John Lithgow come Albus Silente e Janet McTeer a interpretare Minerva McGranitt.

La serie arriverà nel 2027 su HBO e HBO Max, con i primi mercati di lancio che includono Italia, Regno Unito e Germania. L’annuncio ufficiale risale ad aprile 2023, mentre le riprese sono iniziate appena un mese fa. Oltre alle strade di Londra, il set ha trovato spazio negli studi inglesi della Warner Bros. Studio Leavesden, gli stessi che hanno ospitato la saga cinematografica.