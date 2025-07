«Quel pazzo venerdì 2», il ritorno scatenato di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Si intitola Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo ed è il sequel ufficiale del teen movie che nel 2003 ha accompagnato un’intera generazione di adolescenti nel delicato passaggio all’età adulta. Sì, proprio Freaky Friday (in italiano, Quel pazzo venerdì), il cult Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in cui una madre e una figlia – in piena guerra generazionale – si ritrovavano magicamente l’una nel corpo dell’altra, costrette a vivere le vite opposte tra scuola, lavoro, pubertà e problemi da adulti.

Prodotto ancora da Disney, il sequel arriva 22 anni dopo il film originale e riporta le due protagoniste in una nuova fase della loro vita… ma con un altro scambio di corpi in vista. L’uscita è fissata per il 6 agosto 2025, e per alimentare l’hype è già stato rilasciato il trailer ufficiale.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, la trama

Nel nuovo capitolo, Tess (Jamie Lee Curtis) è diventata una donna matura, persino nonna. Anna (Lindsay Lohan) non è più la teen ribelle che ricordiamo: oggi è una mamma a sua volta, impegnata a crescere due ragazze. Una di loro è la figlia del suo attuale compagno, una ragazzina che Anna cerca in tutti i modi di conquistare per creare un equilibrio nella loro famiglia allargata.

E proprio quando sembra che tutto stia per sistemarsi… boom! Un altro misterioso scambio di corpi. Ma stavolta non si tratta di adolescenti in crisi, bensì di due donne adulte alle prese con famiglie che cercano di unirsi e diventare un vero clan, superando le differenze e trovando armonia. Il tema? Meno pubertà e più dinamiche familiari moderne.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo insieme

A rendere il tutto ancora più iconico è stata la première mondiale del film, tenutasi all’El Capitan Theatre di Los Angeles, dove Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan si sono ritrovate insieme sul red carpet dopo oltre vent’anni. Nonostante il tempo passato, la chimica tra le due è rimasta intatta. Sorrisi, abbracci e tanta emozione: sembrava di essere tornati nel 2003, ma con molto più tulle, cristalli e consapevolezza.

E se sullo schermo madre e figlia si scambiano i corpi, nella realtà a mettersi in gioco è stato lo stile, con due look agli antipodi, ma assolutamente perfetti l’uno accanto all’altro.

Jamie Lee Curtis, 66 anni e non sentirli

66 anni e zero timore. Jamie Lee Curtis ha letteralmente ipnotizzato tutti con un mini dress rosso fuoco, costruzione scultorea e spalle strutturate. Il taglio asimmetrico e il tessuto plissettato hanno creato un effetto grafico che esalta le sue forme con carattere. Il colore? Un rosso fragola intenso che si armonizza perfettamente con la sua carnagione chiarissima e i capelli argento, corti e tagliati con il suo solito stile essenziale.

Le gambe – toniche e lunghissime – sono state messe in risalto da décolleté nude a punta con tacco a spillo. Il make-up è naturale ma studiato: smoky soft sugli occhi, gloss rosato sulle labbra e un incarnato radioso. Ma la vera lezione di stile di Jamie non è estetica, è di attitudine: non finge di avere vent’anni in meno, li vive con fierezza. Mani sui fianchi, sguardo deciso, presenza magnetica: una vera maestra del body language. Un mix perfetto di forza e ironia. E una dimostrazione che la sicurezza è l’accessorio più potente.

Lindsay Lohan in versione principessa Disney (o Wicked)

Accanto a lei, Lindsay Lohan ha sfoderato tutto il fascino da regina del comeback. Dopo 18 anni lontana dal cinema in sala (il suo ultimo ruolo da protagonista sul grande schermo risale al 2007), l’attrice ha scelto un look fiabesco ma con un tocco 2000s.

Il suo abito è un custom Miu Miu rosa blush, completamente ricoperto di cristalli argento. Il bustino a cuore è drappeggiato e arricchito da spalline gioiello, mentre la gonna – in tulle plissé – scende morbida e voluminosa fino a terra. Un sogno in movimento.

Ma il dettaglio più iconico? Una clutch a forma di microfono firmata Judith Leiber, ricoperta di cristalli con motivi geometrici. Un chiaro riferimento alla Lohan pop-star dei primi anni Duemila, e un richiamo alla nostalgia dei fan storici.

Il tocco finale? Una parure di diamanti rosa antichi firmata Lorraine Schwartz, perfettamente in tinta con l’abito e con la nuova immagine di Lindsay: meno gossip, più magia. Una principessa contemporanea, pronta a riprendersi la scena.

Il gran ritorno di Lindsay Lohan

Per Lindsay Lohan questo film è molto più che un semplice sequel. È il simbolo di una trasformazione personale. Dopo un’infanzia e adolescenza sotto i riflettori (e nei tabloid), tra successi da teen star come Genitori in trappola, Herbie – Il Super Maggiolino e ovviamente Mean Girls, l’attrice ha vissuto anni difficili, ma oggi è un’altra persona.

È diventata madre, ha ritrovato una stabilità e si sta reinventando come attrice e imprenditrice. Il suo ritorno sulle piattaforme con le romcom natalizie Netflix è stato solo l’inizio: ora Lindsay punta in alto.

Oltre a Quel pazzo venerdì 2, ha in cantiere una linea beauty, la serie Count My Lies (in arrivo su Disney+ anche in Italia) e sarà protagonista di un biopic su Ann-Margret, icona glamour degli anni ’60 tra cinema e musica. Lohan è tornata, e sembra più solida, felice e luminosa che mai.

Il legame tra Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Il sequel di Quel pazzo venerdì non è solo un’operazione nostalgia, ma anche la celebrazione di un legame vero, nato sul set e cresciuto nel tempo. Lohan e Curtis non si sono limitate a recitare: sono anche produttrici del film, e oggi condividono un’amicizia profonda.

Curtis ha raccontato a People: «So che posso fidarmi di lei. Non lo posso dire di tante persone. Abbiamo vissuto momenti difficili, perché la vita è dura. Ma siamo ancora qui. Questo legame va oltre il mondo dello spettacolo».

E Lohan ha risposto con dolcezza: «“Sicurezza” è una parola importante per me. Devo sentirmi al sicuro con le persone. E con Jamie mi sento così. Mi fido di lei, mi sento protetta».