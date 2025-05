Harry Potter, la serie tv: ecco i nuovi Harry, Ron ed Hermione

È ufficiale: la serie TV di Harry Potter ha finalmente un cast. Dopo mesi di attesa e speculazioni, sono stati rivelati i nomi dei giovani attori che daranno volto a Harry, Ron ed Hermione, protagonisti della saga fantasy più amata al mondo. Quello che inizialmente sembrava solo un progetto in fase embrionale è ora realtà: la Warner Bros. Discovery ha confermato la realizzazione dell’adattamento seriale firmato J.K. Rowling, svelando anche il trio principale che guiderà il racconto sul piccolo schermo.

Secondo le prime anticipazioni, si tratterà di una trasposizione fedele dei sette romanzi originali, con Francesca Gardiner nel ruolo di showrunner e Mark Mylod alla regia e produzione esecutiva, sotto la supervisione diretta della stessa J.K. Rowling. L’ambizioso progetto coinvolgerà HBO per i prossimi dieci anni, anche se non è ancora chiaro se le stagioni previste saranno sette, come i libri, o dieci, distribuite nell’arco di un decennio.

Harry Potter, la serie: cosa sappiamo finora

Il comunicato ufficiale di HBO Max ha confermato che ogni stagione sarà fedele ai romanzi, offrendo così un’opportunità unica a una nuova generazione di spettatori di immergersi nelle magiche avventure del giovane mago. J.K. Rowling parteciperà in veste di produttrice esecutiva, affiancata da David Heyman — storico produttore degli otto film — che sarebbe attualmente in trattative per unirsi anche al progetto televisivo.

Finora, grande curiosità ha circondato il cast, che fino a poco fa era avvolto nel mistero. HBO Max aveva promesso di rivelare i nomi solo in un secondo momento, e ora possiamo finalmente scoprire i nuovi volti che abiteranno Hogwarts.

“Siamo felicissimi di regalare al pubblico la possibilità di entrare nel mondo di Hogwarts in un modo totalmente nuovo” – ha dichiarato Casey Bloys, capo di HBO –. “Harry Potter è un vero fenomeno culturale mondiale e c’è ancora tanto amore per questo mondo magico. Questa serie si addentrerà in ognuno dei sette libri, ormai, grandi classici, che i fan hanno sempre continuato ad amare negli anni”.

Il cast principale

Dopo un’imponente fase di casting che ha coinvolto oltre 30mila candidati, sono stati scelti i tre attori protagonisti:

Dominic McLaughlin sarà Harry Potter

sarà Harry Potter Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger

interpreterà Hermione Granger Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley

I tre giovani attori si uniranno a un cast già annunciato, che comprende:

John Lithgow (Conclave, The Crown) nel ruolo di Albus Silente

(Conclave, The Crown) nel ruolo di Albus Silente Janet McTeer (Mission: Impossible – La resa dei conti, The White Queen) nel ruolo di Minerva McGonagall

(Mission: Impossible – La resa dei conti, The White Queen) nel ruolo di Minerva McGonagall Paapa Essiedu (Potrei distruggerti, Gangs of London) nei panni di Severus Piton

(Potrei distruggerti, Gangs of London) nei panni di Severus Piton Nick Frost (Shaun of the Dead) come Rubeus Hagrid

(Shaun of the Dead) come Rubeus Hagrid Luke Thallon (Leopoldstadt di Tom Stoppard) nel ruolo di Quirinus Raptor

(Leopoldstadt di Tom Stoppard) nel ruolo di Quirinus Raptor Paul Whitehouse (The Fast Show) nei panni di Argus Gazza

Quando uscirà la serie e dove potremo vederla in Italia

Al momento, non è ancora stata comunicata una data ufficiale di uscita, ma l’arrivo della serie è previsto indicativamente per il 2026. In Italia, come già avviene per altri contenuti HBO, è probabile che la distribuzione venga affidata a Sky e alla piattaforma streaming NOW.