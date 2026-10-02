Grande Fratello Vip, la Casa si divide tra liti e strategie: Piera Meloni in crisi e quattro concorrenti al televoto

Guendalina Tavassi contro Federica Morello, lo scontro tra Alex Belli e Marina La Rosa e i dubbi sentimentali di Piera Meloni, che scoprirà cosa pensa il fidanzato della loro relazione. Il reality di Ilary Blasi torna stasera, 2 ottobre, su Canale 5, dopo una settimana di tensioni e con un televoto che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa

Le prime alleanze cominciano a vacillare, le antipatie diventano dichiarazioni di guerra e persino chi aveva scelto di mantenersi fuori dai conflitti viene accusato di giocare una partita troppo prudente. Il Grande Fratello Vip torna venerdì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, con una sesta puntata che promette di mettere alla prova gli equilibri della Casa, mentre Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si prepara ad affrontare le conseguenze di una settimana durante la quale i rapporti tra i concorrenti si sono progressivamente deteriorati.

Dopo l’eliminazione di Michelle Masullo nella puntata del 28 settembre, il reality entra in una fase delicata, nella quale le dinamiche personali si intrecciano sempre più apertamente con le strategie di gioco. Al centro della serata ci saranno gli scontri tra Guendalina Tavassi e Federica Morello, le accuse rivolte a Jonathan Kashanian, l’antagonismo tra Alex Belli e Marina La Rosa e soprattutto la situazione sentimentale di Piera Meloni, chiamata a confrontarsi con le conseguenze della vicinanza ad Alessandro Roncaccia.

Guendalina Tavassi contro Federica Morello: dalla chirurgia estetica alle lacrime

È bastata una conversazione sulla chirurgia estetica per trasformare il rapporto tra Guendalina Tavassi e Federica Morello in uno dei principali terreni di scontro della Casa. Tutto è cominciato quando Federica ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento al seno, mentre Guendalina ha sostenuto che la concorrente avesse ritoccato anche il naso, circostanza immediatamente smentita dalla diretta interessata, che ha a sua volta ipotizzato un intervento agli zigomi da parte della Tavassi.

La discussione, apparentemente limitata a uno scambio di battute, ha finito per coinvolgere Jonathan Kashanian, al quale Guendalina si è rivolta per sfogarsi, salvo poi accusarlo di non averla difesa quando Federica è intervenuta nella conversazione. La tensione è culminata nelle lacrime della Tavassi, che ha raccontato quanto sia difficile mostrare le proprie fragilità quando gli altri sono abituati a considerarti una persona forte, ironica e apparentemente inattaccabile.

Il conflitto si è successivamente spostato in piscina, durante le prove di uno spettacolo di nuoto sincronizzato, dove il ruolo da protagonista assunto da Federica ha suscitato ulteriori critiche. La concorrente ha raccontato ad Alex Belli di essersi sentita giudicata da Guendalina, sottolineando invece di aver trovato il sostegno di Valeria Marini, che avrebbe difeso il suo modo di interpretare la performance.

La questione, dunque, non riguarda più soltanto un’incomprensione personale, perché intorno alle due concorrenti cominciano a delinearsi solidarietà e antipatie che potrebbero condizionare le prossime nomination.

Jonathan Kashanian nel mirino, mentre Alex Belli e Marina La Rosa si sfidano

A rendere ancora più complicata la situazione è la posizione di Jonathan Kashanian, accusato da Guendalina e Marina La Rosa di non volersi schierare apertamente per evitare di compromettere i rapporti con gli altri concorrenti. Una lettura che Jonathan respinge, rivendicando un atteggiamento conciliante e sostenendo di non voler contribuire a creare un clima negativo all’interno della Casa.

Il paradosso è che proprio Jonathan, indicato tra i preferiti dagli altri concorrenti nell’ultima puntata e premiato con l’immunità, si ritrova adesso al centro di una discussione che mette in dubbio la sincerità del suo comportamento. Marina, in particolare, vorrebbe vederlo esprimere giudizi più netti, mentre lui continua a difendere la possibilità di mantenere buoni rapporti senza necessariamente condividere ogni posizione.

Non meno complicato il rapporto tra Marina e Alex Belli, protagonisti di un antagonismo che si è progressivamente accentuato. L’attore ha accusato Marina di costruire rapporti strategici con alcuni concorrenti per rafforzare la propria posizione, mentre lei non nasconde di considerarlo un giocatore particolarmente attento alle dinamiche televisive e poco spontaneo.

In una conversazione con Guendalina, Marina ha ribadito di non aver cambiato opinione su Alex neppure dopo averlo conosciuto meglio, mentre la Tavassi ha espresso dubbi sulla possibilità di distinguere quando l’attore sia sincero e quando stia interpretando un personaggio.

La contrapposizione promette di diventare uno dei fili conduttori della puntata, anche perché entrambi si trovano al televoto e il giudizio del pubblico potrebbe incidere sul loro percorso.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: arriva il momento della verità

Se le discussioni stanno dividendo la Casa, la vicenda sentimentale di Piera Meloni rappresenta uno degli sviluppi più delicati di questa edizione. La concorrente si è progressivamente avvicinata ad Alessandro Roncaccia, un rapporto che l’ha portata a interrogarsi sulla relazione con il fidanzato Gian Marco e, soprattutto, su alcune difficoltà che, secondo quanto ha raccontato, esistevano già prima del suo ingresso nel reality.

Nei giorni scorsi Piera si è confrontata con Andreas Müller, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, arrivando ad ammettere che la sua storia potrebbe essere giunta a un punto di svolta indipendentemente dai sentimenti sviluppati nella Casa.

Il suo timore principale resta quello di ferire il compagno, anche se ha lasciato intendere che un eventuale confronto davanti alle telecamere non sarebbe necessariamente sufficiente a risolvere problemi che ritiene di dover affrontare una volta terminata l’esperienza televisiva.

Nella puntata del 2 ottobre Piera scoprirà finalmente che cosa pensa Gian Marco della situazione. Un passaggio particolarmente atteso dopo le discussioni dei giorni precedenti e il coinvolgimento dello stesso Roncaccia, che ha ammesso di essere incuriosito dalla concorrente, pur dichiarando di non voler alimentare una situazione sentimentale già complicata.

La sorpresa di Guendalina e il televoto: chi rischia

Non mancherà uno spazio dedicato alle emozioni, con una sorpresa organizzata per Guendalina Tavassi in occasione del suo compleanno. Sua figlia Chloe entrerà infatti nella Casa per riabbracciare la madre e festeggiare insieme a lei, regalando alla concorrente un momento familiare dopo giorni caratterizzati da discussioni e incomprensioni.

L’altro appuntamento della serata sarà naturalmente il televoto, che vede coinvolti Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Il meccanismo, però, non prevede un’eliminazione immediata, perché il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima uscita, insieme ai nominati che emergeranno dalla puntata.

Una differenza importante, soprattutto dopo la prima eliminazione dell’edizione, che lunedì scorso ha costretto Michelle Masullo ad abbandonare il programma.

Come sta andando il Grande Fratello Vip: gli ascolti e la sfida di Ilary Blasi

Sul fronte televisivo, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta registrando risultati altalenanti, con ascolti che nelle prime cinque puntate sono rimasti generalmente tra 1,5 e 1,9 milioni di telespettatori.

Il debutto del 17 settembre aveva raccolto 1,879 milioni di spettatori e il 16,92% di share, mentre l’appuntamento del 21 settembre aveva raggiunto 1,906 milioni con il 18,3%. La quarta puntata, trasmessa il 25 settembre, aveva ottenuto 1,783 milioni e circa il 17,4%, mentre lunedì 28 settembre il reality ha registrato 1,826 milioni di spettatori e il 16,64%, secondo i dati diffusi da Mediaset.

Numeri che descrivono una trasmissione capace di mantenere una propria fascia di pubblico, ma che finora non ha consolidato una crescita negli ascolti. La progressiva definizione delle alleanze, l’emergere dei conflitti personali e il maggiore peso delle nomination potrebbero rappresentare gli elementi sui quali si giocheranno i prossimi appuntamenti.

La sesta puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, e sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.