Asilo nido, rette fino a 645 euro al mese: la classifica delle città dove costa di più e di meno

L’indagine Uil svela enormi differenze tra i Comuni italiani, anche a parità di Isee. Quanto spendono le famiglie, quali sono le città più economiche e come funziona il bonus nido 2026

Nascere a Belluno oppure a Mantova può fare una differenza di quasi 500 euro al mese nel bilancio di una famiglia. Non perché cambi il reddito dei genitori, né necessariamente perché un bambino riceva un servizio educativo migliore, ma semplicemente perché cambiano le tariffe stabilite dalle amministrazioni comunali. Per un nucleo familiare con un Isee di riferimento di 15mila euro, infatti, mandare un figlio al nido può comportare una spesa mensile di 553 euro a Belluno contro appena 60 euro a Mantova, una distanza che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto sia ancora frammentato il sistema italiano dei servizi per la prima infanzia.

E il problema non riguarda soltanto le famiglie economicamente più fragili, perché salendo a un Isee di 25mila euro il divario diventa altrettanto evidente, con città nelle quali la spesa complessiva supera i 600 euro mensili e altre dove rimane vicina ai 100. Una situazione particolarmente significativa in un Paese che nel 2025 ha registrato appena 355mila nascite e un numero medio di 1,14 figli per donna, secondo le ultime stime Istat, mentre il dibattito sul sostegno alla genitorialità continua a confrontarsi con le difficoltà quotidiane di chi deve conciliare lavoro, famiglia e disponibilità economiche.

A fotografare queste differenze è una nuova indagine della Uil, diffusa il 2 ottobre 2026, che ha raccolto le tariffe dei nidi comunali attraverso l’analisi dei regolamenti, dei tariffari e delle informazioni fornite direttamente dalle amministrazioni. Il risultato è una mappa nella quale il confine tra un Comune e l’altro può tradursi in centinaia di euro di differenza, mentre alla questione economica si aggiunge quella, altrettanto importante, della disponibilità dei posti.

Perché c’è una domanda che viene prima ancora di quanto costi mandare un figlio al nido: trovare un posto è davvero possibile?

Quanto costa l’asilo nido in Italia: da 60 a 553 euro per le famiglie con Isee da 15mila euro

Per rendere confrontabili le tariffe, la Uil ha preso come riferimento una famiglia con un figlio iscritto a un asilo nido comunale a tempo pieno, considerando due valori Isee, pari a 15mila e 25mila euro, e includendo, quando previsto separatamente, anche il costo della refezione calcolato su venti pasti mensili. Si tratta quindi di simulazioni tariffarie riferite a precise condizioni economiche, non di una rilevazione delle somme effettivamente pagate da tutte le famiglie italiane, anche perché eventuali bonus, riduzioni e agevolazioni possono modificare sensibilmente la spesa finale.

La media nazionale riportata nel documento è di 294 euro mensili per il primo livello Isee e di 413 euro per il secondo, ma sono soprattutto le differenze territoriali a restituire la dimensione del problema.

Mantova e Messina figurano tra le città meno costose per una famiglia con Isee di 15mila euro, con una spesa complessiva di 60 euro al mese, seguite da Catanzaro, dove ne bastano 80, Ragusa, con 110 euro, e Trapani, con 111 euro. A Mantova, in particolare, la retta vera e propria è gratuita per entrambe le condizioni Isee considerate, mentre le famiglie devono sostenere il costo della mensa.

All’estremo opposto si trova Belluno, dove la spesa raggiunge 553 euro, seguita da Prato, con 504 euro, Biella, con 491 euro, Cuneo, con 488 euro, e Pistoia, con 487 euro.

Il confronto tra Belluno e Mantova è particolarmente significativo, perché nel primo caso la famiglia sostiene 440 euro di retta e ulteriori 113 euro per la refezione, mentre nel secondo l’importo di 60 euro è interamente riconducibile alla mensa. Su dieci mesi di frequenza, ipotizzando tariffe e consumi invariati, si tratta rispettivamente di 5.530 e 600 euro, con una differenza di 4.930 euro.

Una distanza economica che non consente, da sola, di formulare giudizi sulla qualità educativa dei singoli servizi, ma dimostra quanto le decisioni tariffarie locali possano incidere sulle risorse disponibili per le famiglie.

Le rette città per città: quanto si paga a Roma, Milano, Napoli e negli altri capoluoghi

La situazione diventa ancora più interessante osservando le tariffe di alcune delle principali città italiane, perché non emerge una semplice contrapposizione tra Nord e Sud e, in alcuni casi, le differenze tra Comuni relativamente vicini risultano particolarmente marcate.

A Roma, per esempio, una famiglia con Isee di 15mila euro sostiene una spesa complessiva di 155 euro mensili, che diventano 308 euro con Isee da 25mila. A Milano, invece, la cifra indicata è di 316 euro in entrambi i casi, mentre a Napoli si passa da 272 a 426 euro.

A Bologna la spesa cresce da 226 a 433 euro, mentre a Torino sale da 377 a 618 euro. Genova presenta una situazione ancora diversa, con 213 euro per il primo livello Isee e 453 euro per il secondo, dimostrando come i sistemi tariffari adottati dalle amministrazioni possano determinare incrementi molto differenti al variare della condizione economica.

Questi alcuni dei principali importi mensili complessivi, comprensivi della mensa dove prevista, ricavati dalle tabelle dell’indagine Uil.

Città Isee 15.000 € Isee 25.000 € Mantova 60 € 102 € Messina 60 € 80 € Catanzaro 80 € 100 € Ragusa 110 € 170 € Roma 155 € 308 € Bologna 226 € 433 € Napoli 272 € 426 € Milano 316 € 316 € Genova 213 € 453 € Torino 377 € 618 € Sondrio 401 € 641 € Udine 440 € 645 € Pistoia 487 € 640 € Prato 504 € 530 € Belluno 553 € 599 €

Un altro elemento significativo riguarda l’aumento delle tariffe al crescere dell’Isee, che non segue necessariamente un andamento omogeneo. A Milano, per esempio, l’importo rilevato rimane invariato nei due casi considerati, mentre a Torino aumenta di 241 euro e a Udine di 205 euro. A Bologna la differenza è di 207 euro, a Roma di 153 euro e a Napoli di 154 euro.

Per le famiglie con Isee da 25mila euro, le cinque città più costose individuate dalla Uil sono Udine, con 645 euro, Sondrio, con 641, Pistoia, con 640, Torino, con 618, e Varese, con 605 euro.

Tra le più economiche, invece, figurano Messina, con 80 euro, Catanzaro, con 100, Mantova, con 102, Ragusa, con 170, e Agrigento, con 200 euro.

Il risultato è un sistema nel quale due famiglie con identica situazione economica possono affrontare spese profondamente diverse, senza che sia possibile individuare una corrispondenza automatica tra area geografica e costo del servizio.

Il costo nascosto della mensa: perché la retta non racconta tutta la spesa

Uno degli aspetti più interessanti dell’indagine riguarda proprio il costo della refezione, una voce che rischia di essere sottovalutata quando si confrontano esclusivamente le rette degli asili nido.

Alcune amministrazioni includono infatti il servizio mensa nella tariffa mensile, mentre altre lo calcolano separatamente, con importi che possono incidere notevolmente sul costo complessivo.

Per una famiglia con Isee di 15mila euro, ad esempio, a Bologna la retta è di 118 euro, ma la mensa ne costa ulteriori 108, portando il totale mensile a 226 euro. A Milano i 251 euro di retta diventano 316 includendo i 65 euro previsti per la refezione, mentre a Roma i 112 euro iniziali salgono a 155 considerando anche i pasti.

A Belluno il servizio mensa aggiunge 113 euro ai 440 richiesti per la frequenza, mentre a Udine, nella fascia Isee da 25mila euro, i 535 euro di retta diventano 645 con ulteriori 110 euro per la refezione.

La distinzione è tutt’altro che secondaria, perché una famiglia interessata a iscrivere il proprio figlio al nido deve valutare il costo complessivo della frequenza e non soltanto l’importo pubblicizzato come retta, verificando inoltre eventuali spese di iscrizione, servizi aggiuntivi e agevolazioni stabilite dal proprio Comune.

La stessa Uil segnala un problema nella trasparenza delle informazioni, perché durante la raccolta dei dati ha riscontrato tariffari non sempre aggiornati, documenti difficili da interpretare e, in alcuni casi, la necessità di contattare direttamente gli uffici comunali per ottenere chiarimenti.

Asili nido, il problema dei posti: quasi sei strutture su dieci hanno liste d’attesa

Se le differenze economiche rappresentano il primo livello del problema, la disponibilità effettiva dei servizi costituisce il secondo, come dimostrano i dati Istat più recenti, pubblicati nel febbraio 2026 e riferiti all’anno educativo 2023-2024.

In Italia risultavano attivi 14.570 nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, per un totale di circa 378.500 posti autorizzati, in aumento del 3,4% rispetto all’anno precedente. Un incremento che, tuttavia, non risultava sufficiente a soddisfare la domanda, nonostante la progressiva riduzione del numero dei bambini nella fascia d’età interessata.

La disponibilità media nazionale si attestava infatti a 31,6 posti ogni cento bambini tra zero e due anni, un valore ancora inferiore alla soglia del 33% fissata come livello essenziale delle prestazioni da garantire a livello comunale o di bacino territoriale entro il 2027.

Ma il dato più significativo riguarda le liste d’attesa: il 59,5% dei nidi e delle sezioni primavera censiti dall’Istat non riusciva ad accogliere tutte le domande di iscrizione per carenza di posti, una situazione particolarmente evidente nelle strutture pubbliche, dove la percentuale raggiungeva il 68,9%, contro il 54% di quelle private.

Il problema non è quindi soltanto economico, perché anche una famiglia in grado di sostenere la retta può trovarsi nell’impossibilità di accedere al servizio, con conseguenze sull’organizzazione domestica, sulla gestione degli impegni professionali e sulla possibilità di conciliare la nascita di un figlio con il mantenimento dell’attività lavorativa.

Un aspetto particolarmente importante per l’occupazione femminile, considerando che la disponibilità di servizi educativi per la prima infanzia rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali è possibile distribuire maggiormente i carichi di cura e facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità.

Nord e Sud, due Italie anche nella disponibilità degli asili

Le differenze territoriali diventano ancora più evidenti osservando la distribuzione geografica dei posti disponibili, perché, a differenza delle tariffe, che presentano forti variazioni anche all’interno della stessa area del Paese, l’offerta dei servizi mostra una netta distanza tra Centro-Nord e Mezzogiorno.

Secondo l’Istat, nell’anno educativo 2023-2024 il Centro Italia registrava una disponibilità media di 40,4 posti ogni cento bambini, seguito dal Nord-est con il 39,1% e dal Nord-ovest con il 36,6%.

La situazione cambiava radicalmente al Sud, dove la copertura media si fermava al 19%, e nelle Isole, al 19,5%, con la Sardegna che rappresentava un’eccezione rispetto alle difficoltà maggiormente diffuse nelle altre regioni meridionali.

Anche le dimensioni dei Comuni contribuivano ad amplificare le differenze, perché nei capoluoghi di provincia si registravano mediamente 39,8 posti ogni cento bambini, mentre nei Comuni non capoluogo la disponibilità scendeva a 28,2.

Non significa naturalmente che un posto disponibile corrisponda sempre a un bambino effettivamente iscritto, né che la distribuzione dei servizi sia uniforme all’interno di una regione, ma proprio questi dati dimostrano quanto sia importante affiancare alle medie nazionali un’analisi delle singole realtà territoriali.

La carenza di posti nelle aree periferiche, nei piccoli centri e in alcune zone del Mezzogiorno può infatti rappresentare un ostacolo anche per le famiglie che avrebbero diritto a contributi economici, perché nessun bonus può rimborsare una retta per un servizio al quale non si riesce ad accedere.

Bonus asilo nido 2026: fino a 3.600 euro, ma quanto possono risparmiare le famiglie?

Per contenere il costo dei servizi per la prima infanzia, le famiglie possono accedere al bonus asilo nido gestito dall’Inps, che nel 2026 prevede contributi fino a 3.600 euro annui, con importi differenziati in base all’Isee e alla data di nascita del bambino.

Per i figli nati dal 1° gennaio 2024, il contributo massimo è di 3.600 euro annui, distribuiti su un massimo di undici mensilità, per i nuclei familiari con l’Isee specifico previsto dalla normativa fino a 40mila euro. L’importo mensile massimo è di circa 327 euro.

Per i bambini nati prima del 2024, invece, il contributo massimo arriva a 3mila euro annui per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, scende a 2.500 euro per quelle nella fascia successiva fino a 40mila euro e si ferma a 1.500 euro in assenza di Isee valido oppure oltre la soglia prevista.

Il bonus può quindi ridurre sensibilmente la spesa sostenuta dai genitori e, in alcune situazioni, coprire interamente la retta ammissibile. Non bisogna però confondere il contributo massimo teorico con l’importo effettivamente ricevuto, perché il rimborso non può superare la spesa documentata e dipende dalle condizioni previste dall’Inps.

Anche per questo è importante distinguere, al momento dell’iscrizione, le diverse componenti del costo mensile, verificando quali voci risultino ammissibili al contributo e quali rimangano eventualmente a carico della famiglia.

La novità del 2026 riguarda inoltre la durata della domanda, che una volta presentata rimane valida fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, mentre per ciascun anno devono essere indicate le mensilità richieste e presentata la relativa documentazione di spesa.

È previsto anche un contributo specifico per le forme di assistenza domiciliare destinate ai bambini che, a causa di gravi patologie croniche certificate, non possono frequentare il nido.

La domanda può essere presentata direttamente attraverso il portale Inps, utilizzando le credenziali digitali previste, oppure rivolgendosi a un patronato.

Rimane tuttavia una questione fondamentale: il bonus interviene sul costo del servizio, non sulla sua disponibilità, e quindi non risolve automaticamente le difficoltà delle famiglie che vivono in territori caratterizzati da un’offerta insufficiente.

Pnrr e asili nido: gli investimenti, i ritardi e il problema dei piccoli Comuni

La questione della disponibilità dei posti si intreccia inevitabilmente con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha individuato nell’ampliamento dei servizi per la prima infanzia uno degli strumenti per sostenere le famiglie e ridurre le disuguaglianze territoriali.

Il percorso del Piano ha però attraversato diverse revisioni e difficoltà attuative, tanto che l’obiettivo originario di realizzare 264.480 nuovi posti, considerando asili nido e scuole dell’infanzia, è stato successivamente ridimensionato a 150.480.

Un’analisi pubblicata dall’Ufficio parlamentare di bilancio nel gennaio 2025 aveva già evidenziato le incertezze sul raggiungimento dell’obiettivo entro giugno 2026, elaborando diversi scenari previsivi. In quello più favorevole, lo scostamento stimato rispetto al traguardo era limitato a circa 500 posti, mentre nello scenario meno favorevole avrebbe potuto raggiungere le 26mila unità. La stima intermedia considerata maggiormente conservativa indicava un possibile divario di circa 17.400 posti.

Si trattava naturalmente di previsioni basate sulle informazioni disponibili all’epoca e non di un consuntivo definitivo dei lavori realizzati nel 2026, ma l’analisi individuava già uno degli elementi più delicati del sistema: anche un incremento complessivo importante del numero dei posti non garantisce necessariamente una loro distribuzione equilibrata.

Secondo le valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli interventi previsti avrebbero potuto contribuire a ridurre le distanze tra le regioni meridionali e quelle del Centro-Nord, lasciando tuttavia irrisolte molte disuguaglianze all’interno delle singole regioni. In particolare, il 96,6% dei Comuni con meno di 500 abitanti sarebbe rimasto privo di strutture anche dopo l’attuazione degli interventi considerati.

Nel frattempo sono state previste ulteriori risorse nazionali destinate all’ampliamento dell’offerta. Per il 2026, un decreto del Ministero dell’Interno ha disposto il riparto di 450 milioni di euro per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nell’ambito degli obiettivi di servizio assegnati agli enti locali.

La disponibilità dei finanziamenti rappresenta però soltanto una parte del problema, perché la costruzione o l’ampliamento delle strutture deve necessariamente accompagnarsi alla possibilità di renderle operative, attraverso l’assunzione del personale educativo e la copertura continuativa dei costi di gestione.

È proprio su questi aspetti che insiste la Uil, il cui segretario confederale Santo Biondo considera insufficienti i progressi compiuti finora e richiama la necessità di intervenire contemporaneamente sulla distribuzione territoriale delle strutture, sulla disponibilità del personale e sulla sostenibilità delle tariffe.

Il sindacato sottolinea inoltre che gli investimenti nei servizi educativi non dovrebbero essere valutati esclusivamente in termini di nuove costruzioni, ma anche attraverso la loro capacità di garantire un’effettiva accessibilità alle famiglie e condizioni professionali adeguate agli operatori.

Un Paese con sempre meno bambini, ma ancora senza abbastanza asili

Il quadro diventa particolarmente significativo se si confrontano le difficoltà nell’accesso ai servizi con l’andamento demografico italiano.

Nel 2025, secondo le stime provvisorie dell’Istat, in Italia sono nati circa 355mila bambini, il 3,9% in meno rispetto all’anno precedente, mentre il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, confermando una tendenza alla denatalità che si accompagna alla progressiva riduzione della popolazione in età riproduttiva.

Nonostante il calo delle nascite, tuttavia, la richiesta di servizi educativi per la prima infanzia continua a mantenersi elevata. Nell’indagine Istat relativa al 2023-2024, circa la metà dei gestori aveva registrato un aumento delle domande di iscrizione rispetto all’anno precedente, mentre soltanto una quota minoritaria segnalava una diminuzione.

È un fenomeno che può apparire contraddittorio soltanto in apparenza, perché la riduzione del numero complessivo dei bambini non comporta necessariamente una diminuzione della richiesta di servizi, soprattutto in una società nella quale il lavoro di entrambi i genitori, le trasformazioni dei nuclei familiari e il riconoscimento del valore educativo della prima infanzia rendono sempre più importante l’accesso al nido.

Aumentare la disponibilità dei servizi significa quindi affrontare contemporaneamente più questioni, dall’organizzazione familiare alla partecipazione al mercato del lavoro, senza dimenticare che il nido rappresenta innanzitutto un’opportunità educativa e di socializzazione per i bambini.

Ed è proprio questo il punto che emerge dal confronto tra i dati della Uil e quelli dell’Istat: il problema italiano non può essere ridotto alla semplice necessità di abbassare le rette oppure di costruire nuove strutture, perché le differenze tariffarie, le liste d’attesa e la distribuzione geografica dei servizi rappresentano aspetti distinti di una stessa questione.

A Belluno una famiglia può trovarsi a sostenere oltre 500 euro al mese anche con un Isee relativamente contenuto, mentre a Mantova la retta comunale può essere gratuita, ma in altri territori il problema può presentarsi ancora prima di conoscere il prezzo, quando la domanda d’iscrizione rimane senza risposta per mancanza di posti.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto quanti asili riuscirà ad avere l’Italia nei prossimi anni, ma dove saranno disponibili, quanto costeranno e quante famiglie potranno realmente utilizzarli. Perché nascere in un Comune piuttosto che in un altro continua a fare una differenza sostanziale nell’accesso a un servizio educativo che dovrebbe accompagnare i primi anni di vita di ogni bambino.