Grande Fratello torna a marzo: edizione rinnovata e ritmo più serrato. Alla conduzione Ilary Blasi

Il Grande Fratello torna in prima serata su Canale 5 a metà marzo con Ilary Blasi. Sei settimane di messa in onda, ritmo più intenso e un format rinnovato prodotto da Endemol Shine Italy

Grande Fratello è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 intorno alla metà di marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. La nuova edizione segna un cambio di passo nel format: una struttura rinnovata, una narrazione più intensa e una durata complessiva ridotta, pensata per rendere il racconto più compatto e coinvolgente.

Il programma andrà in onda per sei settimane e sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che punta a un approccio nuovo pur restando fedele all’identità storica del reality. L’obiettivo è rilanciare Grande Fratello con un ritmo più sostenuto e una maggiore centralità della dimensione narrativa, adattandolo alle nuove abitudini del pubblico televisivo.