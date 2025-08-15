Ferragosto 2025, 8 serie tv da non perdere

Siamo arrivati a Ferragosto, il cuore dell’estate. Se l’idea di affrontare code chilometriche verso il mare o di partecipare alla tradizionale grigliata vi sembra meno allettante del solito, oppure se temete che il meteo vi rovini i piani con un temporale improvviso, c’è sempre un piano B infallibile: restare a casa e dedicarsi a una sana maratona di serie TV. Un rimedio perfetto contro l’afa e lo stress delle feste estive. Da Netflix a Sky, passando per Apple TV+, Prime Video e Disney+, ecco 8 titoli imperdibili per tutti i gusti.

Chief of War

Dove e quando: dal 1° agosto 2025 su Apple TV+

Jason Momoa guida un cast a prevalenza polinesiana in Chief of War, un’epica serie che racconta come, alla fine del XVIII secolo, le isole Hawaii furono unificate e poi colonizzate. Tra battaglie, alleanze e tradimenti, la storia porta sullo schermo un capitolo affascinante e poco esplorato del Pacifico. Nel cast anche Temuera Morrison, indimenticabile interprete di Boba Fett nell’universo di Star Wars.

Eyes of Wakanda

Dove e quando: dal 1° agosto 2025 su Disney+

La nuova serie animata Marvel, sviluppata da Ryan Coogler e creata da Todd Harris, amplia l’universo di Black Panther raccontando le gesta dei più valorosi guerrieri di Wakanda. Al centro della storia c’è il leggendario team degli Hatut Zaraze, impegnato in una missione per recuperare manufatti in vibranio dispersi in ogni angolo del pianeta. Un’avventura che unisce azione, mito e la potenza visiva tipica del regno wakandiano.

The Walking Dead: Dead City

Dove e quando: dal 4 agosto 2025 su Sky e NOW

Ambientata anni dopo gli eventi della serie madre, The Walking Dead: Dead City segue le vicende di due figure iconiche dell’universo post-apocalittico: Maggie Greene (Lauren Cohan), vedova di Glenn Rhee e leader della comunità di Hilltop, e Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), l’ex spietato capo dei Salvatori. Dopo essere stati costretti a collaborare per sopravvivere tra le rovine di New York, nei nuovi episodi i due dovranno affrontare nuove e imprevedibili minacce, in un’alleanza tanto fragile quanto necessaria.

King of the Hill

Dove e quando: dal 4 agosto 2025 su Disney+

Dopo quindici anni di assenza, torna King of the Hill, l’irriverente serie firmata da Mike Judge (Beavis and Butt-Head) e Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation). I nuovi episodi riportano al centro della scena la famiglia Hill, tipico nucleo texano della classe operaia: tradizionalista, conservatrice, ma capace anche di sorprendere con una vena di ironia inaspettata. Tra routine quotidiana e contraddizioni di sempre, la serie si interroga su quanto — e se — le loro vite e le loro idee siano davvero cambiate in tutti questi anni.

Mercoledì 2

Dove e quando: prima parte della seconda stagione dal 6 agosto 2025 su Netflix (seconda parte dal 3 settembre 2025)

Wednesday. (L to R) Steve Buscemi as Barry Dort, Catherine Zeta-Jones as Morticia Addams, Jenna Ortega as Wednesday Addams, Isaac Ordonez as Pugsley Addams, Joonas Suotamo as Lurch, Luis Guzmán as Gomez Addams in episode 201 of Wednesday. Cr. Jonathan Hession/Netflix © 2025

Dopo tre anni di attesa, Jenna Ortega torna nei panni di Mercoledì Addams nella nuova stagione della serie prodotta da Tim Burton. Tra i cupi e affascinanti corridoi della Nevermore Academy, la giovane protagonista dovrà affrontare un’ondata di nuovi nemici, enigmi e pericoli. Con la sua inconfondibile arguzia, l’ingegno affilato e l’animo dark, Mercoledì si troverà a indagare non solo sui misteri che avvolgono la scuola, ma anche sulle ombre che incombono sul passato della sua famiglia.

Platonic 2

Dove e quando: seconda stagione dal 6 agosto 2025 su Apple TV+

Creata, diretta e scritta da Nick Stoller e Francesca Delbanco, la seconda stagione di Platonic ritrova la spassosa e affiatata coppia di migliori amici interpretata da Seth Rogen e Rose Byrne. Stavolta, i due dovranno affrontare nuove sfide della mezza età: crisi lavorative, matrimoni complicati e partner in difficoltà. Nel tentativo di essere un punto fermo l’uno per l’altra, scopriranno che anche le rocce, a volte, possono causare qualche crepa.

Butterfly

Dove e quando: dal 13 agosto 2025 su Prime Video

Butterfly è uno spy thriller che scava nelle complesse dinamiche dello spionaggio internazionale. Al centro della storia c’è David Jung (Daniel Dae Kim), ex agente dei servizi segreti americani dal passato enigmatico e imprevedibile, che vive ora in Corea del Sud. La sua vita tranquilla viene infranta quando le conseguenze di una scelta fatta anni prima tornano a perseguitarlo, mettendolo nel mirino di Rebecca (Reina Hardesty), giovane agente tanto letale quanto sociopatica.

Alien: Pianeta Terra

Dove e quando: dal 13 agosto 2025 su Disney+

Prodotta da Noah Hawley (Fargo, Legion), Alien: Pianeta Terra si inserisce nell’iconica saga horror-fantascientifica inaugurata da Ridley Scott nel 1979. La vicenda prende il via quando la nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra. “Wendy” (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati si imbattono in una scoperta letale, che li metterà faccia a faccia con la più grande minaccia mai apparsa sul pianeta.