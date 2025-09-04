Chi è Sophie Turner, l’attrice scelta per interpretare la nuova Lara Croft

Sophie Turner, celebre per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, sarà la nuova Lara Croft nel franchise cinematografico e nella serie TV su Prime Video. Scopri la sua carriera, i progetti passati e cosa aspettarsi dal suo ruolo iconico.

Il mito di Lara Croft si prepara a tornare con un volto nuovo e inatteso: sarà Sophie Turner a raccogliere l’eredità di uno dei personaggi più iconici del cinema e dei videogiochi. L’attrice britannica, classe 1996, succede a Angelina Jolie e Alicia Vikander, portando con sé una presenza scenica che promette di fondere fisicità, carisma e complessità psicologica in una versione rinnovata della celebre archeologa-avventuriera.

Chi è Sophie Turner

Sophie Turner è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Sansa Stark nella serie cult Game of Thrones (2011–2019), che l’ha consacrata come una delle giovani attrici più talentuose della sua generazione. Cresciuta sotto gli occhi del pubblico, Turner ha trasformato il suo personaggio da fragile pedina a regina determinata, mostrando una capacità di crescita attoriale che le è valsa il plauso della critica e diverse nomination.

Dopo il successo televisivo, Turner ha consolidato la sua carriera cinematografica con il ruolo di Jean Grey nella saga X-Men (Apocalypse, 2016 e Dark Phoenix, 2019), dimostrando di sapersi misurare con franchise ad alto tasso di azione e complessità emotiva. La sua interpretazione ha evidenziato la capacità di bilanciare vulnerabilità e potere, caratteristiche che ben si prestano alla costruzione della nuova Lara Croft.

Un’eredità da raccogliere

Interpretare Lara Croft significa confrontarsi con un’eredità imponente: da un lato l’iconicità sensuale e guerriera di Angelina Jolie nei primi anni Duemila, dall’altro l’approccio più realistico e introspettivo di Alicia Vikander nel reboot del 2018. Sophie Turner promette di unire questi due registri, incarnando un personaggio al tempo stesso dinamico e stratificato, capace di parlare al pubblico contemporaneo.

«Sono emozionata oltre ogni limite di interpretare Lara Croft. È un personaggio iconico, che significa tantissimo per tantissime persone, e intendo dare tutta me stessa. È un ruolo importante da ricoprire, dopo Angelina e Alicia con le loro interpretazioni memorabili, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo tutti in ottime mani. Non vedo l’ora che scopriate cosa abbiamo in serbo per voi» ha dichiarato Sophie Turner.

Una serie TV in arrivo su Prime Video

Il nuovo progetto non si limita al cinema: Tomb Raider tornerà anche in una serie TV prodotta da Amazon e Crystal Dynamics. Le riprese inizieranno il 19 gennaio 2026, con una probabile distribuzione non prima del 2027. Il progetto vede alla guida due showrunner di grande talento: Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag, e Chad Hodge, noto per Runaway – In Fuga e The Playboy Club. Waller-Bridge ha commentato con entusiasmo l’ingaggio di Turner:

«Sono davvero emozionata di annunciare la formidabile Sophie Turner nel ruolo di Lara, insieme a questo fenomenale team creativo. Non capita spesso di realizzare uno spettacolo di questa portata con un personaggio che si è amato fin dall’infanzia. Tutti quanti nutriamo una passione sfrenata per Lara e siamo tutti stravaganti, coraggiosi e spassosi come lei. Tirate fuori i vostri artefatti… Croft sta arrivando…»