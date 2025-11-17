Ballando con le Stelle, dalle lacrime di Andrea Delogu alla mano birichina di Giovanni Pernice su Francesca Fialdini

Sono bastati pochi secondi per accendere la miccia del gossip internazionale. Giovanni Pernice, maestro di danza di Ballando con le Stelle, è finito nel mirino dei tabloid britannici dopo la pubblicazione di un articolo-denuncia da parte di The Sun, che ha reinterpretato una clip del programma Rai in chiave scandalistica.

Nel filmato incriminato, durante una coreografia con Francesca Fialdini, si vede Pernice appoggiare una mano sulla vita della partner di ballo. La conduttrice reagisce spostandola, un gesto che il tabloid ha letto come un imbarazzatissimo rifiuto e un segnale di violazione dello spazio personale. Ed ecco l’effetto domino: accuse di contatto non consensuale, toni da Santa (mica tanto) Inquisizione e una valanga di polemiche.

La versione della difesa

Mentre in Gran Bretagna si grida allo scandalo, in Italia la platea televisiva ha reagito con un coro molto più garantista. Sui social diversi utenti hanno difeso Pernice, sottolineando che la stessa Fialdini teneva una mano sulla sua vita, e che il gesto sarebbe stato dettato da dolore alle costole per un infortunio recente, non certo dal disagio nei confronti del ballerino. A confermare questa versione è arrivata la voce autorevole di Carolyn Smith, presidente di giuria, che ha difeso Pernice a spada tratta: «Lei (Francesca) aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono».

Attenzione però, perché il tabloid non si è fermato alla lettura di quella clip: ha anche ricordato anche il precedente del 2023, quando l’attrice Amanda Abbington, partner di Pernice in Strictly Come Dancing (la versione inglese di Ballando), segnalò alla BBC comportamenti da lei ritenuti inappropriati durante gli allenamenti. La rete inglese accolse 6 contestazioni su 18, senza però rilevare alcuna aggressione fisica. Pernice ha sempre respinto ogni accusa.

Le lacrime di Andrea Delogu

A meno di un mese dalla morte del fratello Evan, Andrea Delogu è tornata sulla pista di Ballando con le stelle, scegliendo di rientrare per trovare respiro e «stare nel mondo». La conduttrice ha raccontato davanti alle telecamere il dolore improvviso che ha stravolto la sua vita: «È venuto a mancare mio fratello e la mia vita è cambiata per sempreLui era un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso». La voce rotta, le lacrime, il ricordo affettuoso: «La mia vita è finita con quella telefonata, e ora ne è iniziata un’altra». Delogu ha chiesto rispetto e silenzio: «Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti a una telecamera. Non c’è niente da dire. Spero che chi non l’ha provato non lo provi mai. Questo lutto deve diventare privato e il mio dolore lo vivo da sola».

Ha spiegato inoltre la scelta di continuare a lavorare: «A casa il dolore è ingestibile. Stare nel mondo mi fa bene». Sul palco ha danzato un valzer con il maestro Nikita Perotti, concludendo tra pianto liberatorio e standing ovation. La giuria è rimasta profondamente toccata. Persino la «perfida» Selvaggia Lucarelli si è intenerita: «Hai celebrato la spaventosa normalità del continuare a vivere. Nessuno ha trovato stonata questa tua sincerità. Questo pudore è coraggioso».

Le altre polemiche

Le incursioni della signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) dopo l’eliminazione cominciano a diventare fastidiose e stucchevoli: ci auguriamo siano le ultime. Quando sei fuori, sei fuori.

E infine, non poteva mancare una polemica con Barbara D’Urso. La samba gitana dell’ex conduttrice di «Pomeriggio Cinque» ha lasciato perplessi giurati (a cominciare dalla «storica nemesi d’ursiana» Selvaggia Lucarelli) e pubblico. E persino la conduttrice Milly Carlucci, la quale ha espresso più di qualche riserva sulla scelta artistica del maestro Pasquale La Rocca. Originale? Forse. Travolgente? Insomma, diciamo che il pubblico non è rimasto inchiodato al divano. Barbara, sei rimandata (alla prossima puntata).

