Ballando con le Stelle: volano stracci tra D’Urso, Lucarelli e Magnini. Il reality della discordia

La serata di sabato 8 novembre dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle si apre con le solite luci, lo studio della Rai colmo di scenografia, e la conduzione di Milly Carlucci che annuncia una puntata carica come sempre di tensioni e confessioni.

In questo contesto, Barbara D’Urso – fino a oggi figura televisiva ascrivibile sicuramente più al varietà che alla pista da ballo – sceglie di mettersi in gioco con una coreografia che parla di ciò che non si vede sempre: l’amore di una madre per i figli. La sua esibizione, coronata da una frase strappalacrime nel video-introduzione («A volte aspetto una telefonata che non arriva») e da una «mano tremante» scenografica nel finale, ottiene un’accoglienza calorosa dalla maggior parte della giuria – ma non senza riserve.

D’Urso vs Lucarelli

È qui che entra in scena Selvaggia Lucarelli, giurata dal commento tagliente per antonomasia, che anche questa volta non si trattiene dal pizzicare la D’Urso: «È tutto un po’ troppo barocco, ampolloso… a voi basta qualcosa di meno. La mano tremolante è cringe». Traduzione: cara Barbara, il tuo melodramma da quattro soldi non attacca con me.

Questa volta, però, l’incendio viene domato quando subito dopo Selvaggia smorza con ironia: «Ho capito che abbiamo una cosa in comune… i nostri figli non ci chiamano, ci ignorano». In risposta, la giurata popolare Rossella Erra, accorsa in difesa di Barbara D’Urso, stuzzica la Lucarelli: «Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza». Alla fine di questa serata carica di veleno e polemiche, una cosa appare certa: che a Ballando con le Stelle conta più la capacità di fare show che quella di eseguire un valzer. E il regno di Selvaggia Lucarelli, vera mattatrice del programma, giudice e boia. Il pubblico italiano, d’altronde, è questo che spesso vuole: meno danza, più trash.

Magnini vs giuria

E come se non bastasse tutto questo bailamme, ecco che arriva pure Filippo Magnini a movimentare la serata. Il nuotatore, in coppia con Alessandra Tripoli, si è esibito in una performance che evidentemente non ha convinto la giuria. E qui parte la sfuriata contro i giudici, rea di non aver apprezzato i suoi sforzi coreografici. «Mi giudicate come se fossi Pernice o La Rocca e non un concorrente. Mi avete sempre fatto le pulci, agli altri no. Mi devo togliere un sassolino. Io sono l’unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l’ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle»

Pronta la replica della solita Selvaggia Lucarelli: «Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l’è filata». Magnini non fa nomi ma si sfoga: «Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c’è mia moglie ballo male e se non c’è ballo bene. Smettetela. Chi l’ha detto, ha detto una cavolata». La conduttrice Milly ha dichiarato che indagherà su tale affermazione per capire chi l’ha pronunciata.

Insomma, per Filippo Magnini, da campione mondiale di nuoto a naufrago televisivo il passo è stato breve.