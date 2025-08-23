Ballando con le Stelle 2025: Magnini scende in pista, fuori la Pellegrini. Il cast della nuova edizione

Il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 dal 27 settembre con la conduzione di Milly Carlucci e Paolo Belli, continua a prendere forma. L’ultimo nome ufficializzato è quello di Filippo Magnini, che ha annunciato la sua partecipazione con un video su Instagram girato direttamente in piscina.

Il campione di nuoto si unisce così a Fabio Fognini, Barbara D’Urso (voluta fortemente da Milly al punto, secondo indiscrezioni, da contribuire personalmente al suo cachet), Nancy Brilli, Martina Colombari, Maurizio Ferrini (alias Signora Coriandoli), Francesca Fialdini, Marcella Bella, Andrea Delogu e Rosa Chemical. Confermata in blocco anche la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, così come il parterre dei maestri di ballo, con nomi storici e la new entry Chiquito.

Il caso Pellegrini

Tra i retroscena più chiacchierati delle ultime settimane c’era quello di Federica Pellegrini: inizialmente data per certa in un ruolo speciale accanto a Paolo Belli, la campionessa sembrava essersi tirata indietro per la presenza in pista dell’ex storico Magnini. Secondo Dagospia, la Rai avrebbe temuto le tensioni derivanti dal loro passato sentimentale, conclusosi nel 2017 tra frecciatine e accuse reciproche.

La versione di Gabriele Parpiglia, però, ribalta il copione: Federica, oggi sposata con Matteo Giunta e mamma di una bambina, avrebbe invece accettato con entusiasmo la proposta. Il via libera alla co-conduzione era già stato dato, ma pochi giorni dopo la produzione avrebbe cambiato idea, scegliendo un altro volto e lasciando la “Divina” fuori dal progetto.

Una pista da ballo già rovente

Per Magnini, la partecipazione promette riflettori puntati, complice l’assenza della sua ex. Per Milly Carlucci, il cast messo insieme è già una miscela di sport, musica, televisione e personaggi pronti a trasformare la ventesima edizione in un sabato sera ad alto tasso di show.