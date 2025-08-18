Ballando con le Stelle 2025, i nomi dei concorrenti della prossima edizione

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più sorprendenti di sempre. Secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci, ancora una volta regina del sabato sera di Rai 1, sarebbe pronta a spiazzare il pubblico con numerosi colpi di scena.

Paolo Belli in pista e un nuovo ruolo per Federica Pellegrini

Dopo due decenni trascorsi come spalla fissa della conduttrice, Paolo Belli potrebbe abbandonare il suo posto accanto all’orchestra per indossare i panni di concorrente. Un ribaltamento inaspettato che offrirebbe al pubblico l’occasione di scoprire lati inediti di uno dei simboli dello show. Accanto a lui, anche Federica Pellegrini potrebbe tornare sul palco in una veste tutta nuova, magari proprio quella di conduttrice, al posto della chiacchierata Belen.

Il cast ufficiale di Ballando con le stelle

La lista ufficiale dei protagonisti si arricchisce di nomi sempre più importanti. Tra le conferme già arrivate ci sono Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara d’Urso e Martina Colombari. L’ultima ad annunciare la sua presenza è stata Nancy Brilli, che con un video social ha dichiarato: «Finalmente, dopo tanto tempo, farò Ballando con le Stelle. Sono emozionata e felice di imparare a ballare e di mettermi in gioco in una gara soprattutto con me stessa».

Chanel Totti, un sogno sfumato

Non tutte le trattative, però, si sono concluse con successo. Tra i nomi più chiacchierati c’era quello di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che sembrava a un passo dal debutto televisivo. Alla fine, l’accordo non è arrivato e la giovane influencer non sarà nel cast.

Gli altri nomi in trattativa

Accanto alle certezze, restano alcuni contratti in via di definizione. Tra i papabili pronti a calcare la pista ci sono Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini, tre personalità che porterebbero nello show energia, carisma e una forte capacità di attrarre pubblici diversi.

La giuria resta la stessa, con un pizzico di ironia

A fare da contrappunto ai concorrenti ci sarà ancora la storica giuria, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha già commentato con la sua consueta ironia l’arrivo di Barbara d’Urso, pronta a diventare uno dei casi più discussi della stagione.