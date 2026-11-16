Ascolti Tv, Mediaset al primo posto in prima serata e nell’intera giornata secondo Agcom

Mediaset si conferma il primo gruppo televisivo italiano per ascolti, conquistando la leadership sia in prima serata sia nell’arco dell’intera giornata. A certificarlo sono i dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom, relativi al primo semestre del 2026, che evidenziano una crescita del pubblico delle reti del Gruppo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nella fascia di prime time, Mediaset raggiunge circa 7,7 milioni di spettatori medi, pari al 39,2% di share. Considerando invece le 24 ore, il pubblico medio si attesta a 3,2 milioni di spettatori, con una quota del 38%.

Mediaset cresce in prima serata, Rai perde pubblico

Il confronto con il primo semestre del 2025 mostra un rafforzamento della posizione di Mediaset. Gli spettatori della prima serata aumentano del 10,5%, mentre la quota di mercato guadagna 4,1 punti percentuali.

Di segno opposto i risultati della Rai, che registra 7,3 milioni di spettatori medi e il 37,1% di share. Rispetto all’anno precedente, il servizio pubblico perde il 5,9% del pubblico e 1,8 punti di share.

Il divario tra i due principali gruppi televisivi italiani si attesta così a 2,1 punti percentuali a favore di Mediaset nella fascia di maggiore ascolto.

La leadership si estende alle 24 ore

Il primato di Mediaset non riguarda soltanto la prima serata. Anche considerando l’intera giornata, il Gruppo mantiene la prima posizione, con 3,2 milioni di spettatori medi e il 38% di share.

Rispetto ai primi sei mesi del 2025, il pubblico cresce dello 0,7%. La Rai si ferma invece a 3,1 milioni di spettatori e al 37,3% di share, registrando una diminuzione dell’1% degli ascolti.

Pier Silvio Berlusconi e i risultati di MFE-MediaForEurope

I numeri diffusi dall’Agcom arrivano pochi giorni dopo l’incontro con la stampa dell’11 novembre a Cologno Monzese, durante il quale Pier Silvio Berlusconi, chairman e Group CEO di MFE-MediaForEurope, aveva espresso soddisfazione per l’andamento delle attività televisive e digitali del Gruppo in Italia.

In quell’occasione, commentando i risultati raggiunti, Berlusconi aveva dichiarato: «Siamo più avanti di tutti i broadcaster in Europa».

I dati del primo semestre 2026 confermano dunque il vantaggio di Mediaset nel mercato televisivo italiano, con una crescita particolarmente significativa nella fascia di prime time e un andamento positivo anche sull’intera giornata.