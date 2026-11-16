Lucio Battisti: torna a Milano il festival «Quel Gran Genio»

«Fin dalla prima edizione ho sentito forte il bisogno di andare oltre il semplice omaggio musicale al repertorio battistiano». Francesco Paracchini descrive così il progetto di “Quel Gran Genio”, la rassegna dedicata a Lucio Battisti che torna a Milano dal 16 al 19 novembre per la quarta edizione. Inserito nella Milano Music Week e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune, il festival affianca concerti, incontri editoriali e interventi musicali nelle stazioni della metropolitana.

Paracchini, giornalista, è il fondatore e direttore di L’Isola che non c’era, testata dedicata alla musica italiana che quest’anno compie trent’anni e cura l’organizzazione della manifestazione. Del festival è anche ideatore e direttore artistico: un’attività che lega il lavoro editoriale alla costruzione di occasioni di ascolto e approfondimento.

Il precedente di questa esperienza è a Molteno, in Brianza, dove Battisti visse a partire dagli anni Settanta. Qui Paracchini ha diretto per otto anni la manifestazione “Un’avventura, le Emozioni”. «Finita quell’esperienza ho voluto giocare la carta di una grande città come Milano», racconta. Il passaggio ha cambiato luoghi e condizioni organizzative, mantenendo al centro lo studio del repertorio: «Il mio obiettivo rimane sempre quello di allargare lo sguardo, la conoscenza sulla forza innovativa che Battisti ha portato nella musica italiana».

Nella sua lettura, l’elemento da indagare è soprattutto la continua trasformazione della scrittura musicale. «Ogni suo album è diverso dall’altro», osserva Paracchini, che individua anche nelle differenze tra le melodie dei singoli brani un segno della ricerca del compositore. Una prospettiva che orienta la scelta di affiancare alle canzoni più conosciute quelle rimaste meno esposte.

Quest’anno il percorso si concentra su Anima Latina, l’album del 1974 al centro dello spettacolo conclusivo, in programma giovedì 19 novembre alle 21 all’EcoTeatro, in via Fezzan 11. Sul palco saliranno undici musicisti del CPM Music Institute, con la direzione musicale di Lorenzo Niniano. Il concerto attraverserà diverse fasi della produzione battistiana, dagli esordi ai cosiddetti “dischi bianchi”. Paracchini lo descrive come «due ore di spettacolo che parte dagli esordi, passa per i successi degli anni ’70, fino a qualche incursione nei “dischi bianchi”, il tutto con una lunga sosta su Anima Latina».

L’altro concerto si terrà martedì 17 novembre alle 21 all’Atelier Carlo Colla & Figli, in via Montegani 35/1. “Gli amici di Lucio” accosterà due modi diversi di affrontare le canzoni: quello acustico dei Musica Muta, duo formato da Michele Rosati e Rachele Fogu, e quello di Carlo Poddighe, che si esibisce da solo suonando contemporaneamente più strumenti. La serata allargherà l’ascolto anche ai rapporti artistici che hanno accompagnato il percorso di Battisti.

Ad aprire il programma, lunedì 16 novembre alle 18 al Gogol’Ostello di viale Bligny 41, sarà un incontro sulle recenti pubblicazioni e sulle edizioni discografiche dedicate al musicista. Mercoledì 18, dalle 15 alle 16, “Battisti Underground”, realizzato con Openstage, porterà invece il repertorio nelle stazioni di Loreto, Garibaldi e Bicocca, affidandolo agli artisti di strada.

Nel racconto di Paracchini, la ricerca musicale si intreccia anche con la memoria dei luoghi. «Non ho mai conosciuto Battisti di persona», precisa, ricordando poi l’appuntamento organizzato durante la precedente edizione al Mulino di Anzano del Parco, già sede dello studio di registrazione della Numero Uno. A quella serata partecipò Mogol. «Vedere la sua emozione sul viso quando ti racconta che Anima Latina, ad esempio, è nato tra questi prati, è qualcosa che non si dimentica».

Alla rassegna seguirà, dal 20 al 22 novembre al Parco Center di via Binda 30, la festa per i trent’anni di L’Isola che non c’era. Oltre quaranta pannelli ripercorreranno la storia dell’edizione cartacea attraverso le copertine, con codici QR per accedere a ricordi e testimonianze. L’inaugurazione è prevista venerdì alle 19.30; nel fine settimana si alterneranno musica, incontri e jam session. Il programma comprende confronti sulle difficoltà dei locali che ospitano musica dal vivo, sulla formazione professionale e sull’evoluzione della canzone d’autore.