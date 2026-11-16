Inps, bonus pensionati 2026: a chi spetta, quanto vale e chi resta escluso

A dicembre possono arrivare fino a 155 euro in più con la pensione, insieme alla tredicesima. Ma non per tutti, e non per tutti l’importo accreditato dall’Inps sarà lo stesso. È il cosiddetto bonus Natale, da non confondere con la quattordicesima. Non serve fare domanda, ma non basta essere pensionati per averne diritto: sforare di pochi euro certi limiti di reddito fa perdere l’intera somma. Si può capire già ora se si rientra nel bonus pensionati 2026.

A chi spetta il bonus pensionati 2026 e chi è escluso

Il bonus Natale riguarda chi riceve una pensione previdenziale, cioè legata ai contributi versati: vecchiaia, anticipata, invalidità previdenziale e reversibilità ai superstiti. Rientrano anche molti iscritti alle casse dei liberi professionisti. Restano fuori le prestazioni di natura assistenziale, come assegno sociale e pensioni di invalidità civile, e l’Ape sociale, l’anticipo pensionistico a carico dello Stato. Sono esclusi anche gli ex dipendenti delle banche e degli altri enti creditizi e i dirigenti d’azienda. Non conta l’età e non serve presentare l’Isee.

Importo pieno o ridotto: le soglie di pensione e reddito 2026 per il bonus Natale per i pensionati

Come ricorda Altroconsumo, per sapere se si ha diritto alla somma intera, a una parte o a nulla bisogna prima guardare la pensione annua lorda, sommando tutti gli assegni percepiti. Nel 2026 il minimo Inps è di 611,85 euro al mese, pari a 7.954,05 euro su tredici mensilità.

Fino a 7.954,05 euro l’anno: spetta l’importo intero, se si rispettano anche i limiti di reddito.

Tra 7.954,05 e 8.108,99 euro: l’importo si riduce. Si ottiene sottraendo la pensione annua da 8.108,99: con 8.000 euro lordi si ricevono 108,99 euro.

Oltre 8.108,99 euro: niente bonus, quali che siano gli altri redditi.

Il secondo controllo riguarda il reddito personale soggetto a Irpef, che nel 2026 non può superare 11.931,08 euro. Si contano pensioni, stipendi, terreni e immobili diversi dalla casa in cui si vive. Restano fuori l’abitazione principale, la liquidazione, gli arretrati tassati a parte e le somme esenti, come l’indennità di accompagnamento. Attenzione: contano i redditi del 2026, non quelli del 2025 dichiarati con il 730.

Bonus pensionati 2026: per gli sposati conta anche il reddito del coniuge

Per chi è sposato o unito civilmente, il reddito della coppia non può superare 23.862,15 euro. Il limite personale vale comunque: un reddito di coppia basso non compensa un reddito proprio troppo alto. Un pensionato con 7.700 euro l’anno e una moglie con 13.000 euro resta dentro i limiti e incassa tutto. Se la moglie arriva a 17.000 euro, la coppia sfora la soglia e il bonus salta. Il reddito del coniuge non conta in caso di separazione legale ed effettiva. Per chi è divorziato o vedovo vale soltanto il limite personale.

Bonus pensionati 2026: come controllare il pagamento e cosa fare se non arriva

Il bonus arriva in automatico con la rata di dicembre. Per controllarlo basta aprire il cedolino nell’area MyInps, accessibile con Spid, Cie o Cns. Il pagamento è però provvisorio: l’Inps lo calcola sui dati che ha già in archivio e verifica dopo i redditi effettivi. Se nel 2026 qualcosa è cambiato, come il pensionamento del coniuge o un nuovo lavoro, l’esito può essere diverso da quello previsto. Chi è andato in pensione quest’anno riceve una cifra proporzionata ai mesi di pensione. Se si pensa di avere diritto al bonus e non arriva, si può chiedere la ricostituzione della pensione online o con l’aiuto di un patronato, indicando i redditi corretti.



Può succedere anche l’opposto. Ad agosto l’Inps ha cominciato a recuperare gli importi pagati per il 2021 a chi non aveva inviato la dichiarazione dei redditi richiesta. Le somme vengono trattenute in dodici mesi dalla pensione, dopo una comunicazione e non riguardano il pagamento di dicembre 2026. Per questo, se l’Inps chiede la dichiarazione reddituale, va inviata entro i termini. Se arriva una richiesta di restituzione che sembra sbagliata, conviene chiedere il calcolo all’Inps o a un patronato, prima che partano le trattenute.