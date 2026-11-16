Corno d’Africa, si fa sempre più vicina la guerra fra Etiopia ed Eritrea

La guerra tra Etiopia ed Eritrea si fa sempre più vicina. Secondo quanto riferito la scorsa settimana dal quotidiano Addis Standard, gli scontri tra le forze dei due Paesi si sarebbero intensificati nei pressi della città di Badme. Si parla, in particolare, di attacchi di droni e di bombardamenti d’artiglieria.

«Siamo a conoscenza degli attacchi con droni, in particolare da parte etiope, e dell’uso di artiglieria pesante da parte eritrea, e stiamo monitorando la situazione», ha dichiarato una fonte diplomatica. «La principale preoccupazione condivisa dalla comunità internazionale è che la situazione possa degenerare in un conflitto militare su vasta scala, il cui esito nessuna delle parti ha ancora pienamente compreso», ha aggiunto un’altra fonte. «Secondo gli osservatori del conflitto, l’escalation segue l’avanzata militare etiope verso il confine, compresa la conquista della città di Sheraro il 3 novembre», ha inoltre riferito l’agenzia di stampa turca Anadolu.

La probabile ipotesi di una guerra nel Corno d’Africa

Insomma, la tensione nel Corno d’Africa continua a crescere. L’Etiopia ha accusato l’Eritrea di spalleggiare i ribelli tigrini. Asmara, dal canto suo, teme che Addis Abeba voglia ottenere uno sbocco sul Mar Rosso ai suoi danni. È in questo clima che, a ottobre, i due Paesi hanno rotto le relazioni diplomatiche, alimentando così la probabilità di un conflitto armato. La questione è delicata, visto che chiama in causa una fitta rete di alleanze regionali. Addis Abeba è recentemente tornata ad accusare l’Egitto e il Sudan di sostenere i ribelli del Tigrè. «L’offensiva è stata guidata dall’Eritrea, con il supporto logistico e i rifornimenti militari forniti dall’Egitto», ha tuonato, sabato scorso, il capo di stato maggiore etiope, Birhanu Jula. «L’obiettivo finale era unire queste forze per distruggere l’Etiopia e rovesciarne il governo», ha proseguito, riferendosi ai ribelli tigrini.

La complessa situazione geopolitica

Khartoum, dal canto suo, ritiene che l’Etiopia stia spalleggiando le Forze di Supporto Rapido: un’organizzazione paramilitare che è in lotta con l’esercito sudanese dal 2023. In questo quadro, i due Paesi, a inizio novembre, si sono chiusi dei consolati a vicenda. Nello stesso periodo, Khartoum ha inoltrato al Consiglio di sicurezza dell’Onu una denuncia contro Addis Abeba. Nel frattempo, l’Egitto teme le ambizioni etiopi sul Nilo. Non a caso, il mese scorso, il governo del Cairo aveva organizzato un summit con i leader di Somalia, Eritrea e Sudan in funzione anti-etiope.

Ma non è tutto. Le attuali tensioni nel Corno d’Africa presentano profonde ramificazioni mediorientali. Il governo di Addis Abeba è infatti considerato molto vicina a Israele e agli Emirati Arabi Uniti, mentre, per quanto in modo più defilato, l’Arabia Saudita guarda con simpatia all’Eritrea. Senza trascurare che un eventuale conflitto armato sulla sponda occidentale del Mar Rosso potrebbe saldarsi alle tensioni in corso tra Riad e gli Huthi, che sono a loro volta spalleggiati dall’Iran.