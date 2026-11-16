Chi è Russell Brand, dalla fama con Katy Perry al carcere: la caduta della star che ora chiede coperte e shampoo

Dalla televisione britannica a Hollywood, dal matrimonio con Katy Perry alla conversione religiosa. Condannato a dieci anni e mezzo per stupro e aggressioni sessuali, Russell Brand affronta il carcere tra richieste di coperte, prodotti contro la calvizie e un nuovo caso per i messaggi inviati alla moglie.

Per anni ha costruito la propria immagine sull’eccesso. I capelli lunghi e spettinati, le camicie aperte, le battute provocatorie, le relazioni sentimentali raccontate senza alcuna discrezione. Russell Brand era il comico che poteva dire quasi tutto, il provocatore che trasformava ogni scandalo in un’opportunità, l’attore britannico capace di conquistare Hollywood e sposare una delle popstar più famose del mondo, Katy Perry.

Oggi, a 51 anni, quella vita sembra appartenere a un’altra persona. Brand è in carcere, condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione per uno stupro e tre aggressioni sessuali commessi tra il 2004 e il 2009. E le ultime notizie che arrivano dalle prigioni britanniche raccontano un contrasto quasi surreale con il personaggio che aveva costruito.

Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa inglese, l’ex star avrebbe chiesto coperte supplementari durante la prima notte nel nuovo penitenziario e avrebbe insistito per poter continuare a utilizzare il suo shampoo alla caffeina e i farmaci contro la caduta dei capelli. Richieste che, stando alle fonti anonime citate dal Sun, non sarebbero state accolte.

È un dettaglio apparentemente marginale, ma emblematico della distanza tra due mondi: quello della celebrità che aveva fatto del proprio aspetto una firma riconoscibile e quello di un detenuto sottoposto alle regole del sistema penitenziario.

La storia di Russell Brand, però, non è soltanto quella di una celebrità precipitata nella disgrazia. È anche la storia di un uomo che ha costruito una carriera sulla trasgressione, di un’industria dell’intrattenimento che per anni ha trovato divertenti i suoi comportamenti e di quattro donne che hanno dovuto attendere quasi vent’anni per ottenere giustizia.

Chi è Russell Brand: dalle dipendenze alla conquista della televisione britannica

Russell Edward Brand nasce il 4 giugno 1975 a Grays, nell’Essex, in Inghilterra. Prima di diventare uno dei personaggi più riconoscibili della televisione britannica attraversa un’adolescenza difficile, segnata da problemi personali e, successivamente, dalla dipendenza da droghe e alcol.

Alla fine degli anni Novanta comincia a esibirsi come comico. Il suo stile è immediatamente riconoscibile: parla velocissimo, improvvisa, provoca, esagera. Soprattutto, sembra incapace di distinguere tra la propria vita privata e lo spettacolo.

Nel 2000 arriva a MTV, ma il rapporto con l’emittente si interrompe rapidamente. Nel 2004 conquista una platea molto più ampia conducendo Big Brother’s Big Mouth, programma collaterale del reality britannico.

È il momento della consacrazione. Brand diventa il volto di una comicità irriverente, volutamente eccessiva, capace di scandalizzare e divertire contemporaneamente. Arrivano spettacoli teatrali, programmi radiofonici, interviste, libri autobiografici.

Nel 2007 pubblica My Booky Wook, un memoir nel quale racconta senza particolari filtri gli anni della dipendenza, i rapporti sessuali e il proprio comportamento verso le donne. Una narrazione che contribuisce ad alimentare la sua immagine di personaggio incontrollabile.

Nel frattempo, dichiara di aver smesso di assumere droghe e alcol nel 2002, trasformando anche il percorso di recupero in una parte importante della propria identità pubblica.

Il successo a Hollywood e il matrimonio con Katy Perry

Il salto internazionale arriva nel 2008 grazie a Non mi scaricare (Forgetting Sarah Marshall), nel quale interpreta Aldous Snow, una rockstar egocentrica e seducente.

È un ruolo che sembra scritto per lui. Il pubblico americano scopre quel britannico dai capelli lunghi, capace di oscillare tra il fascino e l’assurdo, e Hollywood decide di investirci.

Seguono In viaggio con una rock star (Get Him to the Greek), nel 2010, Arturo (Arthur), nel 2011, e Rock of Ages, nel 2012. Presta anche la voce al dottor Nefario nel film d’animazione Cattivissimo Me.

In quegli anni Brand non è più soltanto un comico inglese: è una celebrità internazionale.

A consolidarne la notorietà contribuisce il rapporto con Katy Perry, allora all’apice della carriera musicale. I due si sposano nell’ottobre 2010 in India, con una cerimonia che attira l’attenzione della stampa internazionale.

Il matrimonio dura appena quattordici mesi. La separazione arriva alla fine del 2011, mentre il divorzio viene finalizzato nel 2012.

Nel 2013 Perry rivela a Vogue che Brand le aveva comunicato la decisione di divorziare attraverso un messaggio sul telefono, il 31 dicembre 2011. Un particolare destinato a diventare uno degli episodi più ricordati della loro relazione.

Per Brand, però, la notorietà non si esaurisce con la fine del matrimonio. Hollywood continua a offrirgli ruoli e il suo personaggio pubblico rimane strettamente legato all’idea di un uomo eccentrico, imprevedibile e apparentemente immune alle conseguenze delle proprie provocazioni.

Gli scandali, le battute oltre il limite e il rapporto con la BBC

Già prima della condanna, la carriera di Brand aveva attraversato controversie significative.

Nel 2008, durante un programma su BBC Radio 2, il comico e il presentatore Jonathan Ross lasciano messaggi osceni nella segreteria telefonica dell’attore Andrew Sachs, facendo riferimento alla nipote.

Il caso provoca migliaia di proteste, costringe la BBC a scusarsi pubblicamente e porta Brand a lasciare il programma radiofonico.

Eppure, come accade spesso nella storia delle celebrità trasgressive, lo scandalo non sembra interrompere davvero la sua ascesa. Diventa parte del racconto pubblico del personaggio.

Brand continua a presentarsi come qualcuno che sfida le convenzioni, che rifiuta le regole dell’establishment e che considera la provocazione una forma di libertà.

Un’immagine sulla quale, anni dopo, le inchieste giornalistiche e il processo avrebbero gettato una luce radicalmente diversa.

La trasformazione: dalla politica alla spiritualità e alle teorie del complotto

Con il progressivo allontanamento dai grandi studi cinematografici, Russell Brand cambia pubblico e linguaggio.

Nel 2013 dirige un numero del New Statesman dedicato alla rivoluzione. L’anno successivo pubblica Revolution, un libro nel quale critica le istituzioni politiche ed economiche, e sviluppa una presenza sempre più importante su YouTube.

Il nuovo Brand parla di politica, spiritualità, benessere, dipendenze e potere dei media. Durante la pandemia, i suoi contenuti diventano sempre più controversi, con posizioni critiche verso le politiche sanitarie e la diffusione di narrazioni complottiste.

Nel 2022 sposta una parte significativa della propria attività sulla piattaforma Rumble, consolidando il rapporto con una comunità digitale che lo considera una voce indipendente contro il sistema.

Nel 2024 annuncia la conversione al cristianesimo e viene battezzato nel Tamigi. La religione assume progressivamente un ruolo centrale nella sua comunicazione.

È un’ulteriore trasformazione identitaria: dal comico libertino al commentatore politico, fino al personaggio pubblico che parla di fede, redenzione e salvezza.

La sua seconda moglie, Laura Gallacher, sposata nel 2017 e madre dei suoi tre figli, diventa una presenza importante in questa fase della sua vita.

Ma intanto la carriera di Brand è già entrata nella crisi più profonda.

Le accuse di violenza sessuale e il processo che ha distrutto la sua reputazione

La svolta arriva nel settembre 2023, quando un’inchiesta congiunta del Sunday Times, del Times e del programma Dispatches di Channel 4 raccoglie testimonianze di donne che accusano Brand di violenza sessuale e comportamenti abusivi.

Le rivelazioni aprono un caso nazionale e portano a nuove verifiche sul modo in cui emittenti e società di produzione avevano gestito le segnalazioni relative al suo comportamento.

Nel marzo 2024, Channel 4 riconosce anche che una denuncia presentata da una propria dipendente nel 2009 non era stata adeguatamente approfondita e trasmessa ai vertici dell’emittente.

La vicenda giudiziaria arriva a una conclusione decisiva nel novembre 2026.

Il 5 novembre una giuria della Southwark Crown Court di Londra riconosce Russell Brand colpevole di uno stupro e tre aggressioni sessuali ai danni di quattro donne. L’attore viene assolto da altre due accuse di stupro e da una di tentata aggressione indecente.

Quattro giorni dopo, il 9 novembre, il giudice Joel Bennathan lo condanna a dieci anni e sei mesi di carcere.

Nelle motivazioni della sentenza, il magistrato descrive un uomo che aveva utilizzato la propria fama e il proprio potere per agire senza rispettare la volontà delle donne coinvolte.

Il giudice sottolinea inoltre che le conseguenze delle aggressioni hanno segnato profondamente la vita delle vittime, alcune delle quali hanno raccontato sofferenze psicologiche e difficoltà protrattesi per anni.

Brand, che ha sempre negato di aver avuto rapporti sessuali non consensuali, dovrà scontare due terzi della pena prima di poter essere rilasciato sotto supervisione. Rimarrà inoltre soggetto a tempo indeterminato agli obblighi di registrazione previsti per i condannati per reati sessuali.

Le autorità britanniche stanno esaminando anche ulteriori accuse, distinte dai fatti per i quali è già intervenuta la condanna.

La vita in carcere: la richiesta di coperte e la paura di perdere i capelli

Ed è qui che la storia torna alle cronache di questi giorni.

Dopo il verdetto, Russell Brand viene inizialmente detenuto a HMP Wandsworth, a Londra, in condizioni di separazione dagli altri detenuti per ragioni di sicurezza.

Secondo quanto riportato dal Sun, il comico avrebbe manifestato preoccupazione per la possibilità di perdere i capelli, chiedendo di continuare a utilizzare lo shampoo alla caffeina Alpecin e le compresse Propecia, contenenti finasteride e utilizzate contro la calvizie androgenetica.

I prodotti sarebbero stati confiscati all’ingresso nel penitenziario. Le fonti citate dal quotidiano sostengono che le richieste non siano state accolte, poiché i trattamenti sono stati considerati di natura cosmetica e non essenziali.

Si tratta di indiscrezioni giornalistiche, non confermate pubblicamente dall’amministrazione penitenziaria. Le regole carcerarie britanniche prevedono comunque che i medicinali dei detenuti siano valutati dal personale sanitario e prescritti attraverso il servizio medico interno.

Il 13 novembre Brand viene trasferito a HMP Littlehey, nel Cambridgeshire, un carcere di categoria C che ospita prevalentemente uomini condannati per reati sessuali.

Secondo un’altra ricostruzione del Sun on Sunday, l’attore sarebbe stato assegnato a una cella individuale e, durante la prima notte, avrebbe chiesto coperte aggiuntive agli agenti.

La stessa fonte sostiene che non avrebbe ancora avuto contatti diretti con gli altri detenuti e che sarebbe sottoposto a particolari attenzioni per motivi di sicurezza.

Littlehey dispone anche di attività ricreative e programmi per i detenuti, tra cui sport, corsi e laboratori. Ma per un uomo abituato a vivere davanti alle telecamere, a viaggiare e a controllare ogni dettaglio della propria immagine, la perdita dell’autonomia quotidiana rappresenta un cambiamento radicale.

È un contrasto che colpisce, anche se non deve far dimenticare il motivo della detenzione.

La moglie Laura Gallacher, il messaggio dal carcere e la nuova indagine

Intanto, anche dal carcere, Brand continua a cercare un contatto con il proprio pubblico.

Domenica 15 novembre, la moglie Laura Gallacher ha letto un suo messaggio durante il podcast religioso Sunday Service with the Brands. L’ex comico ha ribadito di considerarsi innocente dei reati per i quali è stato condannato e ha invitato i sostenitori a pregare per lui e per la sua famiglia.

La pubblicazione ha provocato un’immediata reazione politica.

Il 16 novembre Downing Street ha confermato l’avvio di accertamenti urgenti per verificare se Brand abbia violato le norme che limitano le comunicazioni pubbliche dei detenuti.

Nel Regno Unito, infatti, i prigionieri non possono aggirare le restrizioni sulle dichiarazioni pubbliche affidando messaggi a familiari o intermediari quando sanno che saranno diffusi.

La vicenda potrebbe dunque avere ulteriori conseguenze disciplinari, qualora fosse accertata una violazione.

Laura Gallacher, nel frattempo, ha dichiarato di voler continuare il progetto religioso avviato insieme al marito, nonostante la detenzione.

Dalla celebrità che poteva permettersi tutto alla condanna: il significato della caduta di Russell Brand

La parabola di Russell Brand attraversa quasi trent’anni di cultura popolare britannica e americana.

C’è l’ascesa del comico che trasforma la propria vita sregolata in spettacolo. C’è il successo cinematografico, il matrimonio da copertina, il passaggio dall’intrattenimento alla politica, fino alla costruzione di una nuova identità religiosa e digitale.

E poi c’è il processo. Nelle motivazioni della condanna, il giudice Bennathan individua nella fama uno degli elementi che avevano consentito a Brand di comportarsi, per anni, come se le regole comuni non valessero per lui.

Oggi la cronaca si concentra sulle coperte, sullo shampoo e sulle difficoltà di adattamento alla vita carceraria. Dettagli che alimentano la curiosità attorno a una celebrità caduta in disgrazia, ma che rischiano di oscurare l’aspetto più importante della vicenda.

Dietro la trasformazione di Russell Brand non c’è soltanto la fine di una carriera. Ci sono quattro donne, una condanna per reati gravissimi e un sistema dello spettacolo costretto a interrogarsi su quanto a lungo la notorietà possa proteggere comportamenti che non avrebbero mai dovuto essere tollerati. La fama gli aveva permesso di costruire continuamente nuovi personaggi. Questa volta, a raccontare chi è Russell Brand, non sono più le sue battute o i suoi monologhi. È una sentenza.