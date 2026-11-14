Voli Usa bloccati, tre giorni prima la FAA aveva esteso l’intelligenza artificiale a tutto il Paese: che cos’è SMART

Tre giorni prima dello stop ai voli americani, la FAA aveva esteso SMART a tutti i 22 centri di controllo. Come funziona l’AI e perché la politica chiedeva verifiche

Tre giorni. È il tempo trascorso tra l’annuncio di una delle più importanti innovazioni tecnologiche nella gestione del traffico aereo americano e la decisione della Federal Aviation Administration di fermare tutti i decolli negli Stati Uniti. Il 10 novembre la FAA aveva comunicato l’estensione nazionale di SMART, un sistema di gestione delle rotte supportato dall’intelligenza artificiale, presentato come uno strumento capace di prevedere le congestioni, ridurre i ritardi e rendere più efficiente l’utilizzo dello spazio aereo. Venerdì 13 novembre, invece, gli aeroporti americani si sono ritrovati sotto un ordine nazionale di sospensione delle partenze, mentre le autorità cercavano di comprendere l’origine dei problemi alle comunicazioni del controllo del traffico.

I due eventi sono temporalmente vicini, ma non è stato dimostrato che il sistema SMART abbia provocato l’interruzione.

La distinzione è essenziale, soprattutto perché la nuova tecnologia era già al centro di un confronto politico a Washington. Alcuni parlamentari democratici avevano chiesto verifiche sulla sua introduzione e sulla sicurezza dei meccanismi di supervisione umana prima che il sistema fosse esteso al resto del Paese.

Oggi quelle domande acquistano inevitabilmente una nuova rilevanza.

Che cos’è SMART, il sistema di intelligenza artificiale introdotto dalla FAA

SMART è l’acronimo di Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories. Si tratta di una piattaforma basata sul cloud e supportata da strumenti di intelligenza artificiale, progettata per aiutare i responsabili del traffico aereo a organizzare le rotte e anticipare eventuali criticità operative.

Presentato ufficialmente il 21 settembre 2026 dal segretario ai Trasporti Sean Duffy e dall’amministratore della FAA Bryan Bedford, il sistema riunisce circa 200 flussi di dati.

Le informazioni comprendono condizioni meteorologiche, rotte degli aeromobili, traffico previsto, capacità degli aeroporti e disponibilità del personale di controllo.

L’obiettivo è trasformare dati provenienti da fonti differenti in un quadro condiviso della situazione del traffico nazionale.

Il software può individuare anticipatamente le aree nelle quali la domanda di voli rischia di superare la capacità disponibile e suggerire modifiche alle rotte oppure agli orari per ridurre le congestioni.

La FAA sostiene che questo approccio potrebbe diminuire i tempi di attesa, il consumo di carburante e le cancellazioni.

SMART non è però un pilota automatico e non sostituisce direttamente gli operatori che comunicano con gli aeromobili.

Chi prende le decisioni: l’intelligenza artificiale o i controllori?

È uno dei punti più importanti per comprendere come funziona la piattaforma.

Secondo la documentazione pubblicata dalla FAA, SMART costituisce un livello di pianificazione che lavora accanto agli altri sistemi già utilizzati nell’aviazione civile.

Gli algoritmi elaborano i dati e producono indicazioni sulle possibili soluzioni operative. Le raccomandazioni vengono quindi esaminate da personale specializzato, prima di essere trasmesse alle strutture incaricate della gestione del traffico.

I controllori conservano la responsabilità della separazione degli aeromobili e della sicurezza operativa.

Questo significa che il sistema non decide autonomamente di far decollare un aereo, non impartisce direttamente tutte le istruzioni ai piloti e non sostituisce la catena umana di supervisione.

La distinzione è rilevante anche rispetto all’emergenza del 13 novembre: un problema alle telecomunicazioni del controllo del traffico aereo e un malfunzionamento di un software di pianificazione non sono necessariamente la stessa cosa.

Il 10 novembre l’annuncio dell’estensione a tutti i 22 centri americani

Dopo una prima fase operativa nell’area di Washington, la FAA ha comunicato il 10 novembre che SMART sarebbe stato utilizzato nello spazio aereo gestito da tutti i 22 centri regionali degli Stati Uniti.

Il progetto era stato inizialmente introdotto nei collegamenti legati ai tre principali aeroporti dell’area della capitale federale: Ronald Reagan Washington National, Washington Dulles International e Baltimore/Washington International.

Secondo i risultati preliminari diffusi dalla stessa FAA, il sistema aveva contribuito a modificare le rotte di 180 voli, con un risparmio medio di circa dieci minuti e quasi 80 galloni di carburante per collegamento interessato.

Sono dati comunicati dall’agenzia, non una valutazione indipendente delle prestazioni della piattaforma su scala nazionale.

L’estensione del 10 novembre ha segnato un passaggio importante: dall’impiego in un’area geografica circoscritta all’utilizzo nell’intera rete dei centri regionali.

Tre giorni dopo è arrivato lo stop nazionale ai decolli.

I Democratici avevano chiesto di fermare SMART: la lettera di Alexandria Ocasio-Cortez

Le preoccupazioni sulla piattaforma non sono nate dopo l’emergenza.

Già il 13 ottobre un gruppo di parlamentari democratici, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez, April McClain Delaney e Don Beyer, aveva chiesto alla FAA di sospendere l’utilizzo di SMART nell’area di Washington fino a quando non fossero stati chiariti alcuni aspetti relativi alla sicurezza e alla supervisione.

La lettera, indirizzata a Sean Duffy e Bryan Bedford, sollevava interrogativi sui test effettuati prima dell’introduzione, sulla formazione degli operatori e sul ruolo delle decisioni suggerite dall’intelligenza artificiale.

I parlamentari chiedevano inoltre chiarimenti sulle procedure previste in caso di interruzione del servizio o di problemi tecnici.

Una seconda iniziativa, promossa dai deputati democratici Rick Larsen e André Carson insieme ad altri membri della commissione Trasporti della Camera, chiedeva al Government Accountability Office, l’organismo federale di controllo contabile e amministrativo, di esaminare il programma.

Tra le preoccupazioni espresse figurava anche la possibilità che un sistema basato sull’intelligenza artificiale producesse raccomandazioni non affidabili o informazioni inesatte in un contesto nel quale la sicurezza è una priorità assoluta.

Le richieste non costituiscono una prova che SMART sia insicuro. Documentano però che una parte del Congresso aveva già posto interrogativi sulla trasparenza del programma e sulle garanzie previste per il suo utilizzo.

Quanto costa SMART e chi ha sviluppato il progetto

Dietro la piattaforma c’è anche un investimento economico significativo.

Secondo Reuters, nel giugno 2026 la FAA ha assegnato alla società Air Space Intelligence un contratto del valore di 875 milioni di dollari, distribuito su un periodo di dodici anni, per il programma SMART.

La tecnologia rientra nella più ampia strategia di modernizzazione dell’aviazione americana voluta dall’amministrazione Trump, che punta a sostituire infrastrutture datate e ad aumentare l’efficienza della gestione dei cieli.

Il governo ha sostenuto che una migliore capacità di previsione delle congestioni potrebbe rappresentare un vantaggio sia per le compagnie aeree sia per i passeggeri.

Il progetto ha incontrato interesse da parte dell’industria, ma anche richieste di chiarimento sull’integrazione con le procedure esistenti e sul coinvolgimento dei controllori.

Si tratta di questioni particolarmente delicate perché l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambienti critici richiede non soltanto prestazioni elevate, ma anche la possibilità di comprendere, verificare e correggere le indicazioni prodotte dai sistemi.

SMART può aver causato il blocco dei voli del 13 novembre?

Al momento non esiste una risposta che consenta di attribuire alla piattaforma la responsabilità dell’emergenza.

Secondo Associated Press, il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha indicato che le verifiche prenderanno in considerazione anche l’eventualità di un coinvolgimento del nuovo sistema di intelligenza artificiale.

Ma considerare un’ipotesi nell’ambito di un’indagine è cosa diversa dal confermarla.

Il Dipartimento dei Trasporti ha riferito di problemi alle comunicazioni dei centri regionali, mentre i tecnici della FAA stanno cercando di determinarne l’origine.

Non sono stati diffusi elementi tecnici che dimostrino un rapporto diretto tra SMART e la sospensione nazionale dei decolli.

Per stabilire un eventuale collegamento servirebbero verifiche sulle infrastrutture interessate, sui registri operativi e sulle modalità con cui i diversi sistemi interagiscono.

Fino ad allora, presentare SMART come la causa del blocco significherebbe anticipare conclusioni che le autorità non hanno raggiunto.

La domanda che ora arriva a Washington

L’emergenza del 13 novembre non dimostra che l’intelligenza artificiale sia responsabile dell’interruzione del traffico aereo. Riporta però al centro una questione destinata ad assumere un peso crescente: come introdurre tecnologie sempre più complesse in infrastrutture dalle quali dipende la sicurezza di milioni di persone.

La FAA sostiene che SMART sia uno strumento di supporto alle decisioni e che il personale umano conservi il controllo delle operazioni. I parlamentari che ne avevano chiesto la sospensione vogliono invece verifiche più approfondite sui test, sulla formazione e sulle responsabilità.

Sono due piani che non devono essere confusi con l’accertamento delle cause dell’interruzione.

Il dato politico, tuttavia, rimane. Appena tre giorni dopo l’annuncio dell’estensione nazionale, Washington si trova a dover spiegare perché sia stato necessario fermare tutti i decolli americani.