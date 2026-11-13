Scoppia la Kimi mania tra i collezionisti: carta Topps venduta per 878.000 dollari

Kimi Antonelli è il nuovo re Mida dello sport italiano, tutto quello che tocca diventa oro, tutto quello che lo riguarda ottiene successo. Giovedì il campione del mondo di Formula 1 si è sottoposto a un tour de force concluso allo stadio di San Siro per assistere a Italia-Francia, con i settantamila dell’impianto milanese che gli anno riservato un’ovazione. E lui ha ricambiato portando fortuna ai ragazzi di Mancini vittoriosi per 3-1 sulla squadra di Zidane. E n giro per il mondo tutto quello che riguarda Kimi è richiestissimo. Come dimostra la Rookie Autograph SuperFractor 1/1 firmata da Antonelli prima della consacrazione a Campione del Mondo che è stata battuta all’asta da Goldin per l’incredibile cifra di 878.400 dollari. La vendita ha stabilito un primato storico, posizionandosi come la seconda carta di Formula 1 più costosa di sempre a livello mondiale e confermando come il collezionismo sia diventato un termometro capace di misurare la grandezza e il potenziale degli atleti più iconici.

Nuova collezione

Topps ha celebrato l’apice della stagione di Antonelli dedicandogli una serie speciale di carte Topps Now, tra cui un’esclusiva versione con autografo 1/1, e immortalando uno dei frame più emozionanti e simbolici dell’intero campionato: l’abbraccio sul podio con Max Verstappen e Lewis Hamilton che sollevano Kimi in trionfo. Non semplici carte, ma istanti iconici che permettono agli appassionati di tutto il mondo di possedere una testimonianza viva di un’impresa destinata a segnare un’epoca. Proprio sulla scia di questa travolgente ondata di entusiasmo, ha debuttato online la prestigiosa collezione F1 Chrome Sapphire Edition 2026, l’attesissima declinazione premium del set Topps Chrome F1 lanciato lo scorso 15 ottobre. Caratterizzata dall’inconfondibile tecnologia metallizzata riflettente del Chromium unita a finiture Sapphire di altissima gamma, la serie fonde la fotografia ufficiale del paddock della Formula 1® con inserti tematici, autografi originali e le ricercatissime carte parallele numerate Refractor.



