Stati Uniti, aerei bloccati a terra: cosa sta succedendo nei cieli americani e perché Washington non esclude nessuna ipotesi

Gli Stati Uniti hanno fermato i propri aerei. Non per un’emergenza meteorologica, non per una minaccia terroristica accertata, ma per una situazione che le autorità federali hanno definito così grave da richiedere la sospensione di tutte le partenze sul territorio nazionale. Venerdì 13 novembre la Federal Aviation Administration (FAA) ha ordinato un blocco generale dei decolli, lasciando migliaia di passeggeri negli aeroporti e aprendo una crisi che coinvolge il sistema di controllo del traffico aereo americano. Le comunicazioni tra i centri regionali presentano problemi, i tecnici stanno cercando di individuarne l’origine e da Washington arrivano dichiarazioni che, almeno per ora, non consentono di stabilire con certezza che cosa sia accaduto.

Il provvedimento è stato motivato ufficialmente con «circostanze straordinarie» e ragioni di sicurezza. Una formulazione eccezionale, utilizzata per una misura altrettanto rara: dall’11 settembre 2001, soltanto un’altra volta gli Stati Uniti avevano sospeso tutte le partenze aeree a livello nazionale.

Secondo Reuters, quasi 7mila voli risultavano in ritardo o cancellati nelle prime ore dell’emergenza. Il bilancio è provvisorio e le conseguenze potrebbero estendersi anche al traffico internazionale, Europa compresa.

Ma mentre gli aeroporti cercano di gestire la situazione, a Washington si apre un altro fronte: quello delle responsabilità, della sicurezza delle infrastrutture e degli investimenti necessari per modernizzare uno dei sistemi aeronautici più complessi del mondo.

La FAA blocca tutti i decolli: che cosa è successo negli Stati Uniti

La decisione è arrivata dopo che la Federal Aviation Administration aveva segnalato gravi problemi alle comunicazioni del controllo del traffico aereo. Poco prima dell’ordine nazionale, l’agenzia aveva già imposto restrizioni ai voli nell’area di Chicago.

Il provvedimento successivo ha esteso il blocco a tutti gli aeroporti americani, chiedendo agli aeromobili in partenza di rimanere a terra fino a nuove disposizioni.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha confermato che il problema interessa gli Air Route Traffic Control Centers, i centri incaricati di gestire i voli durante gli spostamenti tra le diverse regioni degli Stati Uniti.

«I tecnici della FAA stanno indagando sul problema», ha spiegato Duffy, annunciando ulteriori aggiornamenti.

Sono 22 i centri regionali attraverso i quali viene organizzata una parte essenziale del traffico aereo americano. Il coordinamento tra queste strutture è indispensabile per garantire la separazione degli aeromobili, gestire le rotte e trasmettere istruzioni operative ai piloti.

Un’interruzione delle comunicazioni può quindi imporre misure preventive anche molto estese, senza che questo significhi necessariamente che ogni singolo sistema di navigazione o controllo abbia smesso di funzionare.

La distinzione è fondamentale: le autorità hanno confermato un problema di comunicazione, ma non hanno ancora individuato con certezza la causa che lo ha provocato.

Migliaia di voli cancellati e in ritardo: cosa succede agli aerei già in volo

L’ordine della FAA ha riguardato innanzitutto gli aeromobili in attesa di partire. Per quelli già in volo, la situazione è diversa.

Non è stato disposto un atterraggio immediato e indiscriminato di tutti gli aerei presenti nei cieli americani. Le operazioni vengono gestite secondo le condizioni di sicurezza e la disponibilità delle comunicazioni. Secondo gli aggiornamenti diffusi dai media americani, ad alcuni velivoli è stato chiesto di mantenere circuiti di attesa prestabiliti prima dell’atterraggio.

Per i voli internazionali diretti negli Stati Uniti, la FAA ha annunciato una valutazione caso per caso.

Le conseguenze operative si sono manifestate rapidamente. FlightAware, piattaforma specializzata nel monitoraggio del traffico aereo, ha registrato migliaia di ritardi, mentre negli aeroporti i passeggeri hanno dovuto attendere indicazioni dalle compagnie.

Il problema non riguarda soltanto le partenze direttamente coinvolte nel blocco. Quando un velivolo resta fermo a terra, può non essere disponibile per il collegamento successivo. Un equipaggio può raggiungere i limiti massimi di servizio, una coincidenza può saltare e un volo programmato molte ore dopo può subire modifiche.

È questo l’effetto domino che rende particolarmente difficile recuperare la regolarità del traffico dopo una sospensione di dimensioni nazionali.

La Casa Bianca e l’ipotesi cyberattacco: le dichiarazioni del governo Trump

L’interruzione ha immediatamente sollevato interrogativi sulla possibilità che si tratti di un attacco informatico, di un problema tecnico o di un evento legato alle infrastrutture di telecomunicazione.

Il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin, parlando con i giornalisti all’esterno della Casa Bianca, ha dichiarato che al momento non ci sono indicazioni di un attacco intenzionale contro gli Stati Uniti.

Secondo Mullin, le informazioni disponibili descrivono una interruzione delle telecomunicazioni, ma gli accertamenti devono ancora stabilire che cosa l’abbia provocata.

Interrogato esplicitamente sull’eventualità di un cyberattacco o di un problema collegato all’intelligenza artificiale, il segretario ha spiegato che gli investigatori devono considerare le diverse possibilità, senza che questo significhi che una di esse sia stata confermata.

Mullin ha inoltre cercato di rassicurare i familiari dei passeggeri, sottolineando che non sono emersi elementi che indichino una minaccia terroristica.

Il messaggio dell’amministrazione è quindi duplice: da una parte la necessità di garantire la sicurezza dei voli, dall’altra la prudenza sulle cause.

Non esiste, allo stato attuale, una conferma ufficiale di sabotaggio, cyberattacco o malfunzionamento di uno specifico software.

I Democratici chiedono risposte: Robert Garcia vuole chiarimenti dalla FAA

La vicenda è entrata immediatamente anche nel dibattito politico americano.

Il deputato democratico della California Robert Garcia, membro della sottocommissione per l’aviazione della Camera dei Rappresentanti, ha chiesto all’amministrazione Trump di fornire spiegazioni dettagliate sull’interruzione.

Intervistato da MS NOW, Garcia ha definito la situazione estremamente grave, precisando di non voler anticipare giudizi su quanto possa essere accaduto.

Il deputato ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze per milioni di viaggiatori e sul rischio che un’interruzione di questa portata provochi ripercussioni sull’intero sistema dei collegamenti aerei.

Garcia ha chiesto maggiore trasparenza alla FAA, al Dipartimento dei Trasporti e alla Casa Bianca, sostenendo che i passeggeri abbiano diritto a informazioni chiare su una decisione così eccezionale.

La richiesta di chiarimenti si inserisce in un confronto politico già aperto da tempo sulla sicurezza del trasporto aereo, sullo stato delle infrastrutture federali e sulla gestione delle nuove tecnologie.

Il nuovo sistema di intelligenza artificiale della FAA: perché ora si parla di SMART

C’è un altro elemento che negli Stati Uniti sta attirando particolare attenzione.

Il 10 novembre, appena tre giorni prima del blocco nazionale, la FAA aveva annunciato l’estensione del sistema Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, conosciuto con l’acronimo SMART, allo spazio aereo gestito da tutti i 22 centri regionali americani.

Si tratta di una piattaforma basata sul cloud e dotata di strumenti di analisi avanzata, progettata per elaborare informazioni sul traffico, sulle condizioni meteorologiche, sulle rotte e sulla disponibilità del personale.

L’obiettivo dichiarato è migliorare la gestione dei flussi aerei, ridurre i ritardi e ottimizzare i percorsi. Il sistema elabora raccomandazioni operative, mentre le decisioni rimangono affidate ai responsabili del controllo del traffico.

L’introduzione della tecnologia aveva già suscitato interrogativi politici.

Il 13 ottobre, un gruppo di parlamentari democratici, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez, aveva chiesto alla FAA di sospenderne l’introduzione negli aeroporti dell’area di Washington fino alla pubblicazione di informazioni più dettagliate sulle verifiche di sicurezza, sulla formazione del personale e sui meccanismi di supervisione.

Secondo Associated Press, Mullin ha dichiarato che le indagini prenderanno in considerazione anche l’eventualità di un collegamento con la recente introduzione del nuovo sistema.

Ma è necessario sottolineare un punto: nessuna autorità ha stabilito che SMART sia responsabile dell’interruzione del 13 novembre.

La vicinanza temporale tra l’estensione della piattaforma e il blocco dei voli non costituisce una prova di un rapporto di causa ed effetto.

Il precedente del 2023 e il problema delle infrastrutture americane

Un blocco nazionale di questa portata non si verificava dal gennaio 2023, quando un malfunzionamento del sistema NOTAM, utilizzato per distribuire ai piloti informazioni operative essenziali, costrinse la FAA a sospendere temporaneamente le partenze.

In quell’occasione lo stop durò meno di due ore. Prima di allora, un provvedimento nazionale analogo era stato adottato dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001.

Il confronto permette di comprendere la rarità della decisione, ma non implica alcuna somiglianza tra le cause dei diversi eventi.

L’interruzione del novembre 2026 riporta soprattutto l’attenzione su una questione irrisolta: l’ammodernamento dell’infrastruttura utilizzata per controllare i cieli americani.

Nel 2025 il Congresso ha approvato 12,5 miliardi di dollari per il rinnovamento tecnologico della FAA, un programma che comprende la sostituzione di vecchi cavi in rame con collegamenti in fibra ottica e l’aggiornamento degli apparati radio.

Secondo Reuters, proprio venerdì la FAA e la Casa Bianca hanno chiesto al Congresso ulteriori 30,1 miliardi di dollari per affrontare le criticità ancora presenti.

La coincidenza rende ancora più attuale il dibattito sulle infrastrutture, ma non dimostra che il blocco di oggi sia stato causato da apparecchiature obsolete.

Anche l’esperto di sicurezza aeronautica Steve Arroyo, interpellato da Associated Press, ha indicato il possibile ruolo di tecnologie datate come un’ipotesi da approfondire, non come una conclusione.

Voli dall’Italia agli Stati Uniti: quali conseguenze per i passeggeri

Le ripercussioni del blocco potrebbero interessare anche i collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

I voli diretti verso gli aeroporti americani vengono gestiti secondo le disposizioni delle autorità statunitensi, mentre le compagnie devono valutare eventuali modifiche agli operativi.

Gli scali di New York, Newark, Chicago, Atlanta, Miami e Los Angeles rappresentano snodi importanti per i collegamenti transatlantici e per le successive coincidenze interne.

Un passeggero in partenza dall’Italia potrebbe quindi subire ritardi anche qualora il proprio volo non venisse direttamente cancellato, soprattutto in presenza di coincidenze negli Stati Uniti.

Non sono però disponibili, al momento, dati ufficiali sufficienti per quantificare le cancellazioni o i ritardi specificamente registrati sulle rotte italiane.

Le compagnie aeree restano il riferimento per le informazioni relative ai singoli collegamenti.

Quando ripartiranno i voli negli Stati Uniti?

La domanda principale resta senza una risposta definitiva.

Al momento degli ultimi aggiornamenti consultati, la FAA non aveva comunicato un orario ufficiale per il ripristino completo delle partenze. I tecnici continuano a verificare il funzionamento delle comunicazioni e le autorità stanno valutando le condizioni necessarie per garantire la ripresa in sicurezza delle operazioni.

Anche quando il blocco sarà revocato, il recupero dei voli potrebbe richiedere più tempo, tra aeromobili da riposizionare, equipaggi da riorganizzare e coincidenze da riprogrammare.

Ma il punto centrale, per ora, rimane un altro. Il governo americano ha fermato i decolli in tutto il Paese per una situazione giudicata incompatibile con la normale gestione del traffico aereo. L’interruzione delle comunicazioni è stata confermata; la sua origine, invece, resta da accertare.