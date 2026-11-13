Voli bloccati negli Stati Uniti, chi parte dall’Italia ha diritto al rimborso? Cosa succede ai biglietti e ai 600 euro

Voli bloccati negli Stati Uniti: cosa rischia chi parte dall’Italia, quando spettano rimborso, hotel e assistenza e perché i 600 euro non sono automatici.

Un volo per New York che non parte, una coincidenza persa a Chicago, un biglietto per Miami che improvvisamente non garantisce più l’arrivo previsto. Il blocco nazionale dei decolli ordinato dalla Federal Aviation Administration (FAA) venerdì 13 novembre negli Stati Uniti non riguarda soltanto chi si trova negli aeroporti americani. Le conseguenze potrebbero raggiungere anche migliaia di viaggiatori in partenza dall’Europa, compresa l’Italia, e sollevano una questione immediata: chi paga quando un volo viene cancellato per una decisione delle autorità aeronautiche?

La risposta non è uguale per tutti. Dipende dal luogo di partenza, dalla compagnia che opera il volo, dal tipo di prenotazione e soprattutto da una distinzione spesso trascurata: il diritto al rimborso del biglietto non coincide necessariamente con quello a ricevere una compensazione economica per il disagio subito.

Mentre le autorità statunitensi indagano sull’origine dei problemi alle comunicazioni del controllo del traffico aereo, le norme europee e americane stabiliscono già quali obblighi abbiano le compagnie nei confronti dei passeggeri.

Volo dall’Italia agli Stati Uniti cancellato: si può chiedere il rimborso?

Per chi parte da un aeroporto italiano, il riferimento principale è il Regolamento europeo CE 261/2004, applicabile ai voli in partenza dall’Unione europea indipendentemente dalla nazionalità della compagnia che li opera.

In caso di cancellazione, il passeggero deve poter scegliere tra il rimborso del biglietto per il viaggio non effettuato e una soluzione alternativa per raggiungere la destinazione finale. Quest’ultima può essere organizzata non appena possibile oppure in una data successiva, secondo la disponibilità e le condizioni previste dal regolamento.

Prendiamo il caso di un passeggero con un volo Milano-New York cancellato per le conseguenze del blocco americano. Il viaggiatore può richiedere il rimborso del biglietto oppure scegliere di essere trasportato a destinazione con un collegamento alternativo.

Non è però consigliabile acquistare immediatamente un nuovo biglietto, magari molto più costoso, senza prima aver contattato la compagnia. È necessario verificare quali alternative siano state offerte e conservare la documentazione delle comunicazioni.

La scelta tra rimborso e riprotezione è importante: accettare il rimborso e rinunciare al viaggio può far venir meno il diritto a ottenere successivamente dalla compagnia un trasporto alternativo.

I 600 euro di risarcimento spettano davvero?

È il punto più delicato.

Il regolamento europeo prevede, per alcune cancellazioni e ritardi prolungati, compensazioni pecuniarie che possono raggiungere i 600 euro a passeggero sulle tratte superiori a 3.500 chilometri tra Unione europea e Paesi terzi.

Ma non tutti i voli cancellati danno automaticamente diritto a questi 600 euro.

La compagnia può essere esonerata dall’obbligo di compensazione quando dimostra che la cancellazione o il ritardo sono stati provocati da circostanze eccezionali che non avrebbe potuto evitare nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli.

Tra queste circostanze possono rientrare le decisioni delle autorità di controllo del traffico aereo che impediscono l’operatività di un volo.

Nel caso del blocco americano, dunque, potrebbe essere riconosciuta una circostanza eccezionale. Ma la valutazione dipenderà dai fatti concretamente accertati, dal collegamento tra l’evento e il volo interessato e dalle misure adottate dal vettore.

Il punto essenziale è che l’esclusione della compensazione non elimina automaticamente il diritto al rimborso, alla riprotezione e all’assistenza.

Hotel, pasti e bevande: chi paga se si rimane bloccati in aeroporto?

Un passeggero che sceglie di attendere un volo alternativo può avere diritto all’assistenza anche quando la cancellazione dipende da circostanze eccezionali.

Per i voli coperti dalla normativa europea, l’assistenza comprende pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa e, quando necessario, la sistemazione in albergo.

Se il nuovo volo parte il giorno successivo, la compagnia deve provvedere anche al trasferimento tra aeroporto e struttura ricettiva, nei casi previsti.

Non si tratta di un favore commerciale, ma di obblighi disciplinati dal regolamento europeo.

Se la compagnia non organizza direttamente l’assistenza, è opportuno chiedere indicazioni e conservare le ricevute delle spese necessarie, ragionevoli e proporzionate.

Attenzione però: il diritto all’assistenza non equivale alla possibilità di prenotare qualsiasi albergo o sostenere spese senza limiti.

Se il volo parte dagli Stati Uniti e arriva in Italia, le regole cambiano

Sì, ed è una differenza decisiva.

Per un volo in partenza dagli Stati Uniti e diretto nell’Unione europea, la normativa UE 261/2004 si applica quando il collegamento è operato da un vettore comunitario, oltre alle altre condizioni previste dalla legge.

Un volo New York-Roma operato da una compagnia europea può quindi rientrare nella tutela europea. Lo stesso collegamento operato da una compagnia statunitense non è automaticamente soggetto al regolamento.

Questo non significa, però, che il passeggero di una compagnia americana sia privo di diritti.

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti stabilisce che, in caso di cancellazione o modifica significativa del volo, il passeggero che non accetta la soluzione alternativa deve poter ottenere il rimborso, indipendentemente dalla causa della cancellazione.

Negli Stati Uniti, tuttavia, non esiste un sistema generale di compensazione pecuniaria per i ritardi identico a quello europeo.

Quanto ritardo serve per avere un rimborso negli Stati Uniti?

Le regole del Dipartimento dei Trasporti americano considerano significativa, tra le altre situazioni, una modifica che comporti un arrivo con almeno tre ore di ritardo per i voli nazionali o sei ore per quelli internazionali.

Quando il cambiamento rientra nei requisiti previsti, il passeggero può ottenere il rimborso se decide di non viaggiare e non accetta la soluzione alternativa proposta.

Questo non significa che ogni passeggero in ritardo di tre o sei ore riceva automaticamente un indennizzo economico aggiuntivo, né che possa pretendere il rimborso dopo aver comunque utilizzato il volo.

La disciplina americana distingue infatti il rimborso del servizio non usufruito da eventuali forme di assistenza o compensazione.

Coincidenza persa a New York o Chicago: cosa succede?

Un altro problema riguarda i passeggeri che utilizzano gli aeroporti statunitensi per raggiungere una seconda destinazione.

La differenza principale è tra una prenotazione unica e biglietti acquistati separatamente.

Chi ha acquistato un itinerario Milano-New York-Orlando con un’unica prenotazione dispone generalmente di maggiori tutele per raggiungere la destinazione finale rispetto a chi ha comprato due biglietti distinti.

Nel secondo caso, il vettore del primo collegamento potrebbe non essere responsabile del volo successivo prenotato autonomamente.

Anche l’assicurazione di viaggio può diventare rilevante, ma occorre verificare le condizioni specifiche della polizza e le esclusioni previste per interruzioni del traffico aereo.

Cosa fare subito se si ha un volo per gli Stati Uniti

Il primo passo è controllare lo stato del collegamento sui canali ufficiali della compagnia, evitando di considerare automaticamente cancellato un volo soltanto perché la FAA ha disposto uno stop nazionale.

La decisione americana riguarda innanzitutto le partenze dagli aeroporti statunitensi, mentre i collegamenti internazionali in arrivo vengono valutati separatamente.

Se il volo viene effettivamente cancellato, occorre chiedere alla compagnia quali alternative siano disponibili e ottenere una comunicazione scritta.

È utile conservare conferma della prenotazione, carta d’imbarco, notifiche della cancellazione, ricevute delle spese e ogni altra documentazione rilevante.

Per i voli soggetti al regolamento europeo, il passeggero può rivolgersi direttamente alla compagnia e, nei casi previsti, utilizzare le procedure di reclamo indicate dall’ENAC.

Per i collegamenti regolati dalla normativa statunitense, il riferimento è il Department of Transportation.

La regola da ricordare è una: anche quando una compagnia non è responsabile della causa di una cancellazione, questo non significa che possa trattenere automaticamente il prezzo di un viaggio che il passeggero non effettuerà.

In una crisi del traffico aereo di dimensioni nazionali, conoscere questa differenza può fare la differenza tra perdere denaro inutilmente e ottenere quanto previsto dalla legge.