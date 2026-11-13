Microsoft down, 103 miliardi a rischio in Borsa e l’effetto domino arriva in Italia: quanto costa il blackout globale

Microsoft down, blackout globale e perdite miliardarie a rischio in Borsa. Cosa è successo, quanto costa il guasto e quali conseguenze ha avuto in Italia

A Taipei sono tornati i fax. Nel cuore della finanza europea, le società quotate si sono sentite chiedere di usare il telefono per comunicazioni urgenti. Nel Regno Unito, alcune strutture sanitarie hanno dovuto ricorrere a procedure alternative, mentre la polizia ha invitato i cittadini a segnalare determinati reati per telefono anziché attraverso i moduli online. Tutto per un problema ai server di Microsoft. O, meglio, per una serie di malfunzionamenti che, partendo dall’infrastruttura di uno dei più grandi colossi tecnologici del pianeta, si sono propagati attraverso sistemi utilizzati ogni giorno da aziende, governi, banche e milioni di persone.

Il blackout globale di Microsoft, iniziato giovedì 12 novembre 2026 e proseguito nella giornata di venerdì 13, ha mostrato quanto possa diventare fragile un’economia costruita attorno a infrastrutture digitali condivise. Non è stata soltanto una giornata senza Outlook, con le caselle di posta elettronica inaccessibili e le riunioni da riprogrammare. È stato un problema operativo capace di attraversare continenti e settori economici molto diversi tra loro, arrivando anche in Italia.

A rendere ancora più evidente la portata dell’incidente sono i numeri. Secondo Dow Jones Newswires, nelle contrattazioni precedenti all’apertura di Wall Street il titolo Microsoft è arrivato a perdere il 2,7%, prospettando una riduzione della capitalizzazione di mercato superiore a 103 miliardi di dollari. Una cifra impressionante, da leggere però correttamente: si trattava di una proiezione basata sul prezzo del premercato, non di una perdita definitiva né del costo economico del guasto. Nelle prime contrattazioni ufficiali la flessione del titolo risultava già più contenuta, intorno allo 0,4%, secondo Reuters.

Il danno finanziario effettivo, invece, è ancora da calcolare. Una prima stima di Morningstar DBRS, riportata dall’agenzia Reuters, colloca le possibili perdite assicurate globali tra 300 e 500 milioni di dollari. Ma il conto dell’interruzione potrebbe comprendere anche ore di lavoro perdute, operazioni rinviate, comunicazioni interrotte e costi aggiuntivi per gestire l’emergenza. Elementi che, al momento, non consentono di formulare un bilancio economico complessivo attendibile.

Microsoft down, che cosa è successo davvero ai server

Le prime difficoltà sono emerse giovedì 12 novembre, quando numerosi utenti hanno iniziato a segnalare l’impossibilità di accedere alla posta elettronica di Outlook e ai servizi collegati a Microsoft 365. Il problema ha progressivamente interessato diverse aree geografiche, dagli Stati Uniti all’Europa, fino all’Asia-Pacifico.

Le segnalazioni raccolte da Downdetector sono arrivate da 74 Paesi e territori. Negli Stati Uniti, durante il picco dell’emergenza, le segnalazioni relative a Outlook hanno superato quota 130mila. Un numero che non corrisponde agli utenti complessivamente colpiti, perché la piattaforma registra soltanto le comunicazioni spontanee di chi riscontra un disservizio.

Al centro dell’incidente c’è Exchange Online, il sistema cloud che gestisce la posta elettronica e numerose funzioni di comunicazione e calendario all’interno dell’ecosistema Microsoft. Da qui il problema si è esteso alle funzionalità di altri servizi che dipendono dalla stessa infrastruttura: Teams, Copilot, SharePoint, Planner e alcuni strumenti di sicurezza e amministrazione.

Non significa che tutte le applicazioni abbiano smesso completamente di funzionare. Microsoft ha precisato che molte funzioni indipendenti da Exchange Online sono rimaste operative. Ma è proprio questa distinzione a rendere interessante il caso: per compromettere una parte importante del lavoro quotidiano non è necessario che un’intera piattaforma si spenga. Basta che una delle componenti centrali da cui dipendono altre operazioni diventi inaccessibile.

Nelle comunicazioni tecniche diffuse durante l’emergenza, Microsoft ha spiegato che numerosi server erano diventati improvvisamente indisponibili. Il traffico è stato quindi redistribuito sulle macchine rimaste attive, sottoponendole a un carico crescente. Gli interventi di ripristino non hanno funzionato immediatamente: alcuni server, una volta riavviati, sono tornati a non rispondere quando hanno ricominciato a ricevere richieste.

Gli ingegneri hanno lavorato sulla gestione del traffico, sulle procedure di autenticazione e sulla stabilità dei sistemi, applicando progressivamente modifiche all’infrastruttura. Microsoft ha dichiarato di non avere individuato elementi che facciano pensare a un’attività informatica malevola. La causa definitiva dell’incidente, tuttavia, resta da accertare attraverso l’analisi tecnica successiva al ripristino.

Il conto economico: cosa significano davvero i 103 miliardi di dollari

Il numero che più di ogni altro racconta la reazione dei mercati è quello dei 103 miliardi di dollari. Ma per comprenderne il significato bisogna distinguere tra valore di Borsa e danni provocati dall’interruzione.

Nella mattinata americana di venerdì 13 novembre, Dow Jones Newswires ha riferito che le azioni Microsoft scambiavano nel premercato intorno ai 509 dollari, in calo del 2,7%. Applicando quella variazione alla capitalizzazione della società, il valore di mercato risultava avviato a ridursi di oltre 103 miliardi di dollari.

Non si tratta di denaro materialmente perduto dall’azienda. La capitalizzazione rappresenta il valore complessivo delle azioni ai prezzi di mercato e può variare anche sensibilmente nel corso della stessa seduta. Inoltre, non ogni movimento del titolo può essere attribuito automaticamente al blackout, perché i prezzi risentono anche dell’andamento generale dei mercati.

La cifra ha comunque un significato preciso: mostra quanto rapidamente un problema di affidabilità operativa possa diventare un tema finanziario per una società dalla quale dipendono organizzazioni di ogni dimensione.

Diverso è il calcolo delle perdite assicurate. Mario De Cicco, vicepresidente dell’area European Financial Institutions di Morningstar DBRS, ha stimato per Reuters un impatto globale compreso tra 300 e 500 milioni di dollari. È una prima valutazione delle possibili perdite coperte da assicurazione, non il totale dei danni accertati.

Per le imprese, infatti, un’interruzione informatica può produrre conseguenze molto diverse: dalla semplice impossibilità di inviare una fattura al rinvio di un’operazione finanziaria, fino alla necessità di attivare sistemi alternativi e personale aggiuntivo. Non tutti questi costi sono necessariamente coperti dalle polizze e non tutti sono immediatamente misurabili.

Il bilancio definitivo dipenderà dalla durata dei disservizi, dal numero delle organizzazioni realmente coinvolte e dalle perdite che sarà possibile attribuire direttamente all’incidente. Al momento, nessuna cifra complessiva può essere considerata definitiva.

L’effetto domino arriva in Italia: cosa è successo a Euronext e perché riguarda Milano

La conseguenza più significativa documentata per il sistema finanziario italiano riguarda Euronext, il gruppo che gestisce diverse Borse europee, compresa quella di Milano.

Venerdì mattina, l’operatore ha comunicato alle società quotate che i propri team dedicati alle operazioni societarie e alle quotazioni stavano riscontrando problemi nella ricezione delle email. Per le questioni urgenti, comprese quelle relative alle sospensioni e alla gestione delle operazioni societarie, Euronext ha invitato gli emittenti e i loro rappresentanti a contattare telefonicamente gli uffici competenti.

È un dettaglio tutt’altro che secondario. La comunicazione tra società quotate e operatori di mercato rappresenta una componente essenziale della macchina finanziaria. Non poter utilizzare normalmente la posta elettronica significa dover modificare procedure, verificare l’identità degli interlocutori e ricorrere a canali alternativi per gestire comunicazioni che possono avere rilevanza operativa.

Euronext Clearing, la struttura che fornisce servizi di compensazione delle operazioni finanziarie anche per i mercati italiani, ha pubblicato un avviso specifico. Il documento segnala possibili difficoltà nell’accesso ai sistemi WCS ed Euronext ClearCut, soprattutto per gli utenti il cui processo di autenticazione richiede una verifica tramite email.

La società ha introdotto una procedura alternativa per consentire l’accesso ad alcuni sistemi e ha annunciato che le eventuali Late Netting Fees, commissioni per ritardi calcolate nella giornata del 13 novembre, sarebbero state stornate lunedì 16 novembre.

È la dimostrazione concreta di come un’interruzione digitale possa produrre conseguenze sulle procedure finanziarie anche senza bloccare le negoziazioni.

Non risulta infatti che la Borsa di Milano abbia dovuto sospendere le contrattazioni a causa del guasto Microsoft. Euronext Clearing ha precisato che gli altri servizi continuavano a operare normalmente. Confondere i problemi di comunicazione e di accesso con una paralisi della Borsa significherebbe attribuire all’incidente conseguenze che non sono state documentate.

Il blackout ha interessato anche utenti italiani di Outlook e Microsoft 365, con difficoltà nell’accesso alla posta elettronica e nelle funzionalità collegate. Non è invece disponibile un bilancio nazionale verificato delle perdite economiche subite dalle aziende italiane.

Eppure, proprio il caso Euronext rende evidente un punto: un’impresa italiana può subire le conseguenze di un problema informatico anche quando il guasto non nasce nei propri sistemi. È sufficiente utilizzare un servizio coinvolto nell’interruzione, oppure dipendere da un’organizzazione che lo utilizza.

Dai fax di Taiwan agli ospedali britannici: la giornata in cui il mondo è tornato indietro

Le cronache internazionali del blackout raccontano una singolare inversione tecnologica. Per aggirare il malfunzionamento di strumenti digitali avanzati, alcune delle più grandi organizzazioni del mondo si sono affidate a soluzioni che sembravano appartenere a un’altra epoca.

A Taiwan, secondo Reuters, alcune società finanziarie hanno incontrato difficoltà nella gestione dei fondi e nelle comunicazioni con le sedi estere. Una società ha dovuto confermare determinate operazioni attraverso il fax, mentre un’altra ha cancellato un’operazione di riacquisto obbligazionario.

Nel Regno Unito, HSBC e Barclays hanno attivato team interni per valutare le conseguenze dell’interruzione. Reuters ha precisato che la maggior parte dei servizi destinati ai clienti delle due banche è rimasta operativa, ma i problemi di posta elettronica hanno imposto misure organizzative alternative.

La compagnia assicurativa Aviva, impegnata nella comunicazione dei propri risultati finanziari, ha predisposto numeri telefonici alternativi e utilizzato il Bluetooth per trasferire alcune registrazioni. Il gruppo marittimo Maersk ha avvisato i clienti che notifiche ed email avrebbero potuto subire ritardi, invitandoli a utilizzare i recapiti telefonici degli uffici locali per le richieste urgenti.

Le conseguenze hanno raggiunto anche i servizi pubblici. Nel Regno Unito, alcune strutture del sistema sanitario NHS hanno adottato procedure alternative, compreso il ricorso a documentazione cartacea, mentre diverse forze di polizia hanno segnalato problemi nella ricezione di comunicazioni attraverso i moduli online. La Metropolitan Police di Londra ha registrato difficoltà per alcune segnalazioni digitali, senza che questo compromettesse la capacità di rispondere alle chiamate.

In India, compagnie aeree come IndiGo, Akasa Air e Air India hanno comunicato problemi nell’assistenza via email. Non si tratta di una sospensione generalizzata dei voli, ma di un disservizio che ha interessato parte dei sistemi di comunicazione con i passeggeri.

Perfino le piattaforme di intelligenza artificiale non sono rimaste completamente estranee all’incidente. OpenAI e Anthropic hanno segnalato difficoltà nei connettori che permettono ai rispettivi strumenti di interagire con Microsoft 365. Un altro esempio di come servizi appartenenti ad aziende differenti possano condividere dipendenze tecnologiche poco visibili agli utenti.

Perché un solo guasto può mettere in difficoltà tante aziende

Il blackout Microsoft pone una domanda che va oltre la durata dell’incidente: quanto è realmente indipendente un’organizzazione che affida comunicazioni, documenti, calendari, sistemi amministrativi e strumenti di lavoro a un numero ristretto di fornitori tecnologici?

Negli ultimi anni, il cloud ha permesso alle imprese di utilizzare infrastrutture complesse senza doverle sviluppare e gestire integralmente al proprio interno. Una trasformazione che ha reso accessibili strumenti avanzati anche alle organizzazioni più piccole, semplificando aggiornamenti, sicurezza e collaborazione internazionale.

Ma questa efficienza comporta anche una concentrazione delle dipendenze. Se molte aziende utilizzano le stesse piattaforme, un problema che nasce presso il fornitore può propagarsi contemporaneamente a realtà che non hanno alcun rapporto diretto tra loro.

È quello che gli esperti definiscono single point of failure: un punto di vulnerabilità la cui indisponibilità può compromettere più attività collegate.

Il rischio non riguarda soltanto Microsoft. È una caratteristica delle infrastrutture digitali fortemente interconnesse, nelle quali un servizio può dipendere da altri sistemi per l’autenticazione degli utenti, l’invio delle notifiche, l’accesso ai dati o l’esecuzione di operazioni.

La vicenda del 12 e 13 novembre evidenzia soprattutto la differenza tra avere strumenti digitali efficienti e possedere un’organizzazione capace di continuare a funzionare quando quegli strumenti diventano temporaneamente indisponibili.

Per questo, mentre i tecnici lavoravano al ripristino dei server, alcune aziende si sono ritrovate a dover recuperare numeri di telefono, verificare procedure d’emergenza e trovare modalità per scambiare informazioni senza ricorrere ai consueti sistemi di posta elettronica.

Un problema tecnologico si è trasformato rapidamente in un problema organizzativo.

L’Europa e la dipendenza dai giganti tecnologici americani

La crisi riporta al centro anche una questione particolarmente delicata per l’Europa: la dipendenza delle proprie attività economiche e istituzionali da un ristretto gruppo di fornitori tecnologici, in larga parte statunitensi.

Il concetto di sovranità digitale, spesso affrontato in relazione alla protezione dei dati, alla sicurezza e alla capacità europea di sviluppare infrastrutture autonome, assume in questo caso una dimensione molto concreta.

Non si tratta soltanto di stabilire dove siano conservate le informazioni o quali società possano accedervi. La domanda riguarda anche la continuità dei servizi: che cosa succede quando una piattaforma utilizzata da imprese, banche e amministrazioni pubbliche non è più disponibile?

L’interruzione Microsoft non dimostra che il cloud sia intrinsecamente inaffidabile, né che ogni organizzazione debba abbandonare i grandi fornitori internazionali. Mostra, però, il costo potenziale di un’eccessiva concentrazione e l’importanza di predisporre sistemi alternativi realmente funzionanti.

La diversificazione dei fornitori per le funzioni critiche, la disponibilità di canali di comunicazione indipendenti e la verifica periodica dei piani di continuità operativa diventano così questioni economiche prima ancora che informatiche.

Per l’Italia, dove imprese, professionisti e amministrazioni utilizzano quotidianamente strumenti Microsoft, il problema non è immaginare uno scenario di collasso generale che non si è verificato. È valutare quanto un’interruzione dei servizi digitali possa incidere sulla capacità di lavorare, comunicare e rispettare le scadenze, soprattutto nei settori nei quali il fattore tempo ha un valore economico rilevante.

Microsoft, quando tornerà tutto alla normalità?

Nel corso di venerdì 13 novembre Microsoft ha comunicato progressi nel ripristino dell’infrastruttura, con segnali di stabilizzazione in diverse aree geografiche. Le code di consegna delle email hanno iniziato a ridursi e alcuni servizi hanno mostrato miglioramenti, ma il recupero non è stato immediato né uniforme.

La società ha continuato a intervenire sulla capacità dei server e sulla gestione del traffico, riservandosi di pubblicare una relazione tecnica più approfondita una volta completata la risoluzione dell’incidente.

Al momento delle ultime comunicazioni disponibili, quindi, non è possibile indicare un orario definitivo di ripristino per tutti gli utenti.

Resta anche da capire se e in quale misura l’interruzione produrrà conseguenze di lungo periodo sul rapporto tra Microsoft e i propri clienti aziendali. Il gruppo aveva già affrontato altri disservizi nel corso del 2026 e la questione dell’affidabilità delle piattaforme rappresenta un elemento centrale nelle decisioni delle imprese che scelgono a chi affidare le proprie attività.

Il blackout del 12 novembre verrà probabilmente ricordato per Outlook inaccessibile, le email mai arrivate in tempo e le riunioni interrotte. Ma l’immagine che meglio racconta la portata dell’incidente è forse un’altra: operatori dei mercati finanziari costretti a riprendere in mano il telefono, mentre dall’altra parte del mondo qualcuno cerca un fax per confermare una transazione.

Perché la fragilità dell’economia digitale non si misura soltanto quando un sistema smette di funzionare. Si misura soprattutto nel momento in cui diventa evidente quante altre attività dipendano da quel sistema per continuare a farlo.