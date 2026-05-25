Tre superpotenze e un’Europa spettatrice: la guerra dei chip entra nella vita quotidiana

Dazi americani, restrizioni alla Cina e boom dell’intelligenza artificiale stanno ridisegnando il mercato mondiale dell’elettronica. E la Corea del Sud guadagna spazio, mentre l’Italia sparisce nelle retrovie.

La geopolitica dei chip non è più soltanto una questione industriale. È diventata il motore invisibile che influenza prezzi, disponibilità e strategie di smartphone, computer, cloud e intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi lo scontro tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un nuovo livello, trasformando i chip in uno strumento di politica estera e sicurezza nazionale. Ma mentre Washington e Pechino alzano il tono della sfida, un terzo protagonista sta guadagnando terreno con forza crescente: Samsung Electronics.

La nuova guerra fredda passa dai semiconduttori

Gli Stati Uniti stanno rafforzando le restrizioni verso l’ecosistema tecnologico cinese. Reuters riferisce che il Congresso americano sta lavorando a un piano bipartisan per finanziare l’adozione di tecnologie AI statunitensi nei Paesi alleati, con un fondo da 500 milioni di dollari destinato a sostenere chip, software e infrastrutture americane all’estero.

È piuttosto evidente che la questione non riguarda solo il commercio. La strategia punta a limitare la penetrazione globale dell’intelligenza artificiale cinese e a costruire una filiera “amica”, meno dipendente da Pechino. Parallelamente, Washington ha imposto da gennaio dazi del 25% su alcuni chip avanzati per l’IA, inclusi modelli di fascia alta destinati ai data center.

Il risultato è una pressione crescente sull’intera elettronica di consumo. Smartphone, notebook, console e dispositivi connessi continuano a subire l’effetto combinato di tariffe, incertezza logistica e aumento dei costi produttivi. Reuters aveva già evidenziato come il mercato tech stia vivendo una biforcazione: cloud e AI accelerano, mentre l’elettronica consumer soffre maggiormente l’instabilità commerciale.

Samsung emerge come terzo polo globale

In questo scenario, la sorpresa arriva dalla Corea del Sud. Samsung Electronics ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, spinta dalla domanda globale di memoria avanzata e componenti per l’intelligenza artificiale.

Il dato è significativo perché conferma come il baricentro della competizione non sia più limitato all’asse Washington-Pechino. Samsung controlla una parte cruciale della produzione mondiale di chip di memoria e componenti ad alte prestazioni, oggi fondamentali per data center, modelli generativi e servizi cloud.

La crescita del gruppo coreano riflette anche un cambiamento più profondo: l’AI non è più soltanto software. È soprattutto infrastruttura fisica, capacità produttiva, energia, supply chain. Chi controlla i semiconduttori controlla una parte decisiva dell’economia digitale.

Anche altri attori asiatici stanno beneficiando della corsa globale all’IA. Non è un caso che anche SK Hynix (sempre coreana), si stia avvicinando rapidamente alla soglia del trilione di dollari grazie alla domanda di memorie HBM destinate ai server AI.

L’Europa rallenta, l’Italia resta indietro

In Europa, però, il quadro appare più fragile. E l’Italia mostra un ritardo evidente soprattutto sul fronte culturale e industriale. Secondo i dati Istat, nel 2025 solo il 19,9% degli italiani tra 16 e 74 anni ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, contro una media europea del 32,7%. Il divario cresce ulteriormente considerando livello di istruzione e competenze digitali.

Il problema non riguarda soltanto l’adozione tecnologica. Mancano investimenti strutturali, filiere industriali competitive e una strategia chiara sui semiconduttori. Mentre Stati Uniti, Cina e Corea del Sud trattano i chip come asset geopolitici, l’Italia continua a muoversi soprattutto come mercato di consumo.

Eppure le intenzioni non mancano. Secondo uno studio di Accenture, il 92% dei manager italiani prevede un aumento degli investimenti in IA e intelligenza artificiale generativa entro il 2026, superando la media europea dell’84%. Il 57% dei leader italiani dichiara di voler investire in programmi di aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, contro il 46% della media UE. Un ottimismo che, per ora, fatica a tradursi in numeri reali.

Sul piano normativo, l’Europa ha fissato la data del 2 agosto 2026 come momento di piena operatività dell’AI Act, il primo quadro giuridico organico al mondo dedicato all’intelligenza artificiale. L’Italia si è allineata con una legge nazionale approvata nel settembre 2025 e un decreto ministeriale sul lavoro di dicembre. Le regole ci sono. Manca ancora chi le riempia di contenuto concreto.

Tuttavia la posta in gioco è enorme. L’intelligenza artificiale sta ridefinendo industria, lavoro, istruzione e servizi. I semiconduttori sono diventati la materia prima della nuova economia. Chi resta fuori dalla filiera rischia di perdere non solo competitività, ma anche autonomia tecnologica e forza politica.