Garlasco, Giuseppe Brindisi porta le indagini a teatro

Sarà una serata pensata per andare oltre la cronaca, entrando nel cuore di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Attraverso analisi, domande e punti di vista diversi, il pubblico verrà guidato in un percorso di riflessione sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e del ruolo dell’opinione pubblica.

«Potresti essere tu – Il caso Garlasco» è il titolo dell’evento condotto da Giuseppe Brindisi, volto autorevole del giornalismo televisivo che sarà in scena al Tam Teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 4 giugno.

Sul palco, assieme a Brindisi, interverranno come ospiti il giornalista e scrittore Umberto Brindani, l’avvocato penalista Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe, giornalista investigativo e inviato televisivo del programma Le Iene.

Il giornalista Giuseppe Brindisi

Sarà un confronto diretto, lucido e coinvolgente, pensato per chi desidera comprendere più a fondo le dinamiche, le implicazioni e gli interrogativi che un grande caso giudiziario continua a sollevare.

Lo show è presentato da Berti Live, i biglietti sono disponibili direttamente presso il teatro, anche online, o sul circuito Ticketone.