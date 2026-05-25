lunedì 25 maggio 2026

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Garlasco, Giuseppe Brindisi porta le indagini a teatro

Garlasco, Giuseppe Brindisi porta le indagini a teatro
Elio D'Oliviero
Elio D’Oliviero
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Il noto giornalista racconta il dietro le quinte del caso giudiziario che appassiona l’Italia all’Arcimboldi di Milano.

Sarà una serata pensata per andare oltre la cronaca, entrando nel cuore di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Attraverso analisi, domande e punti di vista diversi, il pubblico verrà guidato in un percorso di riflessione sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e del ruolo dell’opinione pubblica.

«Potresti essere tu – Il caso Garlasco» è il titolo dell’evento condotto da Giuseppe Brindisi, volto autorevole del giornalismo televisivo che sarà in scena al Tam Teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 4 giugno.

Sul palco, assieme a Brindisi, interverranno come ospiti il giornalista e scrittore Umberto Brindani, l’avvocato penalista Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe, giornalista investigativo e inviato televisivo del programma Le Iene.

Garlasco, Giuseppe Brindisi porta le indagini a teatro
Il giornalista Giuseppe Brindisi

Sarà un confronto diretto, lucido e coinvolgente, pensato per chi desidera comprendere più a fondo le dinamiche, le implicazioni e gli interrogativi che un grande caso giudiziario continua a sollevare.

Lo show è presentato da Berti Live, i biglietti sono disponibili direttamente presso il teatro, anche online, o sul circuito Ticketone.

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