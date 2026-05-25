Atleti dopati, milioni in premio e record estremi: cosa sta succedendo davvero a Las Vegas

A Las Vegas debutta la prima edizione degli “Enhanced Games”, già ribattezzati Giochi del doping. Tra farmaci per migliorare le prestazioni, biohacking e premi milionari, il confine tra medicina sportiva e rischio sanitario torna al centro del dibattito globale.

A Las Vegas lo sport sta entrando in un territorio che fino a pochi anni fa sembrava confinato alla fantascienza, ai forum di biohacking o alle distopie tecnologiche. Gli “Enhanced Games”, già soprannominati da media e critici “Giochi del doping”, non sono soltanto una provocazione sportiva: sono un gigantesco esperimento mediatico, economico e culturale che rimette in discussione l’intera idea contemporanea di performance umana.

L’evento, osteggiato dalle principali federazioni internazionali e dalle agenzie antidoping, mette infatti al centro atleti che utilizzano apertamente sostanze vietate nelle competizioni ufficiali. Non più doping nascosto, dunque, ma potenziamento dichiarato, gestito sotto supervisione medica e trasformato in spettacolo globale.

È un passaggio che cambia completamente il linguaggio dello sport moderno. Per decenni il doping è stato raccontato come il lato oscuro delle competizioni, qualcosa da occultare, reprimere, sanzionare. Qui invece diventa quasi un elemento identitario del format: parte della narrazione, dell’intrattenimento e persino del marketing.

Tra medicina sportiva, biohacking e business

Gli organizzatori parlano apertamente di “evoluzione della performance umana”. I critici, invece, vedono negli Enhanced Games una pericolosa normalizzazione dell’uso di farmaci per migliorare le prestazioni fisiche.

Testosterone, ormone della crescita, peptidi, steroidi anabolizzanti e altre sostanze vietate sono al centro dei protocolli seguiti dagli atleti coinvolti. Alcuni partecipanti arrivano dal mondo olimpico, soprattutto dal nuoto e dal sollevamento pesi, attratti anche dai premi milionari promessi per chi riuscirà a battere record mondiali.

Ma il punto più delicato non riguarda soltanto lo sport. Riguarda il modo in cui il corpo umano viene sempre più percepito come qualcosa da ottimizzare, modificare, “potenziare”. È lo stesso immaginario che oggi alimenta l’industria globale della longevity, degli integratori premium, delle terapie anti-aging e del biohacking estremo.

Negli Enhanced Games tutto questo viene portato all’estremo: il corpo non è più soltanto allenato, ma ingegnerizzato.

Il ritorno dei “super costumi” e la nostalgia della performance assoluta

Tra gli elementi più simbolici dell’evento c’è anche il ritorno dei cosiddetti “super costumi” nel nuoto, vietati dopo le Olimpiadi di Pechino 2008 perché ritenuti troppo performanti.

Una scelta che racconta perfettamente la filosofia della manifestazione: se la tecnologia può migliorare il risultato, perché limitarla? È una domanda che nello sport contemporaneo esiste già da tempo, anche senza doping. Scarpe intelligenti, materiali ultra-leggeri, camere iperbariche, recupero criogenico, algoritmi per l’allenamento: il confine tra preparazione atletica e potenziamento artificiale è diventato sempre più sottile.

Gli Enhanced Games semplicemente eliminano ogni ipocrisia e portano il concetto alle sue conseguenze più radicali.

Le paure della comunità scientifica

Le critiche però sono violentissime. Medici ed esperti di salute sportiva parlano apertamente di rischi cardiovascolari, danni epatici, insufficienze renali e conseguenze a lungo termine ancora difficili da prevedere.

Molte delle sostanze utilizzate dagli atleti hanno infatti effetti che, fuori da protocolli terapeutici specifici, possono diventare devastanti nel tempo. Ed è proprio questo uno dei nodi centrali del dibattito: il fatto che un farmaco sia approvato non significa automaticamente che sia sicuro in contesti di uso esasperato e competitivo.

Gli organizzatori sostengono di avere costruito un sistema medico altamente controllato, con specialisti, monitoraggi continui e personale d’emergenza pronto a intervenire. Ma il timore degli osservatori è un altro: che la spettacolarizzazione del doping possa influenzare soprattutto i più giovani, normalizzando l’idea che il successo fisico debba passare necessariamente attraverso sostanze e protocolli farmacologici.

Lo sport come show estremo

Anche la scenografia scelta racconta molto dello spirito dell’evento. L’arena è stata costruita nel parcheggio di un casinò di Las Vegas, con una struttura temporanea da decine di milioni di dollari destinata a sparire subito dopo le gare.

Più che un’Olimpiade, sembra un gigantesco format tra sport, reality, Silicon Valley e cultura dell’eccesso americana. Sullo sfondo compaiono investitori miliardari, star musicali e figure vicine all’universo tech-libertario statunitense.

Ed è forse proprio qui il vero punto degli Enhanced Games: non il semplice doping, ma la trasformazione dello sport in una piattaforma estrema dove medicina, intrattenimento, tecnologia e business si fondono completamente.

Il vero dilemma: dove finisce il limite umano?

La domanda che aleggia su Las Vegas è tanto semplice quanto inquietante: se la tecnologia permette di superare i limiti biologici, ha ancora senso difendere l’idea di uno sport “naturale”?

Per le organizzazioni sportive tradizionali la risposta è sì. Per i promotori degli Enhanced Games, invece, il futuro passa inevitabilmente dall’uomo aumentato.

In mezzo resta un terreno scivoloso, dove medicina sportiva, etica e spettacolo rischiano di sovrapporsi fino a diventare indistinguibili.