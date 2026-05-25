Fisco, pioggia di pignoramenti sui conti correnti: cosa può succedere davvero e chi rischia il blocco immediato

L’Agenzia delle Entrate accelera sui pignoramenti dei conti correnti nel 2026: fino a 120 mila procedure esecutive contro i grandi debitori. Ecco chi rischia, come funziona il blocco dei soldi in banca e quali sono le uniche strade per fermarlo.

Per migliaia di contribuenti italiani il vero incubo fiscale del 2026 potrebbe arrivare direttamente sul conto corrente. Non una cartella dimenticata nella cassetta della posta, non una comunicazione ignorata per mesi, ma un congelamento quasi immediato delle somme disponibili in banca. È questa la linea scelta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha avviato una nuova offensiva sul recupero coattivo dei crediti fiscali con un piano destinato a colpire soprattutto i cosiddetti “grandi debitori”.

Il tema sta già alimentando forte preoccupazione tra professionisti, partite IVA, piccoli imprenditori e famiglie alle prese con rate, mutui e liquidità sempre più ridotte. Perché il pignoramento del conto corrente non riguarda solo chi ha situazioni milionarie: può trasformarsi in un problema concreto anche per chi ha accumulato cartelle, ritardi fiscali o debiti contributivi negli ultimi anni.

L’obiettivo dichiarato della macchina della riscossione è aumentare drasticamente l’efficacia del recupero delle somme dovute allo Stato. E i numeri previsti per il 2026 sono enormi: si parla di circa 100-120 mila pignoramenti entro fine anno.

Le regioni più colpite dalla nuova ondata di controlli

Secondo le indicazioni emerse dal piano operativo dell’AdE-R, l’attività di recupero non sarà uniforme in tutta Italia. La concentrazione maggiore degli atti esecutivi si registrerà soprattutto in tre regioni considerate ad alta esposizione fiscale: Lombardia, Lazio e Campania.

È qui che si concentra una parte consistente delle posizioni debitorie considerate più rilevanti dal Fisco, soprattutto tra imprese, autonomi e professionisti con importi elevati ancora non saldati.

Dietro questa strategia c’è una logica molto chiara: recuperare rapidamente liquidità andando direttamente dove ci sono disponibilità bancarie immediate, evitando percorsi lunghi e complessi.

Come funziona il pignoramento del conto corrente

La parte che spaventa di più i contribuenti è la velocità della procedura. Nel momento in cui scatta il pignoramento, infatti, il conto può essere bloccato praticamente in tempo reale.

La banca, una volta ricevuta la notifica, è obbligata a vincolare immediatamente le somme presenti sul conto del debitore. Questo significa che il titolare potrebbe ritrovarsi improvvisamente senza accesso a una parte o, in alcuni casi, a gran parte della propria liquidità disponibile.

Uno degli aspetti più delicati è che la procedura non richiede un’autorizzazione preventiva del tribunale. Il meccanismo è diretto: il Fisco notifica l’atto e l’istituto di credito esegue il blocco.

Successivamente, entro 60 giorni, le somme congelate possono essere trasferite all’ente creditore nei limiti previsti dalla legge.

Per molte attività professionali o piccole aziende questo può significare un problema enorme di operatività quotidiana: stipendi, fornitori, affitti, contributi e spese correnti rischiano di rimanere improvvisamente senza copertura.

Quali somme possono essere pignorate e quali no

Uno dei dubbi più cercati online riguarda stipendi, pensioni e risparmi personali. Non tutte le somme possono essere colpite allo stesso modo.

La normativa italiana prevede infatti limiti specifici per tutelare parte delle entrate considerate essenziali. Per esempio, stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente godono di protezioni parziali entro determinate soglie.

Diverso invece il caso delle somme già depositate e accumulate sul conto: qui il rischio di aggressione da parte del Fisco diventa molto più concreto.

Ed è proprio questo l’aspetto che sta generando maggiore tensione tra i contribuenti: la paura di vedere improvvisamente congelati risparmi costruiti negli anni o liquidità necessaria per affrontare le spese quotidiane.

Come si può fermare il pignoramento del conto corrente

Una volta avviata la procedura, le possibilità di intervento sono molto limitate. Le strade concrete, nella maggior parte dei casi, sono soltanto due.

La prima è il pagamento immediato dell’intero debito. Una soluzione spesso difficile da sostenere, soprattutto per chi ha accumulato importi elevati.

La seconda possibilità è la richiesta di rateizzazione. Ed è qui che entra in gioco uno degli aspetti più importanti del nuovo piano fiscale 2026.

Debiti sopra i 120 mila euro: controlli molto più rigidi

Per le posizioni superiori ai 120 mila euro il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto verifiche decisamente più severe.

In base alle regole introdotte dal decreto del 27 dicembre 2024, chi chiede una dilazione dovrà presentare documentazione dettagliata sulla propria situazione economica e patrimoniale. Il Fisco potrà effettuare controlli approfonditi sulla reale capacità di pagamento del contribuente.

Per importi inferiori, invece, la procedura di rateizzazione resta generalmente più semplice e veloce.

È proprio questo il punto centrale della nuova strategia dell’amministrazione fiscale: accelerare il recupero dei crediti più pesanti, riducendo al minimo tempi morti e margini di rinvio.

Perché il tema preoccupa così tanto famiglie e partite IVA

Il clima economico degli ultimi anni ha lasciato molte situazioni fiscali sospese. Inflazione, rincari energetici, calo dei consumi e difficoltà di liquidità hanno spinto tante attività a rimandare versamenti e pagamenti.

Ora però il Fisco sembra intenzionato a cambiare passo. E il pignoramento diretto del conto corrente rappresenta una delle armi più efficaci — e temute — dell’intero sistema della riscossione.

Per questo motivo cresce anche la ricerca online di informazioni preventive: capire quando si rischia davvero il blocco del conto, quali cartelle possono portare al pignoramento e quali strumenti esistono per evitare di arrivare alla fase esecutiva sta diventando una priorità per milioni di contribuenti italiani.