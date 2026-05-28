Nella app di Uber arriva la «scatola nera» che registra l’audio delle corse (e fa stare più sicuri)

Arriva anche in Italia una nuova funzione di UBER che consente agli utenti di registrare e conservare una traccia audio del viaggio e, in caso di necessità, condividerla direttamente tramite l’app con i sistemi di supporto della piattaforma. La novità – si legge in una nota – è pensata per offrire ai passeggeri maggiore tranquillità e un ulteriore modalità di accesso al supporto direttamente tramite l’app UBER.

In pratica, la funzionalità offre ai passeggeri (rider) di registrare audio direttamente tramite l’app UBER durante una corsa e scegliere se condividere la registrazione con UBER in caso di segnalazione di un incidente relativo alla sicurezza. Uno strumento per rafforzare serenità e fiducia durante gli spostamenti.

Uber attiva la scatola nera dell’audio: la nuova funzione per registrare i viaggi sbarca in Italia

Sono i passeggeri a decidere se attivarla o meno e, anche dopo l’attivazione, possono registrare solo premendo manualmente un pulsante durante la corsa. Ogni registrazione è criptata e salvata in modo sicuro sul dispositivo del passeggero, che non può modificarla o condividerla esternamente.

UBER, da parte sua, può accedere alle registrazioni solo se inviate dall’utente come parte di una segnalazione relativa alla sicurezza. Tutte quelle non inviate, invece, vengono eliminate automaticamente dopo 14 giorni.

“La sicurezza è una priorità assoluta per UBER e continuiamo a investire in tecnologie che aiutino i rider a sentirsi più sicuri e supportati durante i viaggi – ha dichiarato Davide Archetti, General Manager per il Sud Europa di UBER – Che si tratti di tornare a casa dopo una cena con amici, uscire dal lavoro tardi la sera o viaggiare da soli, Audio Recording offre ai passeggeri un ulteriore livello di tranquillità direttamente sull’app Uber. È importante sottolineare che la funzionalità è stata progettata con solide garanzie di privacy, offrendo maggiore controllo agli utenti e supportando al contempo le indagini di sicurezza in caso di segnalazioni”.