Sciopero 29 maggio, venerdì nero per l’Italia: treni, metro, scuola e sanità a rischio

Sciopero generale il 29 maggio 2026: disagi per treni, mezzi pubblici, aerei, scuola e sanità. Ecco orari, fasce garantite e servizi a rischio

Venerdì 29 maggio si preannuncia una giornata ad alta tensione per trasporti e servizi pubblici in tutta Italia. Lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base coinvolgerà infatti treni, trasporto pubblico locale, aerei, scuola, sanità e numerosi altri settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni per milioni di cittadini proprio a ridosso del ponte del 2 giugno.

La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl Varese, con rivendicazioni che spaziano dai salari alla precarietà, passando per sicurezza sul lavoro, welfare e aumento delle spese militari.

Treni a rischio dalle 21 del 28 maggio

Il comparto ferroviario sarà uno dei più colpiti. Lo sciopero dei treni inizierà infatti alle ore 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio.

Coinvolti il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni sia sui regionali sia sulle linee nazionali e ad Alta Velocità. I disagi potrebbero verificarsi anche immediatamente prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e subito dopo la sua conclusione.

Restano comunque attive le fasce di garanzia previste per il trasporto regionale nei giorni feriali, con servizi essenziali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Le compagnie ferroviarie invitano i passeggeri a verificare costantemente aggiornamenti, cancellazioni e treni garantiti tramite siti ufficiali e applicazioni.

Metro, bus e tram: grandi città verso una giornata difficile

Anche il trasporto pubblico locale subirà pesanti ripercussioni, con modalità differenti a seconda delle città e delle aziende di trasporto.

A Roma il servizio Atac sarà garantito soltanto nelle fasce protette da inizio servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Lo sciopero interesserà metro, autobus, tram e linee periferiche.

A Milano ATM ha comunicato che metro, autobus e tram potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Situazioni simili potrebbero verificarsi anche in molte altre città italiane, dove le aziende locali comunicheranno eventuali fasce garantite e riduzioni del servizio direttamente sui propri canali ufficiali.

Aerei e aeroporti: voli a rischio per 24 ore

Lo sciopero coinvolgerà anche il comparto aereo per tutta la giornata del 29 maggio, dalle 00:00 alle 23:59.

Possibili cancellazioni e ritardi potrebbero interessare sia voli nazionali sia collegamenti internazionali. ENAC conferma però le consuete fasce protette durante le quali i voli dovrebbero essere garantiti: dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera.

Le compagnie consigliano ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti alla partenza.

Coinvolti anche scuola e sanità

Lo sciopero generale interesserà anche scuola, università e sanità.

Nelle scuole potrebbero verificarsi assenze di docenti e personale ATA, con possibili modifiche alle attività didattiche e disagi nell’organizzazione delle lezioni.

Nel settore sanitario saranno garantite le emergenze, i pronto soccorso e i servizi minimi essenziali previsti dalla legge, ma potrebbero verificarsi rallentamenti, rinvii e difficoltà per visite, prenotazioni, esami e attività amministrative.

La mobilitazione coinvolgerà inoltre altri servizi pubblici, comprese autostrade e vigili del fuoco, con modalità differenti a seconda dei comparti.

Perché il 29 maggio rischia di diventare una giornata critica

L’aspetto più delicato riguarda la coincidenza con il lungo ponte del 2 giugno. Milioni di persone avevano già programmato spostamenti, partenze e viaggi per il weekend, aumentando il rischio di caos nelle stazioni, negli aeroporti e sulle reti urbane.

Ed è proprio questo che sta facendo esplodere le ricerche online nelle ultime ore: gli utenti cercano soprattutto informazioni pratiche, orari, fasce garantite e servizi realmente operativi.

Il consiglio, per chi deve spostarsi venerdì 29 maggio, è monitorare continuamente gli aggiornamenti ufficiali di compagnie ferroviarie, aeroporti e aziende del trasporto pubblico locale prima di mettersi in viaggio.