Meta lancia gli abbonamenti premium: ecco come cambieranno Instagram, Facebook e WhatsApp

Meta prepara gli abbonamenti Plus per Instagram, Facebook e WhatsApp: funzioni premium, prezzi e arrivo in Italia ancora senza data ufficiale

Meta entra ufficialmente nell’era degli abbonamenti. Dopo anni in cui Instagram, Facebook e WhatsApp sono stati percepiti come servizi gratuiti, accessibili a tutti e sostenuti soprattutto dalla pubblicità, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg prepara una nuova fase: quella dei piani Plus, pensati per offrire funzioni premium agli utenti disposti a pagare un canone mensile.

La novità riguarda le tre piattaforme principali dell’ecosistema Meta. Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus dovrebbero introdurre strumenti aggiuntivi, maggiore personalizzazione e nuove opzioni di controllo, con prezzi indicativi di 3,99 dollari al mese per Instagram e Facebook e 2,99 dollari al mese per WhatsApp. Meta Verified, il servizio già esistente legato alla spunta blu, alla verifica dell’identità e all’assistenza prioritaria, resterebbe separato.

Non si tratta quindi soltanto di un badge o di un servizio per creator, ma di un cambio di paradigma più ampio. Meta non vuole più soltanto utenti: vuole abbonati. E soprattutto vuole capire fino a che punto le persone siano disposte a pagare per avere un’esperienza social più controllabile, più personalizzata e più esclusiva.

Instagram Plus cambia le regole delle Stories

La piattaforma più coinvolta da questa trasformazione sembra essere Instagram. Le funzioni premium ruotano soprattutto attorno alle Stories, diventate negli anni il vero centro emotivo e relazionale del social. Instagram Plus dovrebbe permettere di cercare una persona specifica tra chi ha visualizzato una Story, capire chi l’ha riguardata più volte ed estendere la durata dei contenuti oltre le classiche 24 ore.

Il punto più discusso, però, riguarda la possibilità di vedere un’anteprima delle Stories altrui senza comparire tra le visualizzazioni. Una funzione apparentemente piccola, ma in realtà enorme per il linguaggio psicologico della piattaforma. Su Instagram guardare una Story non significa soltanto guardare: significa lasciare una traccia, dichiarare una presenza, mandare un segnale. Rendere quella presenza invisibile significa trasformare una delle dinamiche più delicate del social in un servizio a pagamento.

Accanto a questo arriverebbero anche nuove possibilità di personalizzazione, dai font esclusivi per la bio alle icone premium dell’app, fino alla possibilità di fissare più contenuti nella parte alta del profilo. Instagram, insomma, diventerebbe sempre meno uguale per tutti e sempre più modulare.

Facebook prova a ritrovare centralità

Anche Facebook dovrebbe ricevere un pacchetto di funzioni Plus, con un obiettivo evidente: rendere più appetibile una piattaforma che continua ad avere numeri enormi, ma che negli ultimi anni ha perso parte della sua centralità culturale, soprattutto tra gli utenti più giovani.

Facebook Plus dovrebbe puntare su Stories più lunghe, reazioni speciali, strumenti avanzati per controllare le visualizzazioni e nuove opzioni grafiche per l’app e Messenger. Non è il ritorno al Facebook dei tempi d’oro, ma il tentativo di trasformarlo in uno spazio più personalizzato, più selettivo e più adatto a chi continua a usarlo come archivio sociale, luogo di relazione, vetrina professionale o ambiente familiare.

Meta sembra voler dare a Facebook una seconda vita non inseguendo TikTok, ma monetizzando gli utenti più fedeli. Chi resta, chi lo usa ancora ogni giorno, chi lo considera parte della propria routine digitale potrebbe essere disposto a pagare per avere strumenti in più.

WhatsApp Plus porta il premium nelle chat private

La svolta più simbolica riguarda forse WhatsApp. Perché se Instagram e Facebook sono piattaforme pubbliche o semi-pubbliche, WhatsApp è il territorio della conversazione privata, quotidiana, familiare e professionale. Portare un modello premium anche lì significa introdurre l’abbonamento nello spazio digitale che molti considerano ormai indispensabile.

WhatsApp Plus dovrebbe offrire sticker premium, temi personalizzati, nuove suonerie, loghi alternativi, più chat fissate in alto e una gestione più flessibile dei contatti. Non si parla di una rivoluzione tecnica radicale, ma di una trasformazione culturale sottile: anche la chat privata diventa un ambiente da personalizzare, quasi da arredare, e alcune funzioni migliori iniziano a entrare dentro un livello a pagamento.

Il messaggio è chiaro. WhatsApp resta gratuito, ma l’esperienza più ricca, più ordinata e più personale potrebbe diventare premium.

Quando arrivano in Italia

La domanda più importante, per gli utenti italiani, è quando arriveranno davvero Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus. Al momento non esiste ancora una data ufficiale per il lancio in Italia. Il rollout dovrebbe essere globale ma graduale, con attivazioni progressive e possibili differenze tra Paesi, sistemi operativi e singoli account.

Questo significa che alcuni utenti potrebbero vedere le nuove opzioni prima di altri, mentre il debutto europeo potrebbe richiedere più tempo rispetto ad altri mercati. L’Unione europea resta infatti un territorio particolarmente delicato per Meta, tra regole sulla privacy, normative sui servizi digitali, pubblicità personalizzata e tutela degli utenti.

Anche i prezzi italiani non sono ancora stati confermati. Le cifre indicate in dollari potrebbero cambiare una volta convertite in euro, considerando IVA, commissioni degli store digitali e politiche commerciali specifiche per il mercato europeo. È quindi probabile che l’arrivo in Italia avvenga per gradi, con funzioni attivate progressivamente e un listino definitivo comunicato solo al momento del rilascio.

Il vero business è trasformare l’abitudine in privilegio

La mossa di Meta racconta molto più di una semplice novità commerciale. Per anni le piattaforme social hanno chiesto agli utenti tempo, dati e attenzione in cambio dell’accesso gratuito. Ora iniziano a chiedere anche denaro, offrendo in cambio più controllo, più personalizzazione e più strumenti.

Il punto non è soltanto pagare pochi euro al mese per avere Stories più lunghe, icone diverse o funzioni nascoste. Il punto è capire che cosa diventerà premium domani. Oggi si parla di visualizzazioni anonime, sticker, temi e profili personalizzati. Domani il confine potrebbe spostarsi su visibilità, reach, sicurezza, strumenti per creator, intelligenza artificiale e gestione professionale dei contenuti.

Meta sta testando un nuovo equilibrio del web: uno spazio dove l’accesso resta gratuito, ma l’esperienza migliore diventa progressivamente a pagamento.

I social diventano club

La direzione è quella già vista con streaming, musica, cloud, videogiochi e piattaforme professionali. Prima tutto sembrava gratuito o incluso. Poi sono arrivati gli abbonamenti, i livelli premium, le funzioni esclusive, le versioni Plus. Ora lo stesso schema entra nel cuore dei social network, cioè nei luoghi digitali dove miliardi di persone costruiscono relazioni, identità, lavoro e visibilità.

Meta non ha bisogno che tutti paghino. Le basta convincere una parte degli utenti più fedeli, curiosi, professionali o dipendenti dalla piattaforma a sottoscrivere il servizio. Il risultato sarebbe un ecosistema a due velocità: da una parte l’utente standard, dall’altra l’utente premium, con più strumenti e più controllo.

È qui che si capisce la portata dell’operazione. Meta non sta semplicemente aggiungendo nuove funzioni. Sta cercando di capire fino a che punto siamo disposti a pagare per sentirci ancora padroni della nostra presenza online.