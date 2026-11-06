Motorola Signature 27, uno smartphone che vuole intenzionalmente mettersi in mostra

Motorola presenta il Signature 27, lo smartphone più ambizioso della sua storia recente: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, teleobiettivo da 200 MP, display fino a 12.000 nit e batteria da 7.000 mAh. Prezzo di partenza 1.399 euro. In arrivo anche gli auricolari moto buds 2 ultra con tecnologia Bose e lo smartwatch moto watch 2 fit con algoritmi Polar.

A gennaio, al CES di Las Vegas, il primo Signature di Motorola montava un chip un gradino sotto quello dei rivali. Il Signature 27, mostrato a settembre allo Snapdragon Summit delle Hawaii e annunciato il 5 novembre, rimedia: è tra i primi telefoni con lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il processore più potente di Qualcomm.

Fotocamere, schermo e batteria

Motorola ha voluto intenzionalmente realizzare il telefono più avanzato di sempre dell’azienda, e l’elenco regge la promessa, almeno sulla carta. Il comparto fotografico porta il DXOMARK Gold Label e una dotazione insolita: sensore principale Sony LYTIA L910 da 50 MP, periscopio da 200 MP con zoom 100x, grandangolo e selfie da 50 MP. In più c’è il primo sensore d’azione EVS dedicato su uno smartphone, che registra le variazioni di luce pixel per pixel e serve a congelare i soggetti veloci.

Lo schermo è un Extreme AMOLED Duo a doppio strato, con picchi fino a 12.000 nit. La risoluzione è 1,5K, con Dolby Vision e calibrazione colore Pantone Validated. La batteria sale a 7.000 mAh (+35%), con ricarica cablata da 90W (la giornata in 12 minuti, dice l’azienda) e wireless da 50W, dallo zero al 100% in 80 minuti. Dispone anche di una camera termica più grande del 40% rispetto alla generazione precedente che tiene a bada il calore del nuovo chip, mentre il design a sei antenne promette un Wi-Fi fino a due volte più veloce e la compatibilità con il Wi-Fi 8.

Suono, intelligenza artificiale e sicurezza

È anche l’unico smartphone con Audio by Bang & Olufsen, frutto della partnership pluriennale annunciata a settembre. Il software promette sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, Gemini Intelligence e l’assistente di casa, Motorola Qira. Prenotare un passaggio o preparare la spesa da una lista sullo schermo, però, arriverà con il rollout di Google nei prossimi mesi. Stessa attesa per Rambler, che trasforma il parlato in messaggi puliti, e per Create My Widget, dove il widget si descrive a voce.

C’è un’altra curiosità da segnalare, ovvero il Signature 27 diventerà il primo Motorola compatibile con GrapheneOS, sistema operativo open source e blindato sulla sicurezza, sviluppato con la GrapheneOS Foundation. I dettagli su questo sviluppo sono ancora in divenire.

Fuori, alluminio, ceramica e vetro Gorilla Glass Ceramic 3, certificazioni IP68 e IP69 e due finiture Pantone: Coal Smoke, con un intreccio ispirato all’automotive, e Capulet Olive, che guarda al tessile. Avrà un costo di 1.399 euro e si potrà acquistare sul sito dell’azienda, al momento è in pre-ordine.

Moto buds 2 ultra: il suono firmato Bose

Gli auricolari più ricchi di funzioni mai fatti da Motorola costano 199,90 euro e puntano tutto sull’ascolto. La sintonizzazione è Bose SoundDesign, la cancellazione del rumore è la Bose QuietControl, che si adatta all’ambiente (c’è anche la modalità Trasparenza per sentire quello che succede intorno). Ogni capsula ospita due altoparlanti: un driver dinamico da 11 mm e una più piccola armatura bilanciata.

Supportato l’audio Hi-Res, mentre con i telefoni Motorola compatibili entrano in gioco Dolby Atmos e Dolby Head Tracking, che ricalibra il suono a ogni movimento della testa. È presente anche il nuovo sistema AI Live Translate che consente agli auricolari di effettuare traduzioni simultanee. Buona l’autonomia: 8 ore di ascolto continuo e 37 ore di ricarica con la custodia.

Moto watch 2 fit con dodici giorni di autonomia

Il nuovo smartwatch costa 99,90 euro e porta per la prima volta sul moto watch fit gli algoritmi Powered by Polar. Tra le novità c’è il Running Index, un punteggio che mette insieme forma aerobica ed efficienza di corsa per seguire i progressi nel tempo. Active Intensity Zones divide lo sforzo in leggero, moderato e vigoroso, Energy Sources racconta come il corpo consuma grassi, carboidrati e proteine.

Gli allenamenti riconosciuti sono oltre 100, con GPS a doppia frequenza per i percorsi all’aperto. Il recupero ha uno spazio quasi pari alla prestazione: Nightly Recharge incrocia qualità del sonno e recupero del sistema nervoso autonomo, Sleep Plus Stages assegna un punteggio alla notte. Motorola aggiunge frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, analisi dello stress e, per la prima volta su un moto watch, il monitoraggio del ciclo mestruale, senza una seconda app. L’autonomia dichiarata è di 12 giorni, è IP68 e può scendere in profondità fino a 50 metri sottacqua.